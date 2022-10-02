Đúng 12h02p ngày mai 3/10: Đầu tuần khởi vượng, 3 con giáp này lọt mắt xanh THẦN TÀI, tài lộc đuề huề, của cải dư dôi, bản mệnh mua nhà xịn, sắm xe sang, giàu có nhất một vùng

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 16:41

Đồng hồ điểm 12h02p ngày mai, 3 con giáp này có ngày thứ 2 vượng sắc, lọt mắt xanh thần tài, mua nhà xịn, sắm xe sang.

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, vào ngày Thứ Hai 03/10/2022 này, Tuổi Dần được quý nhân mang đến vận may tài lộc. Con giáp này có thể nhận được khen thưởng trong công việc hoặc có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới.

Dưới sự nâng đỡ của Tam Hội, người tuổi Dần có thể tìm được hướng đi mới hiệu quả hơn trong công việc. Bạn chắc chắn có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với lãnh đạo, khiến đồng nghiệp xung quanh khâm phục.

Đường tình duyên của Tuổi Dần ngày mai khởi sắc, con giáp này sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới và kết thúc tình trạng độc thân của mình. Tình cảm của Tuổi Dần và đối phương cũng đã đến thời điểm chín muồi để tính đến chuyện trăm năm khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, sóng gió mà vẫn có thể nắm chặt tay đồng hành cùng nhau.

Đúng 12h02p ngày mai 3/10: Đầu tuần khởi vượng, 3 con giáp này lọt mắt xanh THẦN TÀI, tài lộc đuề huề, của cải dư dôi, bản mệnh mua nhà xịn, sắm xe sang, giàu có nhất một vùng - Ảnh 1
Đường tình duyên của Tuổi Dần ngày mai khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Với người tuổi Tý, nhờ có sự nâng đỡ của Nhị Hợp, đương số được mọi người yêu mến và tin tưởng. Tuy nhiên, chính bạn lại thường xuyên hoang mang trước khi đưa ra quyết định, mơ hồ vì chưa tìm ra hướng đi cho mình.

Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Tý luôn nghiêm túc trong công việc sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức của mình. Bạn nhận được sự tin tưởng của cấp trên và được giao cho những nhiệm vụ trọng đại.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định. Hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Nửa kia chính là hậu phương vững chắc và là động lực để bạn cố gắng hơn mỗi ngày.

Đúng 12h02p ngày mai 3/10: Đầu tuần khởi vượng, 3 con giáp này lọt mắt xanh THẦN TÀI, tài lộc đuề huề, của cải dư dôi, bản mệnh mua nhà xịn, sắm xe sang, giàu có nhất một vùng - Ảnh 2
Với người tuổi Tý, nhờ có sự nâng đỡ của Nhị Hợp, đương số được mọi người yêu mến và tin tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Mão có cơ hội phát tài trong ngày hôm nay, đặc biệt là với những ai làm việc tự do. Bạn chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng nếu đã chăm chỉ làm thêm trong suốt thời gian qua.

Bản mệnh là người thông minh, nhạy bén và cũng rất phóng khoáng với mọi người, tuy nhiên, tật xấu của bạn là hay ba hoa, khoác lác. Đừng quá kiêu ngạo như vậy, hãy khiêm tốn hơn để nhận ra và học hỏi những điều hay từ mọi người.

Tuổi Mão nếu đang độc thân Thứ Hai này sẽ có cơ hội gặp gỡ nửa kia của cuộc đời mình qua những cuộc gặp gỡ bạn bè một cách tình cờ và cũng rất đáng nhớ nữa. Mở lòng và sống với con người thật của mình, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu thương đong đầy của mọi người dành cho mình đó.

Đúng 12h02p ngày mai 3/10: Đầu tuần khởi vượng, 3 con giáp này lọt mắt xanh THẦN TÀI, tài lộc đuề huề, của cải dư dôi, bản mệnh mua nhà xịn, sắm xe sang, giàu có nhất một vùng - Ảnh 3
Tuổi Mão nếu đang độc thân Thứ Hai này sẽ có cơ hội gặp gỡ nửa kia của cuộc đời mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý hôm nay 2/10: MAY MẮN gõ cửa, hỷ sự đợi trước nhà, 3 con giáp này tài lộc bùng nổ, phúc khí vây quanh, vận trình không việc gì khó, tình duyên thập phần vượng sắc

Đúng giờ Tý hôm nay 2/10: MAY MẮN gõ cửa, hỷ sự đợi trước nhà, 3 con giáp này tài lộc bùng nổ, phúc khí vây quanh, vận trình không việc gì khó, tình duyên thập phần vượng sắc

Đúng giờ Tý hôm nay, 2/10, may mắn gõ cửa, 3 con giáp xua đuổi vận đen, vận trình khởi sắc, phúc khí vây quanh, tiền đồ xán lạn.

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