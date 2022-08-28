Bước qua ngày hôm nay 28/8: Xởi lởi trời gởi cho, 3 con giáp này có cơ hội trúng số độc đắc, một bước đổi đời, sung sướng hơn người, vét hết may mắn thiên hạ, vận trình lên hương, tình - tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 10:25

Bước qua ngày hôm nay 28/8, tử vi dự đoán 3 con giáp này có cơ hội trúng số đổi đời, một bước lên hương, vận trình toả sáng, người độc thân tìm thấy nửa kia.

Tuổi Ngọ

Thiên Ấn xuất hiện cho thấy ngày mai con giáp tuổi Ngọ chứng tỏ mình là một người có đầy ý tưởng. Vậy thì hãy mạnh dạn chia sẻ nó và sẵn sàng phản biện nhưng cũng đừng quên lắng nghe góp ý của người khác nữa nhé.

Vận trình tài lộc của tuổi Ngọ trong ngày thứ Hai này hanh thông, dồi dào, có của ăn của để, không bị thất thoát tiền bạc. Các kế hoạch của con giáp này đang tiến hành cũng thu về lợi nhuận khả quan, nếu tiếp tục theo đuổi thì còn có nhiều lộc hơn nữa. Hơn nữa, bản mệnh được trao nhiều cơ hội thể hiện năng lực của mình.

Kim - Thổ tương sinh mang tới niềm tin trong chuyện tình cảm đối với người độc thân khi mà một số người đang gần gũi với bạn có được cuộc sống hạnh phúc như ý. Ngoài ra, một số cặp đôi ngày mai tìm được một số sở thích chung để hai người cùng thực hiện, tránh đi sự nhàm chán thường ngày.

Bước qua ngày hôm nay 28/8: Xởi lởi trời gởi cho, 3 con giáp này có cơ hội trúng số độc đắc, một bước đổi đời, sung sướng hơn người, vét hết may mắn thiên hạ, vận trình lên hương, tình - tiền viên mãn - Ảnh 1
Kim - Thổ tương sinh mang tới niềm tin trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn Thân Bán Hợp, Người tuổi Thìn vẫn không ngừng làm việc, bạn nhanh chóng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong ngày 2/9/2022 này. Không những thế, cơ hội ký kết hợp đồng hợp tác với những đối tác tiềm năng còn mở ra trước mắt.  

Vận trình tài lộc của người tuổi Thìn đang kinh doanh tự do. Con giáp này là người hiền lành, ôn hòa, rộng rãi hay giúp đỡ người khác nên cũng nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh khi cần. Những khó khăn về tài chính trước đó cũng đều được giải quyết ổn thỏa, bản mệnh không còn phải lo lắng quá nhiều nữa. 

Ngày Thổ sinh Kim, người độc thân có cơ hội gặp gỡ những đối tượng khá hợp ý với bạn. Duyên lành sắp đến, hãy cởi bỏ những vết thương trong quá khứ, mở cửa trái tim để đón nhận yêu thương mà bạn xứng đáng có được đi thôi.  

Bước qua ngày hôm nay 28/8: Xởi lởi trời gởi cho, 3 con giáp này có cơ hội trúng số độc đắc, một bước đổi đời, sung sướng hơn người, vét hết may mắn thiên hạ, vận trình lên hương, tình - tiền viên mãn - Ảnh 2
Ngày Thổ sinh Kim, người độc thân có cơ hội gặp gỡ những đối tượng khá hợp ý với bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão được quý nhân nâng đỡ nên sự nghiệp hanh thông, sự nghiệp có chiều hướng phát triển. Con giáp này sẽ thỏa sức phát huy năng lực và trí tuệ của mình, thể hiện sự sáng tạo cũng như cách làm việc riêng vô cùng hiệu quả và nhanh chóng triển khai những ý tưởng đã lên kế hoạch từ lâu.

Con đường tiến thân của người tuổi Mão tăng tiến không ngừng, có khả năng lãnh đạo nên có thể vươn lên vị trí dẫn đầu. Nếu bản mệnh đã tích lũy đủ kinh nghiệm thì có thể ra ngoài làm ăn riêng, tự gây dựng công việc và hoàn thành lý tưởng, đam mê của mình, tạo ra bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời.

Tuổi Mão và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời, một phần lớn là nhờ trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện.

Bước qua ngày hôm nay 28/8: Xởi lởi trời gởi cho, 3 con giáp này có cơ hội trúng số độc đắc, một bước đổi đời, sung sướng hơn người, vét hết may mắn thiên hạ, vận trình lên hương, tình - tiền viên mãn - Ảnh 3
Con đường tiến thân của người tuổi Mão tăng tiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 18h08p ngày hôm nay 27/8: TAM HỢP soi đường, 3 con giáp này sự nghiệp nhiều điểm sáng, lộc kinh doanh vô ầm ầm, khách hàng nườm nượp, hợp đồng rốt ráo, nửa cuối năm thăng quan tiến chức, tài khoản nhảy cấp số nhân

Đúng 18h08p ngày hôm nay 27/8: TAM HỢP soi đường, 3 con giáp này sự nghiệp nhiều điểm sáng, lộc kinh doanh vô ầm ầm, khách hàng nườm nượp, hợp đồng rốt ráo, nửa cuối năm thăng quan tiến chức, tài khoản nhảy cấp số nhân

Đúng 18h08p hôm nay, 3 con giáp này sự nghiệp có nhiều điểm sáng, lộc kinh doanh ngùn ngụt, khách hàng ra vô nườm nượp, hợp đồng rốt ráo, tình - tiền thăng hoa.

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