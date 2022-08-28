Đúng ngày mai, 29/8: THIÊN TÀI nâng đỡ, 3 con giáp này tắm trong biển vàng, bơi trong biển bạc, bản mệnh chỉ việc rung đùi đếm tiền, tài lộc bùng nổ, của cải dư dôi, giàu sang nhất một vùng

Xem bói tử vi , người tuổi Tỵ trong ngày Tị Thân Lục Hợp như ngày mai sẽ không gặp phải trở ngại nào, công việc cứ thế mà hanh thông suôn sẻ không ngờ. Mối quan hệ xã giao hài hòa sẽ là cơ hội để bạn hợp tác làm ăn với những đối tác triển vọng trong tương lai.

Ngũ hành Kim Thủy tương sinh, bạn và nửa kia sau bao hiểu lầm cuối cùng cũng có thể thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Những lời chia sẻ động viên là chìa khóa giúp cho tình cảm của cả hai được bồi đắp thêm mỗi ngày.

Thiên Ấn tạo thêm động lực cho những người làm việc hăng say hơn, nhất là với ai làm trong lĩnh vực nghệ thuật, dịch vụ… có thể thỏa sức sáng tạo mà không cần phải để ý đến mọi người xung quanh. Những thành tích mà đạt được sẽ khiến không ít người phải trầm trồ đâu đó.

Thiên Ấn tạo thêm động lực cho những người làm việc hăng say hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Quý nhân mang tới cơ hội nên con giáp này không muốn bỏ lỡ, có thể nói, khối lượng công việc của người tuổi Tý cũng sẽ khá nhiều, vì thế hãy đảm bảo dành cho bản thân thời gian nghỉ ngơi thật tốt. Bản mệnh đã thể hiện rất tốt năng lực của mình với mọi tình huống nên được đồng nghiệp cũng như cấp trên tin tưởng và đánh giá cao.

Vận trình tài lộc của tuổi Tý trong ngày thứ Ba hanh thông, dồi dào, có của ăn của để, không bị thất thoát tiền bạc. Các kế hoạch của con giáp này đang tiến hành cũng thu về lợi nhuận khả quan, nếu tiếp tục theo đuổi thì còn có nhiều lộc hơn nữa. Hơn nữa, bản mệnh được trao nhiều cơ hội thể hiện năng lực của mình.

Ngày Thổ sinh Kim, người độc thân có cơ hội gặp gỡ những đối tượng khá hợp ý với bạn. Duyên lành sắp đến, hãy cởi bỏ những vết thương trong quá khứ, mở cửa trái tim để đón nhận yêu thương mà bạn xứng đáng có được đi thôi.

Vận trình tài lộc của tuổi Tý trong ngày thứ Ba hanh thông, dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng Thứ Ba ngày 29/8/2022 ngày mai, tuổi Thìn được quý nhân soi đường, cảm thấy khá thoải mái khi không phải đối mặt với nhiều áp lực trong công việc. Công việc tiến hành trôi chảy, không cần lo lắng quá nhiều, chỉ làm theo kế hoạch đã đề ra là có được kết quả như mong đợi.

Kim - Thổ tương sinh mang tới niềm tin trong chuyện tình cảm đối với người độc thân khi mà một số người đang gần gũi với bạn có được cuộc sống hạnh phúc như ý. Ngoài ra, một số cặp đôi hôm nay tìm được một số sở thích chung để hai người cùng thực hiện, tránh đi sự nhàm chán thường ngày.

Kim - Thổ tương sinh mang tới niềm tin trong chuyện tình cảm đối với người độc thân - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo