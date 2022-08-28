Cuối ngày mai 29/8: CÁT THẦN cảnh báo 3 con giáp này vận trình nhiều trắc trở, bản mệnh bị kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, lời khuyên nên tỉnh táo trước mọi quyết định

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 13:34

Cuối ngày mai 29/8, 3 con giáp này được khuyên nên tỉnh táo trước mọi quyết định, vận trình nhiều khó khăn, bản mệnh bị kẻ tiểu nhân gáng đường công danh.

Tuổi Mùi

Xem tử vi ngày mai, người tuổi Mùi cần phải chú ý giữ thật chặt túi tiền của mình trong ngày có Kiếp Tài giáng mệnh như thế này. Những tranh chấp liên quan đến tiền bạc có thể khiến bạn tốn khá nhiều thời gian công sức lẫn số tiền mà bạn bấy lâu dành dụm được. 

Sự nghiệp rất xấu, bị kẻ khác chơi xấu. Bạn quá tự tin vào chính mình mà trở thành kiêu ngạo, bị ghen ghét. Dù bạn không có tâm cơ xấu xa hay chiếm hữu nhưng vì tính cách tự tin, tự cho mình là đúng gây ức chế cho đồng nghiệp. Người này chớ quá chính trực mà bị người khác ghi thù. Đôi khi công việc cần linh hoạt một chút thì mọi người đều vui vẻ.

Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng tới tình cảm của đôi lứa, có nhiều lý do khiến hai người mới có chút tình cảm đã phải đường ai nấy đi nhưng dù sao đó là việc bạn không muốn chút nào. Các cặp đôi ngày mai cũng rất dễ tranh cãi chỉ vì một số chuyện vặt vãnh trong gia đình.

Cuối ngày mai 29/8: CÁT THẦN cảnh báo 3 con giáp này vận trình nhiều trắc trở, bản mệnh bị kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, lời khuyên nên tỉnh táo trước mọi quyết định - Ảnh 1
Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng tới tình cảm của đôi lứa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân cần tập trung hơn vào công việc và chớ nên quyết định vội vàng. Đây là ngày mà con giáp này cần phải suy nghĩ lại về những hành động của mình, cách bản mệnh đối mặt và giải quyết với một tình huống nào đó sẽ có tác động không nhỏ đến tương lai sau này. Hãy tỉnh táo để tính toán cẩn thận.

Ngày mai, tốt nhất bạn nên dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe ý kiến của người khác. Có thể người khác sẽ nhận ra những điều chưa hợp lý trong suy nghĩ của bạn, bởi nhiều khi người ngoài cuộc tỉnh táo hơn bạn nghĩ nhiều.

Vận trình tình duyên trong ngày mai không được vui vẻ, điềm báo có mâu thuẫn, xung đột giữa các cặp đôi vì những vấn đề nhỏ nhặt. Mối quan hệ tình cảm đi xuống rõ rệt, ban đầu chỉ là những vết rạn nứt nhỏ nhưng càng ngày thì khoảng cách giữa bản mệnh và nửa kia lại càng xa hơn.

Cuối ngày mai 29/8: CÁT THẦN cảnh báo 3 con giáp này vận trình nhiều trắc trở, bản mệnh bị kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, lời khuyên nên tỉnh táo trước mọi quyết định - Ảnh 2
Ngày mai, tốt nhất bạn nên dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe ý kiến của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi hàng ngày cho biết chịu ảnh hưởng của cục diện Dần Thân Tương Xung, người tuổi Dậu phải tự mình vượt qua những trở ngại đang ngáng đường bạn mà không có được sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Dường như mối quan hệ của bạn với bạn bè đồng nghiệp chẳng mấy tốt đẹp trong thời điểm này.

Gần đây tuổi Dậu khá đãng trí nên hãy để quên đồ đạc hoặc làm rơi mà không biết. Con giáp này có thể nhai kẹo cao su để cải thiện khả năng ghi nhớ của mình, việc nhai kẹo sẽ làm tăng lượng oxy lên não, tăng khả năng tập trung chú ý và giúp bản mệnh kết nối các thông tin mạnh mẽ hơn trong não bộ. 

Đường tình duyên kém sắc, bạn và nửa kia có nhiều hiểu lầm và mâu thuẫn. Nhưng bản mệnh đừng chọn cách im lặng mà hãy thẳng thắn nói chuyện để có thể hiểu người ấy muốn gì, cần gì, không thích gì… Sự im lặng trong tình yêu vô cùng đáng sợ và có thể giết chết tình yêu một cách nhanh chóng.

Cuối ngày mai 29/8: CÁT THẦN cảnh báo 3 con giáp này vận trình nhiều trắc trở, bản mệnh bị kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, lời khuyên nên tỉnh táo trước mọi quyết định - Ảnh 3
Gần đây tuổi Dậu khá đãng trí nên hãy để quên đồ đạc hoặc làm rơi mà không biết - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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