Đúng giờ Tý ngày hôm nay 21/7: 3 con giáp lộc kinh doanh vượng phát, tiền rơi vào ví, mua may bán đắt, đánh đâu thắng đó, gia đạo có tin vui, đào hoa thêm thắm vượng

Tâm linh - Tử vi 21/07/2022 02:25

Tử vi dự đoán đúng giờ Tý hôm nay, 3 con giáp lộc kinh doanh vượng phát, tiền chật ních túi, mua may bán đắt, phước lộc dồi dào.

Tuổi Hợi

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng, hanh thông. Người tuổi này không gặp bất kỳ trở ngại nào trong công việc do có sự trợ giúp của Quý Nhân. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng cao. Tầm nhìn xa trông rộng đã mang đến cho con giáp này nhiều cơ hội để gia tăng nguồn tài chính của bản thân. 

Chuyện tình cảm êm ấm là điểm sáng trong ngày hôm nay với tuổi này. Quan hệ của con giáp này với bạn đời của mình khá hài hòa. Tuy nhiên, bạn cũng cần nhường nhịn nửa kia nhiều hơn, không nên làm mọi việc theo ý thích của mình, có như vậy thì vợ chồng mới không nảy sinh bất mãn.

Đúng giờ Tý ngày hôm nay 21/7: 3 con giáp lộc kinh doanh vượng phát, tiền rơi vào ví, mua may bán đắt, đánh đâu thắng đó, gia đạo có tin vui, đào hoa thêm thắm vượng - Ảnh 1
Vận trình tài lộc trên đà tăng cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mai của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra dễ dàng về mọi mặt. Tính chất công việc tương đối dễ dàng nên không thể làm khó người tuổi này trong ngày thứ Năm. Thế nhưng, bản mệnh cũng phải thận trọng trong cách giao tiếp, hành xử với những người xung quanh để tránh tự rước họa vào thân. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc phát tài, phát lộc. Nhờ có sự xuất hiện của Chính Tài, con giáp này có thể kiếm tiền dễ dàng từ việc kinh doanh, đầu tư của mình. 

Chuyện tình duyên của con giáp này khá thuận lợi trong ngày hôm nay khi gặp Chính Ấn. Bạn có sức hút khá lớn với người khác phái. Sự nồng ấm và thân thiện của bạn khiến ai cũng muốn lại gần. Người độc thân có nhiều cơ hội làm quen với nhiều người khác giới khác nhau nên hãy chọn đối tượng phù hợp với mình.

Đúng giờ Tý ngày hôm nay 21/7: 3 con giáp lộc kinh doanh vượng phát, tiền rơi vào ví, mua may bán đắt, đánh đâu thắng đó, gia đạo có tin vui, đào hoa thêm thắm vượng - Ảnh 2
Chuyện tình duyên của con giáp này khá thuận lợi trong ngày hôm nay khi gặp Chính Ấn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn làm việc gì cũng cẩn thận, rõ ràng, đến nơi đến chốn, vì thế nên ai làm việc cùng bạn cũng không sợ bị thiếu sót hoặc sai điều gì đó. Nhờ biết coi trọng chữ tín nên bạn còn được lãnh đạo để ý và giao thêm nhiều quyền lực.

Tài lộc: Mặt tài vận gặp Kiếp Tài thần sát. Ưu điểm giỏi ăn nói, có sở trường về các mối quan hệ xã giao sẽ giúp đỡ phần nào mặt tiền bạc của bạn trong hôm nay. Khả năng tuỳ cơ ứng biến, thích ứng với mọi thay đổi của môi trường khiến cơ hội tiền bạc quay lại khá nhiều.

Hứa hẹn là tuổi Thìn sẽ có cơ hội tìm thấy đối tượng mà bạn yêu thích ngay trong ngày hôm nay khi bạn biết mở lòng mình ra đón nhận. Bản mệnh nên bỏ bớt những quy tắc và sự rập khuôn của mình để đón nhận cơn gió mùa xuân tình yêu nhé.

Đúng giờ Tý ngày hôm nay 21/7: 3 con giáp lộc kinh doanh vượng phát, tiền rơi vào ví, mua may bán đắt, đánh đâu thắng đó, gia đạo có tin vui, đào hoa thêm thắm vượng - Ảnh 3
Hứa hẹn là tuổi Thìn sẽ có cơ hội tìm thấy đối tượng mà bạn yêu thích ngay trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui