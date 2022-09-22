Đúng ngày mai, 23/9: 3 con giáp này trúng số độc đắc, tiền tỷ về tay, lên đời chỉ sau một đêm, bản mệnh giàu sang nhất một vùng, vận trình thăng hoa, của cải chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 12:37

Đúng ngày mai, 23/9, 3 con giáp này trúng số đổi đời, tiền tỷ về tay, cuối năm sắm nhà xịn, mua xế sang, giàu có nhất một vùng, ai nấy đều phải ngước nhìn.

Tuổi Mùi

Công việc: Bạn sẽ có vận trình tốt trong sự nghiệp, bản lĩnh, trưởng thành hơn, ở nơi làm việc sẽ có những mưu cầu cao hơn, có những yêu cầu khắt khe hơn đối với bản thân, làm việc với kỷ luật tự giác tuyệt vời.

Tài lộc: Bạn có thể nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền, biết học hỏi những người có thế lực, bạn có thể nhanh chóng lấy lại được tiền đầu tư của mình.

Mộc sinh Hỏa cho thấy những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Nếu còn độc thân, bản mệnh có thể có cảm tình ngay với một đối tượng nào đó khi đôi bên còn chưa thực sự hiểu rõ về nhau.

Đúng ngày mai, 23/9: 3 con giáp này trúng số độc đắc, tiền tỷ về tay, lên đời chỉ sau một đêm, bản mệnh giàu sang nhất một vùng, vận trình thăng hoa, của cải chất đầy két - Ảnh 1
Mộc sinh Hỏa cho thấy những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc: Vận trình sự nghiệp hanh thông, luôn tràn đầy năng lượng tích cực, dù gặp phải vấn đề gì trong công việc cũng không dễ chùn bước mà còn dẫn dắt người khác hoàn thành công việc tốt hơn.

Tuổi Thân dễ phát tài lớn nhờ những công việc kinh doanh buôn bán. Những gì bạn nhận được hoàn toàn xứng đáng với những gì bạn đã bỏ ra nên hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa và hi vọng vào tương lai nhé.

Thực Thần mang lại cho con giáp tuổi Thân chỗ dựa tinh thần rất tuyệt vời. Đây cũng là thời điểm để bạn có thể trút bỏ những gánh nặng trong lòng với những người mà bạn tin tưởng. Hãy yên tâm, vì họ sẽ giúp bạn giải tỏa bớt những phiền muộn khó nói của mình.

Đúng ngày mai, 23/9: 3 con giáp này trúng số độc đắc, tiền tỷ về tay, lên đời chỉ sau một đêm, bản mệnh giàu sang nhất một vùng, vận trình thăng hoa, của cải chất đầy két - Ảnh 2
Thực Thần mang lại cho con giáp tuổi Thân chỗ dựa tinh thần rất tuyệt vời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu ngày mai rất thuận lợi, bạn làm việc với tinh thần tích cực và đạt hiệu quả cao. Vận trình tài lộc cũng rực rỡ nhưng dẫu vậy bạn cũng cần cẩn trọng kẻo vung tay quá trán. Về tình cảm, tuổi Dậu cũng trọn vẹn yêu thương.

Tài lộc: Bạn có thể nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền, biết học hỏi những người có thế lực, bạn có thể nhanh chóng lấy lại được tiền đầu tư của mình.

Vận trình tình cảm của những chú Gà cũng có chiều hướng tiến triển tốt đẹp, nếu yêu lâu bản mệnh có thể bàn tính chuyện kết duyên trăm năm. Còn các cặp vợ chồng cũng biết cách vun vén để gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Đúng ngày mai, 23/9: 3 con giáp này trúng số độc đắc, tiền tỷ về tay, lên đời chỉ sau một đêm, bản mệnh giàu sang nhất một vùng, vận trình thăng hoa, của cải chất đầy két - Ảnh 3
Công việc của tuổi Dậu ngày mai rất thuận lợi, bạn làm việc với tinh thần tích cực và đạt hiệu quả cao - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 23/9: Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp cẩn thận đủ đường, giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, đào hoa xấu, bản mệnh gặp trắc trở trong tình yêu

Cuối ngày mai 23/9: Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp cẩn thận đủ đường, giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, đào hoa xấu, bản mệnh gặp trắc trở trong tình yêu

Cuối ngày mai 23/9, 3 con giáp này cẩn thận đủ đường kẻo của cải hao mất, đào hoa xấu, bản mệnh cẩn thận gặp nhiều trắc trở trong tình yêu.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 35 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn