Đúng giờ Tý hôm nay 30/8: TOP 3 con giáp đi đến đâu may mắn đến đấy, thuận lợi đủ đường, công danh thành toại, cát khí vây quanh, tình - tiền viên mãn, bản mệnh sung túc ấm êm

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 11:34

Đúng giờ Tý hôm nay 30/8, 3 con giáp này thần may mắn bám gót, thuận lợi đủ đường, công danh thành toại, một bước lên hương.

Tuổi Mão

Tử vi hôm nay ngày 30/8/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão vận thế tăng cao, đang theo đuổi phong cách làm việt triệt để, dứt khoát hơn. 

Tình duyên: Gặp nhiều may mắn, đào hoa nở rộ, người độc thân dễ gặp người hợp ý, người có đối tác thì có chút rắc rối, dễ xảy ra xích mích.

Tình hình sức khỏe của Tuổi Mão hôm nay khá ổn định nhưng vẫn cần chăm chỉ vận động thể chất nhiều hơn. Đừng trì hoãn việc tập luyện thêm nữa, con giáp này nên chủ động sắp xếp thời gian công việc sao cho hợp lý để có thời gian chăm sóc bản thân. Việc tập luyện sẽ giúp cơ thể của Tuổi Mão thêm phần sung sức, từ đó mà vận trình của bản mệnh cũng được cải thiện theo chiều hướng tốt lên rất nhiều.

Đúng giờ Tý hôm nay 30/8: TOP 3 con giáp đi đến đâu may mắn đến đấy, thuận lợi đủ đường, công danh thành toại, cát khí vây quanh, tình - tiền viên mãn, bản mệnh sung túc ấm êm - Ảnh 1
Tình hình sức khỏe của Tuổi Mão hôm nay khá ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chiếu theo những dấu hiệu trong tử vi cá nhân hàng ngày, trong ngày Thứ Ba 30/08/2022 này, Tuổi Dậu gặp ngày tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì luôn có người chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình. Con giáp này trước đó thường gieo những mối nhân duyên tốt đẹp nên ngày nay gặp nhiều may mắn, bạn bè đa số đều là những người trung thực và tốt bụng. Có thể nói bản thân Tuổi Dậu khi cần thiết sẽ không thiếu sự hỗ trợ trên mọi phương diện.

Để có điều này cũng một phần là nhờ cách đối nhân xử thế khéo léo của Tuổi Dậu. Nếu con giáp này giữ vững được sự tích cực như vậy thì chẳng bao giờ phải lo lắng khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn cả. Tình yêu đôi lứa cũng êm đẹp, Tuổi Dậu hãy tận hưởng những giây phút ngọt ngào và ấm áp bên một nửa yêu thương của mình.

Đúng giờ Tý hôm nay 30/8: TOP 3 con giáp đi đến đâu may mắn đến đấy, thuận lợi đủ đường, công danh thành toại, cát khí vây quanh, tình - tiền viên mãn, bản mệnh sung túc ấm êm - Ảnh 2
Tuổi Dậu gặp ngày tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình công việc trong ngày của bạn cũng khá ổn định, các mối quan hệ hài hòa, giúp ích rất nhiều trong khi làm việc theo nhóm, tập thể. Tuổi Thân cần tự tin, chủ động và tích cực làm việc hơn nếu muốn cấp trên để mắt tới.

Đường tài lộc của Tuổi Thân hôm nay có dấu hiệu vượng sắc khá rõ ràng, bản mệnh có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập cho mình. Con giáp này rất tích cực trong công việc và biết tận dụng thời cơ tốt nên tiền bạc thu về cũng rất tương xứng. Chuyện chi tiêu rủng rỉnh, không phải đắn đo hay suy nghĩ quá nhiều.

Tình duyên: Vận đào hoa rất vượng, bạn có thể tiếp tục toát ra vẻ quyến rũ chín chắn, có người có thể cùng trò chuyện những chuyện vụn vặt thường ngày.

Đúng giờ Tý hôm nay 30/8: TOP 3 con giáp đi đến đâu may mắn đến đấy, thuận lợi đủ đường, công danh thành toại, cát khí vây quanh, tình - tiền viên mãn, bản mệnh sung túc ấm êm - Ảnh 3
Đường tài lộc của Tuổi Thân hôm nay có dấu hiệu vượng sắc khá rõ ràng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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