Đúng giờ Sửu hôm nay 12/10: THẦN PHẬT soi đường, QUÝ NHÂN bám gót, 3 con giáp này công danh thành toại, thu nhập khả quan, cơ hội ùn ùn tới tay, biết nắm bắt sẽ một bước lên mây, vận trình đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 10:25

Đúng giờ Sửu hôm nay, 3 con giáp này công danh thành toại, may mắn đủ đường, thu nhập khả quan hơn trước, cơ hội ùn ùn tới tay.

Tuổi Hợi

Thiên Tài nâng đỡ giúp tuổi Hợi bớt xui xẻo trong đường làm ăn. Nhìn chung nhờ tinh thần trách nhiệm cao, bản mệnh luôn hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh. Người nào có tài lẻ hoặc làm công việc liên quan đến tiền bạc cũng dễ gặp may trong ngày này.

Về phương diện tài lộc cũng đang có dấu hiệu tăng tiến đáng kể, tiền bạc dồi dào, đặc biệt là những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán. Ngoài giờ hành chính mà chịu khó kiếm tiền, hoặc chơi bốc thăm trúng thưởng cũng giúp được bạn kha khá trong chuyện tiền bạc.

Trên phương diện tình cảm, các mối quan hệ cũng rất rõ ràng, bất kể bản mệnh đi qua một giai đoạn khá phức tạp trong đời sống tình cảm cá nhân. Hãy đảm bảo rằng bản mệnh xử lý các tình huống một cách trưởng thành, bản lĩnh, tránh những hiểu nhầm không đáng có.

Đúng giờ Sửu hôm nay 12/10: THẦN PHẬT soi đường, QUÝ NHÂN bám gót, 3 con giáp này công danh thành toại, thu nhập khả quan, cơ hội ùn ùn tới tay, biết nắm bắt sẽ một bước lên mây, vận trình đỏ thắm - Ảnh 1
Thiên Tài nâng đỡ giúp tuổi Hợi bớt xui xẻo trong đường làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 12/10/2022 hôm nay mang đến cơ hội để tuổi Thìn được sáng tạo, giúp bản mệnh bước vào guồng quay sôi động, vui vẻ, khiến bản mệnh thích thú. Đẩy lùi sự đơn điệu trong đời sống bằng những ý tưởng mới sẽ giúp con giáp này cảm thấy cuộc sống tươi vui hơn.

Thứ Tư này, vấn đề tiền bạc của Tuổi Thìn cũng khá thuận lợi. Bạn không nên chê các món lợi nhỏ, nhiều việc nhỏ gộp lại hóa ra lớn. Bạn chỉ cần số lượng nhiều thì việc thu hoạch tiền bạc cũng rất khả quan. Ngoài ra, muốn thành công về tiền bạc, bạn cần phải có quý nhân giúp đỡ mới thực hiện được ý định. Nói khác đi, trong việc làm ăn của bạn, cần phải có sự hùn hạp đông người, nhờ vào sức của nhiều người mới thâu đoạt được tài lộc như ý muốn.

Đúng giờ Sửu hôm nay 12/10: THẦN PHẬT soi đường, QUÝ NHÂN bám gót, 3 con giáp này công danh thành toại, thu nhập khả quan, cơ hội ùn ùn tới tay, biết nắm bắt sẽ một bước lên mây, vận trình đỏ thắm - Ảnh 2
Thứ Tư này, vấn đề tiền bạc của Tuổi Thìn cũng khá thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tiếp nối tử vi ngày 11/10/2022, hôm nay công việc của tuổi Tý gặp Chính Tài nên may mắn chủ yếu đến từ công việc chính mà bạn đang làm. Một số người đang có ý định đi học thêm ngoại ngữ hoặc thêm kỹ năng mới để thăng tiến và không bị bắt bẻ. Bạn cứ nỗ lực vì sự nghiệp của mình, trời sẽ không phụ bạn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 12/10/2022 hôm nay, tuổi Tý có được số tiền kha khá nhờ tính cách cần cù, tiết kiệm cộng thêm cả sự may mắn. Một lưu ý nhỏ là hãy học cách yêu thương bản thân, đừng nên quá tiết kiệm mà không dám thưởng cho mình một vài món đồ ưa thích.

Tình cảm đôi lứa lại vô cùng ngọt ngào, đối phương luôn ở bên động viên Tuổi Tý không được đầu hàng trước những khó khăn bên ngoài kia. Tuổi Tý cũng hiểu được rằng nửa kia quan trọng đến thế nào. Ta luôn mong muốn có được người thấu hiểu và cùng đồng hành trên suốt quãng đời còn lại.

Đúng giờ Sửu hôm nay 12/10: THẦN PHẬT soi đường, QUÝ NHÂN bám gót, 3 con giáp này công danh thành toại, thu nhập khả quan, cơ hội ùn ùn tới tay, biết nắm bắt sẽ một bước lên mây, vận trình đỏ thắm - Ảnh 3
Tình cảm đôi lứa lại vô cùng ngọt ngào, đối phương luôn ở bên động viên Tuổi Tý - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày hôm nay 11/10: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón nhận loạt tin vui, quý nhân ưu ái, thần phật nâng đỡ bản mệnh công danh vượng sắc, tình - tiền viên mãn, thăng hoa

Cuối ngày hôm nay 11/10: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón nhận loạt tin vui, quý nhân ưu ái, thần phật nâng đỡ bản mệnh công danh vượng sắc, tình - tiền viên mãn, thăng hoa

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón nhận loạt tin vui, hỷ sự chờ trước ngõ, bản mệnh được quý nhân ưu ái, công danh thành toại, tình - tiền thăng hoa.

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