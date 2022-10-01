Đúng giờ Tý hôm nay 1/10: 3 con giáp may mắn bám gót, vận trình nhiều điểm sáng, tiền tài thăng hoa, tình duyên nở rộ, người độc thân tìm thấy nửa yêu thương

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 02:34

Đúng giờ Tý hôm nay 1/10, 3 con giáp này may mắn bám gót, vận trình hanh thông, tiền tài thăng hoa, tình duyên vượng sắc, người độc thân tìm thấy nửa kia.

Tuổi Tỵ

Chuyện tiền bạc ngày hôm nay ngày 01/10/2022 với Tuổi Tỵ vô cùng may mắn, dồi dào. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, mở rộng hay đầu tư kinh doanh. Những ai buôn bán cũng thu về một khoản lợi nhuận kha khá cho riêng mình.

Thứ 7 này, Thiên Ấn nâng đỡ giúp người tuổi Tỵ có tinh thần thoải mái, thăng hoa hơn rất nhiều. Nhờ vậy mà bản mệnh thêm phần tự tin hơn trong các quyết định, tận dụng thời cơ kịp thời.

Tình duyên đang cực kỳ ngọt ngào nên hãy tranh thủ ở bên người ấy nhiều hơn. Tuổi Tỵ có thể lên kế hoạch một chuyến dã ngoại vào cuối tuần bên bạn bè và người ấy xem sao.

Đúng giờ Tý hôm nay 1/10: 3 con giáp may mắn bám gót, vận trình nhiều điểm sáng, tiền tài thăng hoa, tình duyên nở rộ, người độc thân tìm thấy nửa yêu thương - Ảnh 1
Chuyện tiền bạc ngày hôm nay ngày 01/10/2022 với Tuổi Tỵ vô cùng may mắn, dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp nhận thấy, người tuổi Dần được Chính Ấn nâng đỡ trong ngày thứ 7 này nên có thể nhanh chóng thực hiện các kế hoạch sự nghiệp mà bản thân đã ấp ủ từ lâu. Cát thần này mang tới tín hiệu tốt để bản mệnh tự tin thực hiện những nhiệm vụ quan trọng và cần thiết, đừng vì lơ là mà bỏ lỡ.

Những nỗ lực của con giáp này có thể được đền đáp trong mức độ nào đó và bạn đã rút thêm nhiều kinh nghiệm cho mình trước để tiếp tục cho những kế hoạch dài hạn hơn trong tương lai. Và đừng quên gửi lời cảm ơn những ai đã giúp mình có được thành công như ngày hôm nay nhé.

Vận trình tình cảm của Tuổi Dần trong ngày thứ 7 này khá ngọt ngào giúp cho các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi, vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. Tuổi Mùi nên tranh thủ thời gian này để hâm nóng tình cảm cùng với nửa kia của mình.

Đúng giờ Tý hôm nay 1/10: 3 con giáp may mắn bám gót, vận trình nhiều điểm sáng, tiền tài thăng hoa, tình duyên nở rộ, người độc thân tìm thấy nửa yêu thương - Ảnh 2
Những nỗ lực của con giáp này có thể được đền đáp trong mức độ nào đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình sự nghiệp của tuổi Mão gặp khá nhiều tin vui, vận trình trong ngày vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Con giáp này đạt được những bước thăng tiến nhỏ, từ đó đã tạo thêm động lực để tiếp tục phấn đấu, cải thiện vị trí của bản thân trong tương lai.

Bạn không ngừng phấn đấu để đạt được kết quả tốt nhất nên mọi chuyện đều sẽ trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Nhờ vậy mà con giáp này sẽ được trao cho thêm nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình và bạn chắc chắn không bỏ lỡ thời cơ để gây ấn tượng với cấp trên, giành được những thành công thuộc về mình.

Ngũ hành tương sinh góp phần thúc đẩy vận trình tình cảm suôn sẻ như ý, vợ chồng hòa hợp, gia đình trong ấm ngoài êm. Hạnh phúc gia đình là điều mà con giáp này luôn cố gắng gìn giữ và bạn sẽ không thể bất cứ điều gì phá hủy tổ ấm của mình. 

Đúng giờ Tý hôm nay 1/10: 3 con giáp may mắn bám gót, vận trình nhiều điểm sáng, tiền tài thăng hoa, tình duyên nở rộ, người độc thân tìm thấy nửa yêu thương - Ảnh 3
Ngũ hành tương sinh góp phần thúc đẩy vận trình tình cảm suôn sẻ như ý - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng ngày mai, 1/10: 3 con giáp này tài lộc vượng phát, điềm báo gia đạo có tin vui, hỷ sự chờ trước ngõ, công danh tỏa sáng, thu nhập chạm đỉnh, vận trình sung túc, bản mệnh êm ấm viên mãn

Đúng ngày mai, 1/10: 3 con giáp này tài lộc vượng phát, điềm báo gia đạo có tin vui, hỷ sự chờ trước ngõ, công danh tỏa sáng, thu nhập chạm đỉnh, vận trình sung túc, bản mệnh êm ấm viên mãn

Đúng ngày mai, 1/10, 3 con giáp này tài lộc vượng phát, gia đạo ngập tin vui, hỷ sự tìm đến cửa, công danh vụt sáng, thu nhập khả quan.

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