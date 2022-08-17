Đúng giờ Ngọ ngày 17/8, Thái Dương chiếu thẳng vào túi tiền, 3 con giáp hưởng được lợi lạc, tài khoản nhảy số liên tục, hầu bao phình to, niềm vui khắp lối

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 09:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn vào ngày 17/8 nhé!

Đúng giờ Ngọ ngày 17/8, Thái Dương chiếu thẳng vào túi tiền, 3 con giáp hưởng được lợi lạc, tài khoản nhảy số liên tục, hầu bao phình to, niềm vui khắp lối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Đây là một khoảng thời gian tràn đầy may mắn đối với bản mệnh, cho dù là người theo con đường sự nghiệp hay công danh đều nhận được khoản tiền dư dả.

Với người làm công ăn lương, dù vướng phải chút ít khó khăn do Tỷ Kiên mang lại, song sau đó bạn tìm được hướng khắc phục và khẳng định được vị thế của bản thân.

Thậm chí, những thành công bản mệnh gặt hái được lúc này còn khiến lãnh đạo vô cùng vui mừng và quyết định dành cho bạn một khoản thưởng nóng.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, phương diện tài chính có dấu hiệu khởi sắc vào cuối tuần. Bản mệnh nhận khoản tiền lời lãi từ những mối đầu tư tưởng chừng nằm im trước đó. Hãy tiếp tục có hướng đầu tư thông minh để tiền tiếp tục đẻ ra tiền.

Tuổi Thìn

Hôm nay khá may mắn đối với người tuổi Thìn, đặc biệt vào khoảng thời gian cuối năm, khi có Chính Quan chiếu mệnh. Đây là lúc bản mệnh cần năng nổ thể hiện bản thân, góp ý để tập thể phát triển nhanh chóng, đồng thời ghi điểm trong mắt lãnh đạo.

Khi gặt hái được thành công, bạn có thể mạnh dạn đề nghị với cấp trên tăng lương, tăng thưởng cho mình, khả năng được chấp thuận là rất cao.

Với người làm kinh tế, phương diện tài lộc cũng có khởi sắc. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá do tìm được hướng đi thích hợp khẳng định bản thân.

Bạn không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn giúp mọi người xung quanh cùng cải thiện mức sống.

Tuổi Mùi

Hôm nay, bạn sẽ càng nhận được nhiều những kết quả tích cực từ những dự án mà bạn đang thực hiện. Vì thế, hãy đón nhận nguồn năng lượng tích cực này và tận dụng nó để lên kế hoạch cho những ngày tiếp theo. Nhân lúc có Thái Dương Cát tinh trợ mệnh bạn có thể trở nên liều lĩnh hơn trong công việc hoặc việc kinh doanh, đầu tư.

Bạn chẳng ngại làm người dẫn đầu xu hướng, thế nên khoản tiền lời lãi chảy vào túi bạn đầu tiên cũng là điều hiển nhiên. Tuần này, bạn có thể thoải mái chi tiêu mà chẳng cần lo lắng gì. Trong thời gian này, tuổi Mùi cũng nên để tâm hơn đến chuyện tình cảm của chính bản thân mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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