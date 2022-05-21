Xem tử vi hàng ngày, các vấn đề rắc rối trước đó nhanh chóng được giải quyết triệt để mở ra cơ hội thăng tiến cho tuổi Mão trên con đường công danh. Bên cạnh công việc chính thì con giáp này còn thu về một khoản hời lớn từ các dự án đầu tư nhỏ.

Tài chính: Tình hình tài chính sắp tới khá ổn định.

Bản mệnh có tin vui bất ngờ tỏng chuyện tình cảm, đời sống gia đình hài hòa trở lại. Người độc thân tìm thấy mối nhân duyên mà bản mệnh kiếm tìm lâu nay. Cặp đôi có sự kết hợp ăn ý đặc biệt, chỉ thông qua ánh mắt cũng có thể hiểu được đối phương nghĩ gì.

Cẩn trọng: Hôm nay tuổi Mão nên cảnh giác với tuổi Hợi.

Giờ tốt trong ngày: 12h - 14h

Xem tử vi hàng ngày, các vấn đề rắc rối trước đó nhanh chóng được giải quyết triệt để mở ra cơ hội thăng tiến cho tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có thể cân bằng tốt giữa tình cảm và lý trí, không để nỗi buồn riêng tư làm ảnh hưởng tới công việc.

Những người đang làm công việc kinh doanh sẽ nhận được khoản lợi nhuận bất ngờ trong hôm nay. Niềm vui trong thu nhập kết hợp với việc tiết kiệm, chi tiêu khôn khéo đem lại cho con giáp này một khoản tích luỹ đáng kể.

Chuyện tình yêu ngọt ngào, lãng mạn. Người độc thân cần trau chuốt ngoại hình hơn để gây ấn tượng tốt trong mắt những người khác giới xung quanh.

Cẩn trọng: Bạn đang trở thành vật ngáng đường của người khác.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Người tuổi Thìn có thể cân bằng tốt giữa tình cảm và lý trí, không để nỗi buồn riêng tư làm ảnh hưởng tới công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hôm nay thứ 7 ngày 21/5/2022 của 12 con giáp cho thấy, vào đúng giờ Tý người tuổi Tỵ tự tin hơn với năng lực, bản lĩnh của mình. Trước những lựa chọn khó khăn, bản mệnh cũng có thể dứt khoát đưa ra quyết định sáng suốt mang lại thành tựu nổi bật.

Người làm công việc kinh doanh dễ dàng thu lợi nhờ biết nắm bắt thời cơ đúng lúc. Tình hình tài chính của tuổi Tỵ thăng hoa nhờ có Thiên Tài.

Tình cảm gia đình được dung hoà ổn định, bản mệnh có thêm thời gian dành sự quan tâm đến người bạn đời của mình.

Cẩn trọng: Trong ngày mệnh chủ mắc nhiều lỗi sai với người khác.

Giờ tốt trong ngày: 14h - 16h

Xem tử vi hôm nay thứ 7 ngày 21/5/2022 của 12 con giáp cho thấy, vào đúng giờ Tý người tuổi Tỵ tự tin hơn với năng lực, bản lĩnh của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo