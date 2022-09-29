Đúng giờ Tý ngày mai 30/9: THẦN TÀI mở cửa kho bạc, điểm mặt gọi tên 3 con giáp này ban tiền tài, bản mệnh của cải dư dôi, trải chật nhà, chất đầy két, nửa đời sau sống trong nhung lụa vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 13:33

Đúng giờ Tý ngày mai, thần tài mở cửa kho bạc, điểm mặt gọi tên ban phát cho 3 con giáp này, nửa đời sau chỉ có sung túc an yên, chẳng lo cơm áo gạo tiền.

Tuổi Tỵ

Mọi việc trôi qua một cách thuận lợi với người tuổi Tỵ trong ngày mai. Nhờ có Tam Hội trợ lực, cộng với thái độ nhiệt tình vốn có, bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Thậm chí hôm nay bạn còn có cơ hội gặp được quý nhân.

Rất có thể quý nhân sẽ là người bạn đã quen biết từ lâu. Chú ý lắng nghe lời chỉ bảo của đối phương, bạn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý có thể áp dụng trong tương lai, đồng thời giảm bớt được những sai sót ở hiện tại.

Tình cảm đôi lứa lại vô cùng ngọt ngào, đối phương luôn ở bên động viên Tuổi Tỵ không được đầu hàng trước những khó khăn bên ngoài kia. Tuổi Sửu cũng hiểu được rằng nửa kia quan trọng đến thế nào. Ta luôn mong muốn có được người thấu hiểu và cùng đồng hành trên suốt quãng đời còn lại.

Đúng giờ Tý ngày mai 30/9: THẦN TÀI mở cửa kho bạc, điểm mặt gọi tên 3 con giáp này ban tiền tài, bản mệnh của cải dư dôi, trải chật nhà, chất đầy két, nửa đời sau sống trong nhung lụa vinh hoa - Ảnh 1
Tình cảm đôi lứa lại vô cùng ngọt ngào, đối phương luôn ở bên động viên Tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thiên Ấn trợ giúp người tuổi Thân, khiến bạn trở thành một người có đầu óc minh mẫn và linh hoạt. Bạn tìm ra nhiều cách giải quyết rắc rối rất sáng tạo trong khi tất cả mọi người xung quanh vẫn còn đang loay hoay nghĩ cách.

Vì vậy, bạn dễ dàng khẳng định được giá trị của mình trong tập thể. Nếu tiếp tục phát huy trong nay mai thì chuyện được thăng quan tiến chức sẽ trở thành hiển nhiên với bạn. Tuy nhiên, bạn cần mở rộng các mối quan hệ của mình, chớ nên làm việc quá độc lập.

Đường tình duyên của Tuổi Thân ngày mai khởi sắc hơn, các mối quan hệ của con giáp này đều phát triển tốt đẹp. Mặc dù người độc thân chưa tìm được nửa kia tâm đầu ý hợp ngay lúc này, nhưng bản mệnh có nhiều bạn bè và có người cùng tâm sự trải nghiệm. Người đã có đôi không có nhiều mâu thuẫn hay tranh cãi nào quá lớn.

Đúng giờ Tý ngày mai 30/9: THẦN TÀI mở cửa kho bạc, điểm mặt gọi tên 3 con giáp này ban tiền tài, bản mệnh của cải dư dôi, trải chật nhà, chất đầy két, nửa đời sau sống trong nhung lụa vinh hoa - Ảnh 2
Thiên Ấn trợ giúp người tuổi Thân, khiến bạn trở thành một người có đầu óc minh mẫn và linh hoạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tam Hội giúp con giáp tuổi Thìn có cơ hội được gặp gỡ những đối tác quan trọng hỗ trợ bạn cải thiện vận trình sự nghiệp. Không những thế, bạn còn nhận được sự quan tâm nhiệt tình của người thân khiến bao mệt mỏi trong ngày tan biến hết.

Thứ Sáu này sẽ là một ngày đưa tới vận may về tiền bạc bất ngờ cho Tuổi Thìn nhưng thay vì nghĩ về việc mua sắm gì thì bạn nên thanh toán khoản nợ trước vì khi đó bạn mới cảm thấy tâm tư thoải mái nhất, làm mọi việc cũng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hãy nghĩ về một khoản tích lũy phòng khi có việc cần Tuổi Dần nhé.

Ngũ hành tương sinh cho thấy vận trình tình cảm của bản mệnh đã được cải thiện rõ rệt khi bạn cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho người ấy. Không những thế bạn cũng biết khơi gợi để cả hai chuyện trò, tâm sự về cuộc sống.

Đúng giờ Tý ngày mai 30/9: THẦN TÀI mở cửa kho bạc, điểm mặt gọi tên 3 con giáp này ban tiền tài, bản mệnh của cải dư dôi, trải chật nhà, chất đầy két, nửa đời sau sống trong nhung lụa vinh hoa - Ảnh 3
Tam Hội giúp con giáp tuổi Thìn có cơ hội được gặp gỡ những đối tác quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Khuya nay 29/9: Cổng trời mở ra, NGỌC HOÀNG ban phát phước lành, 3 con giáp này may mắn hứng trọn, tài lộc bùng nổ, vận trình lên hương, bản mệnh chẳng lo đói khổ nửa đời sau

Khuya nay 29/9: Cổng trời mở ra, NGỌC HOÀNG ban phát phước lành, 3 con giáp này may mắn hứng trọn, tài lộc bùng nổ, vận trình lên hương, bản mệnh chẳng lo đói khổ nửa đời sau

Đúng khuya nay, Ngọc hoàng hạ phàm ban phát phước lành, 3 con giáp này vét hết may mắn thiên hạ, hứng trọn phước lành, vận trình lên hương.

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