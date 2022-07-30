Đúng giờ Tý ngày mai 31/7: Cát khí dồi dào, 3 con giáp này kinh doanh khấm khá, khách hàng vô nườm nượp, tài chính khởi sắc, lộc lá tá lả, bản mệnh ngồi rung đùi đếm tiền, cuối năm sắm xe bạc tỉ

Tâm linh - Tử vi 30/07/2022 03:34

Đúng giờ Tý ngày mai, cát khí dồi dào, 3 con giáp có lộc kinh doanh, tài chính khởi sắc, tình duyên thăng hoa.

Tuổi Ngọ

 

Có Chính Quan đồng hành trong ngày CN này, mọi việc đều trong tầm kiểm soát của tuổi Ngọ. Đường sự nghiệp trở nên hanh thông. Bạn có cơ hội thăng tiến nếu như có bằng cấp và trình độ thực sự. Hãy làm thân với những đồng nghiệp lớn tuổi để được họ chỉ bảo, truyền kinh nghiệm.

 

Ngày vận khí hài hòa nên bạn cũng có thể nhận được cơ hội buôn may bán đắt, kinh doanh phát tài. Bản mệnh còn nhận được nhiều lời khen ngợi và mời hợp tác từ người khác. Nên nhân cơ hội này để phát triển quy mô và hoàn chỉnh cách thức kinh doanh, sẽ càng ngày càng thu được lợi lớn.

Người còn độc thân nên mở lòng mình để đón nhận hạnh phúc riêng của mình. Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần bởi không có cuộc tình nào chỉ toàn là màu hồng. Vẫn sẽ có những lúc giận hờn, cãi vã, cũng có cả tổn thương, nhưng tình yêu đủ lớn sẽ vượt qua được những khó khăn đó.

Đúng giờ Tý ngày mai 31/7: Cát khí dồi dào, 3 con giáp này kinh doanh khấm khá, khách hàng vô nườm nượp, tài chính khởi sắc, lộc lá tá lả, bản mệnh ngồi rung đùi đếm tiền, cuối năm sắm xe bạc tỉ - Ảnh 1
Người còn độc thân nên mở lòng mình để đón nhận hạnh phúc riêng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình tốt đẹp đang chờ đón Tuổi Hợi trong ngày mai, CN 31/07/2022, mang đến cho bạn nhân duyên cực tốt. Đây là tín hiệu đáng mừng cho những bạn độc thân, dễ có cơ hội tìm được một nửa mình mong muốn.

Ngoài ra, các cơ hội hợp tác làm ăn, buôn bán của bản mệnh cũng rộng mở hơn trước rất nhiều. Người làm kinh doanh có thể nhân cơ hội này để phát triển quy mô hiện tại, thu hút thêm nhiều khách hàng sẽ mang tới nguồn tài lộc dồi dào cho Tuổi Hợi.

Để tình yêu thêm phần thăng hoa, cả hai nên dành nhiều thời gian cho những điều lãng mạn hơn nữa, thường xuyên hâm nóng tình cảm. Khi đó bạn sẽ nhận thấy rằng tình yêu có sức mạnh lớn lao thôi thúc ta nỗ lực hơn rất nhiều.

Đúng giờ Tý ngày mai 31/7: Cát khí dồi dào, 3 con giáp này kinh doanh khấm khá, khách hàng vô nườm nượp, tài chính khởi sắc, lộc lá tá lả, bản mệnh ngồi rung đùi đếm tiền, cuối năm sắm xe bạc tỉ - Ảnh 2
Để tình yêu thêm phần thăng hoa, cả hai nên dành nhiều thời gian cho những điều lãng mạn hơn nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngày CN này, người tuổi Dậu có Lục Hợp xuất hiện trong tử vi ngày nên có nguồn thu nhập khá dồi dào, bạn không gặp vấn đề gì liên quan tới tiền bạc trong thời gian này. Tuy nhiên, đừng để tính cách phóng khoáng của bạn khiến bạn chi tiêu hoang phí, không có kế hoạch. Lúc này bạn càng cần có kế hoạch tài chính rõ ràng để tiền bạc ngày càng dôi dư.

Ngoài ra, cát thần này còn cho thấy bạn rất việc giỏi giữ hòa khí cho các thành viên trong gia đình, thậm chí bạn là chỗ dựa tinh thần cho họ khi cần. Lúc này, một số người đang rất cần có bạn để được tâm sự, chia sẻ.

Thổ sinh Kim, vận trình tình duyên của con giáp này được đào hoa dẫn lối, lứa đôi tình cảm mặn nồng thắm thiết. Người độc thân cũng sớm tìm được người tâm đầu ý hợp. Chỉ cần tuổi Dậu không khép lòng mình lại thì đối phương lúc nào cũng sẵn sàng bước vào trái tim của bản mệnh.

Đúng giờ Tý ngày mai 31/7: Cát khí dồi dào, 3 con giáp này kinh doanh khấm khá, khách hàng vô nườm nượp, tài chính khởi sắc, lộc lá tá lả, bản mệnh ngồi rung đùi đếm tiền, cuối năm sắm xe bạc tỉ - Ảnh 3
Thổ sinh Kim, vận trình tình duyên của con giáp này được đào hoa dẫn lối, lứa đôi tình cảm mặn nồng thắm thiết - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Bước qua ngày hôm nay, 29/7: 3 con giáp phú quý lên đời, khổ tận cam lai nay gặt trái ngọt, vận trình khởi sắc, thu nhập khấm khá, đào hoa có bước tiến triển

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