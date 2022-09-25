Đúng giờ Sửu hôm nay 25/9: TOP 3 con giáp như 'hổ mọc thêm cánh', sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, vận trình thập phần vượng sắc, tin vui tới tấp, gia đạo sung túc ấm êm

Xem tử vi hàng ngày 25/9/2022, hôm nay, nhờ có Chính Quan mà tâm trạng của người tuổi Thân ngày hôm nay đầy tích cực và thoải mái, bạn tự tin hơn bao giờ hết và luôn luôn sẵn sàng cho mọi thử thách. Vậy thì đây chính là cơ hội để bạn ghi điểm trong mắt một nhân vật đặc biệt nào đó trong ngày thứ 3 này đấy.

Vận trình tình cảm viên mãn. Tuổi Thân nỗ lực trao đi chân thành cốt là mong được nửa kia hiểu cho. Người độc thân cũng được trao cho nhiều cơ hội để gặp gỡ và hẹn hò với đối tượng phù hợp.

Ngũ hành tương sinh khuyến khích bản mệnh có những hoạt động gần gũi hơn với thiên nhiên để cải thiện sức khỏe . Việc này sẽ mang đến nhiều lợi ích thiết thực về mặt thể chất, tinh thần, đồng thời nâng cao chất lượng các mối quan hệ.

Vận trình tình cảm viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra hanh thuận. Tử vi ngày mới dự báo người tuổi này sẽ đạt được những bước tiến nhất định trên đường công danh. Những người đang có ý định ứng cử vào vị trí mới cũng nhận được nhiều sự ủng hộ từ bạn bè đồng nghiệp.

Nhờ đức tính cần cù, chịu khó nên bạn duy trì được nguồn thu nhập ổn định và hôm nay thêm Chính Tài giúp bạn tiết kiệm được kha khá tiền bạc để đảm bảo cho cuộc sống tương lai của mình sau này. Tuy nhiên, một mặt nào đấy cho thấy bạn đang quá an toàn rồi nhé, hãy thử thách bản thân thêm một chút nữa.

Vận trình tình cảm của tuổi Tuất có dấu hiệu khởi sắc mạnh mẽ. Đã từ rất lâu rồi cả hai mới có một cuộc trò chuyện đầy cởi mở. Cả hai thêm hiểu về nhau, về những khó khăn mà hai người vướng phải. Có lẽ thời cơ bứt phá của con giáp này đã đến, hãy lấy đó làm động lực ngày càng làm tốt hơn.

Nhờ đức tính cần cù, chịu khó nên bạn duy trì được nguồn thu nhập ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp của tuổi Ngọ gặp khá nhiều tin vui, vận trình trong ngày vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Con giáp này đạt được những bước thăng tiến nhỏ, từ đó đã tạo thêm động lực để tiếp tục phấn đấu, cải thiện vị trí của bản thân trong tương lai.

Bản mệnh vốn là người đa tài, đa nghệ lại hay học hỏi nên có thể đáp ứng được khá nhiều yêu cầu của công việc. Ngay cả đối với những lĩnh vực mới, môi trường mới người tuổi Dần cũng thích nghi khá nhanh, không ngại ngần mà luôn cố gắng phát huy hết mọi khả năng để giành lấy thành công.

Vận trình tình cảm vượng sắc. Người độc thân dễ dàng kiếm được người yêu sau những nỗ lực không ngừng nghỉ. Một phần may mắn khác là bản mệnh đang nhận được sự giúp đỡ, mai mối tận tình từ bạn bè đồng nghiệp.

Người độc thân dễ dàng kiếm được người yêu sau những nỗ lực không ngừng nghỉ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo