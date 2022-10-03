Đúng giờ Sửu hôm nay 3/10: NGỌC HOÀNG chiếu mệnh, TÀI TINH dẫn đường 3 con giáp này đến thành công, sự nghiệp xán lạn, vận trình thắm vượng, bản mệnh nằm trên đống vàng, lộc lá bùng nổ, đào hơ nở rộ

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 03:34

Đúng giờ Sửu hôm nay 3/10, 3 con giáp này sự nghiệp chạm đỉnh, vận trình thắm vượng, tài chính rộng mở, đào hoa nở rộ.

Tuổi Sửu

Trong ngày thứ Hai, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra tiến triển khả quan. Nếu con giáp này biết cách nắm bắt cơ hội hiện diện trước mắt thì mọi chuyện có thể chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Song, công việc của bản mệnh vẫn sẽ giậm chân tại chỗ nếu bỏ lỡ cơ hội này. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Nguồn thu nhập tăng đều nên con giáp này chẳng lo lắng quá nhiều về vấn đề “cơm áo gạo tiền”. 

Ngũ hành tương sinh cho thấy tinh thần của bạn khá phấn chấn, vui vẻ, sức khỏe của bạn lúc này nhờ thế mà cũng được đảm bảo. Nhìn chung thời gian này bạn không có nỗi lo lắng nào liên quan tới bệnh tật cả.

Đúng giờ Sửu hôm nay 3/10: NGỌC HOÀNG chiếu mệnh, TÀI TINH dẫn đường 3 con giáp này đến thành công, sự nghiệp xán lạn, vận trình thắm vượng, bản mệnh nằm trên đống vàng, lộc lá bùng nổ, đào hơ nở rộ - Ảnh 1
Ngũ hành tương sinh cho thấy tinh thần của bạn khá phấn chấn, vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo vào hôm nay Thứ Hai 03/10/2022, Tuổi Tý gặp nhiều may mắn trong ngày khi biết cách chi tiêu một cách hợp lý nhất, đề cao việc tiết kiệm. Con giáp này sẽ phải bất ngờ với số tiền mà mình sau khoảng thời gian tích lũy được. Khoản tiền đó có thể giúp bản thân Tuổi Tý thực hiện được một vài kế hoạch, dự định đã ấp ủ bấy lâu nay.

Dù phải mang những trọng trách lớn trong công việc nhưng mọi chuyện vẫn luôn diễn ra thuận lợi, trôi chảy bởi Tuổi Tý khi làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng cụ thể và linh hoạt, kết hợp ăn ý với đồng nghiệp, thậm chí còn tính toán kĩ càng cả những tình huống bất lợi có thể xảy ra.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp vận may. Tam Hội nâng đỡ giúp tuổi này chủ động hơn trong việc mở rộng các mối quan hệ quanh mình, từ đó tạo tiền đề cho việc tìm kiếm được một nửa yêu thương cho mình. 

Đúng giờ Sửu hôm nay 3/10: NGỌC HOÀNG chiếu mệnh, TÀI TINH dẫn đường 3 con giáp này đến thành công, sự nghiệp xán lạn, vận trình thắm vượng, bản mệnh nằm trên đống vàng, lộc lá bùng nổ, đào hơ nở rộ - Ảnh 2
Tuổi Tý gặp nhiều may mắn trong ngày khi biết cách chi tiêu một cách hợp lý nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tam Hợp xuất hiện hôm nay là thời điểm phù hợp nhất để cải thiện tình cảm lứa đôi bằng những hành động nho nhỏ nhưng thiết thực. Hãy nhớ, đừng bao giờ ngừng việc gây ấn tượng và khiến đối phương muốn yêu thương bạn nhiều hơn.

Thiên Tài giúp sức nên việc kiếm tiền của tuổi Thìn lúc này thuận lợi hơn, có người còn may mắn được cho tiền. Thế nhưng cũng phải cẩn thận với những cái bẫy đang bày ra nữa nhé, bạn phải tinh ý mới đủ tránh khỏi chúng.

Vận khí ngày hôm nay Thứ Hai 03/10/2022, mang tới mối nhân duyên tốt đẹp cho Tuổi Thìn, là cơ hội tốt để những mối quan hệ trọng yếu của bạn tiến triển thêm một bước nữa. Nếu bạn đang độc thân thì ngày hôm nay chính là khởi đầu cho mùa hoa tình duyên nở rộ, hứa hẹn một mối lương duyên tốt đẹp sắp đến với bạn.

Đúng giờ Sửu hôm nay 3/10: NGỌC HOÀNG chiếu mệnh, TÀI TINH dẫn đường 3 con giáp này đến thành công, sự nghiệp xán lạn, vận trình thắm vượng, bản mệnh nằm trên đống vàng, lộc lá bùng nổ, đào hơ nở rộ - Ảnh 3
Thiên Tài giúp sức nên việc kiếm tiền của tuổi Thìn lúc này thuận lợi hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 3/10: Cục diện ngũ hành tương khắc, 3 con giáp này chịu ảnh hưởng không ít, vận trình kém hanh thông, tài chính bất ổn, gia đạo bất an

Cuối ngày mai 3/10: Cục diện ngũ hành tương khắc, 3 con giáp này chịu ảnh hưởng không ít, vận trình kém hanh thông, tài chính bất ổn, gia đạo bất an

Cuối ngày mai, 3/10, 3 con giáp này chịu ảnh hưởng của cục diện xấu, vận trình kém suôn sẻ, tình duyên gặp rắc rối, gia đạo thêm bất an.

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