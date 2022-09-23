Đúng giờ Tý hôm nay 23/9: THỰC THẦN dẫn đường chỉ lối, 3 con giáp công danh chảy trôi, ngày ngập tràn như ý, bản mệnh cầu được ước thấy, đắc tài đắc lộc, tình - tiền viên mãn

Thiên Tài ở bên trợ mệnh, người tuổi Tý đón tin vui tài lộc bất ngờ trong ngày hôm nay. Những khoản tiền cứ liên tục đổ về túi con giáp này, đó có thể khoản thu nhập phụ từ nghề tay trái, khoản thưởng nóng, hay cơ may trúng thưởng trúng số hiếm có.

Vận trình tình cảm tươi sáng. Nhân duyên khởi sắc đem tới trước mắt người độc thân đối tượng hẹn hò thích hợp, có thể viết nên câu chuyện tình yêu mỹ mãn. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu cũng dần tính tới chuyện về chung một nhà.

Số tiền có được, dù nhiều hay ít, bạn cũng nên sử dụng chúng vào đúng mục đích, đừng vội tiêu xài phung phí. Một kế hoạch quản lý tài chính cụ thể và rõ ràng sẽ giúp ích cho bạn trong lúc này.

Nhân duyên khởi sắc đem tới trước mắt người độc thân đối tượng hẹn hò thích hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 23/9/2022 hôm nay, vận trình sự nghiệp của tuổi Tỵ vượng phát rõ ràng. Nhờ lòng trắc ẩn, sẵn sàng giúp đỡ người khác hết sức có thể nên bản mệnh được cấp trên đánh giá cao và nhìn thấy rõ tố chất lãnh đạo, có ý định cất nhắc lên vị trí cao hơn trong thời gian tới.

Vận trình tài lộc của tuổi Tỵ khởi phát vô cùng, đặc biệt có lợi cho con giáp này theo nghiệp kinh doanh buôn bán gặp cơ hội tốt, tìm được đối tác làm ăn có lợi nên tiền bạc dư dôi, có thêm nguồn vốn để mở rộng đầu tư hoặc tham gia vào lĩnh vực mới.

Trong ngày Thân Tỵ nhị hợp, con giáp này may mắn hơn trong chuyện tình cảm. Tuổi Tỵ không cần phải tìm kiếm đâu xa mà người ấy có khi đang ở ngay gần bên. Trước đó còn mải mê kiếm tiền, phấn đấu vì sự nghiệp nên bản mệnh chẳng hề nhận ra, khi lắng nghe trái tim mình sẽ thấy trái tim rung động từ rất lâu rồi.

Vận trình tài lộc của tuổi Tỵ khởi phát vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu nhờ cục diện tam hợp nên vận trình thăng tiến không ngừng. Đường công danh sự nghiệp của con giáp này ngày càng hanh thôngm rộng mở, có thể được cất nhắc lên vị trí cao hơn, tương lai phía trước vẫn còn rất nhiều may mắn đang chờ đón bản mệnh.

Ngày mới hôm nay tuổi Sửu còn kiếm tiền dễ dàng, nhất là người kinh doanh buôn bán. Lộc làm ăn trời cho không dễ dàng mà có được, bản mệnh hãy cố gắng để không bỏ lỡ. Con giáp này cũng cần phải có kế hoạch chi tiêu cụ thể, để không mất mát tiền của một cách vô ích.

Đường tình duyên trong ngày có điềm báo tốt lành. Vận đào hoa của bản mệnh khởi sắc rực rỡ, nhân duyên nở rộ, người tuổi Thìn còn độc thân nhận được sự yêu mến từ người khác phái, đây là cơ hội tốt để con giáp này thay đổi tình trạng quan hệ lâu ngày nếu biết nắm bắt thời cơ.

Ngày mới hôm nay tuổi Sửu còn kiếm tiền dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo