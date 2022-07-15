Đúng chủ nhật (17/7), xuất hiện ngôi sao may mắn chiếu mệnh: 3 con giáp ăn lộc lớn, đụng đâu cũng thấy vàng, lắm tiền nhiều của, lắm đất nhiều nhà, vui từ trong nhà ra tận ngõ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thường sở hữu chỉ số IQ và EQ cao. Không những thế, họ còn giỏi ăn nói và có tài năng hùng biện bậc nhất. Con giáp tuổi này sống hòa đồng, được nhiều người yêu mến và nhận được sự ủng hộ của những người xung quanh.

Khi được quý nhân giúp đỡ, người tuổi Thân nên nhận lời, chớ nên từ chối lòng tốt của người khác. Họ có số mệnh may mắn và được định sẵn sẽ thành công trong nửa cuối năm nay.

Đúng chủ nhật (17/7), con giáp này có sao may mắn chiếu mệnh. Họ có cuộc sống bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Trong công việc, con giáp này lại được quý nhân phù trợ nên vận thế ngày càng lên hương.

Tuổi Ngọ

Tử vi dự đoán được rằng trong năm tới người tuổi Ngọ sẽ may mắn ngập tràn, mọi việc đều hanh thông theo ý muốn. Người tuổi Ngọ bước vào thời kỳ sự nghiệp phát triển trong năm 2022 nên dễ dàng đạt được danh lợi và địa vị cao.

Ảnh minh họa

Đúng chủ nhật (17/7), người tuổi Ngọ được sao may mắn chiếu mệnh, làm gì cũng thuận lợi, hanh thông. Người tuổi Ngọ kinh doanh, buôn bán có thể mở rộng việc kinh doanh, đầu tư trong thời điểm may mắn này chắc chắn sẽ thu được những khoản lợi nhuận không nhỏ. Còn những người làm công ăn lương cũng có cơ hội thăng chức tăng lương.

Tuổi Dậu

Người cầm tinh con Gà không bao giờ chịu lùi bước hay khuất phục trước khó khăn. Với họ, mọi thứ đều dễ dàng và hầu hết càng về già càng ổn định.

Ảnh minh họa

Tử vi cho hay, đúng chủ nhật (17/7), tuổi Dậu tài lộc vượng phát, liên tiếp gặp may mắn. Bạn sẽ có quý nhân phù trợ trong việc làm ăn kinh doanh. Cũng vì sự tốt bụng của bản thân mà Dậu sẽ gặp nhiều phước lành, gặt hái thành công hơn mong đợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo