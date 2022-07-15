Từ 10h ngày thứ 7 (16/7): 3 con giáp Thần Tài thả trúng kho vàng, tha hồ gom của, cuộc đời ấm no

Tâm linh - Tử vi 15/07/2022 11:00

Cùng xem 3 con giáp nào được thần Tài thả trúng kho vàng nhé!

Tuổi Thân

Người tuổi Thìn thông minh, nhanh nhẹn, luôn biết nắm bắt cơ hội do đó thường có được những cơ hội phát tài như mong muốn.

Đặc biệt con giáp này bẩm sinh đã mang vận may mắn, luôn được quý nhân giúp đỡ về tiền bạc, có thể nói rằng tỉ lệ trúng thưởng của người tuổi Thân bao giờ cũng cao hơn những con giáp khác.

Từ 10h ngày thứ 7 (16/7): 3 con giáp Thần Tài thả trúng kho vàng, tha hồ gom của, cuộc đời ấm no - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

10h ngày thứ 7 (16/7) là thời điểm may mắn của người tuổi Thân bởi “bên phải có Tài Thần phù hộ, bên trái lại có Quý nhân phù trợ” nên tiền bạc sẽ như nước ào ào chảy vào túi con giáp này.

Tuổi Thìn

Nội tâm tinh tế, đa sầu đa cảm nên người tuổi Thìn dễ đồng cảm với nhiều mảnh đời khác nhau trong cuộc sống. Đương đầu với khó khăn, tuổi Thìn mạnh mẽ, cố gắng hết sức bình sinh để vượt qua mọi nghịch cảnh.

Mục đích không chỉ để bản thân chinh phục được mục tiêu, mà còn giúp đỡ mọi người xung quanh.Chính vì hay hành thiện, đối nhân xử thế hài hòa mà nhiều điều tốt đẹp, may mắn đến với họ rất bất ngờ và tình cờ.

Từ 10h ngày thứ 7 (16/7): 3 con giáp Thần Tài thả trúng kho vàng, tha hồ gom của, cuộc đời ấm no - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Từ 10h ngày thứ 7 (16/7), vận mệnh tuổi Thìn phú quý dần lên, khả năng thành công trong sự nghiệp là rất lớn. Cuộc sống hôn nhân vì thế cũng viên mãn, hạnh phúc đủ đường.

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi có tính cách hiền lành, nhân hậu, luôn biết đối nhân xử thế, nhờ vậy mà luôn có quý nhân bên cạnh xuất hiện giúp đỡ. So với những con giáp khác, người tuổi Hợi gặp được nhiều may mắn hơn.

Tuy họ không quá tham vọng nhưng luôn tìm được cơ hội để xây dựng cuộc sống viên mãn và thăng hoa. Trong cuộc đời tuổi Hợi, điều khó khăn nhất chính là tình cảm, đối với vật chất họ lại không mảy may lo lắng.

Từ 10h ngày thứ 7 (16/7): 3 con giáp Thần Tài thả trúng kho vàng, tha hồ gom của, cuộc đời ấm no - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Tử vi học có nói, người tuổi Hợi khi bước vào giai đoạn nhất định trong trung vận sẽ cảm nhận được sự thăng hoa và mỹ mãn.

Từ 10h ngày thứ 7 (16/7), sự nghiệp tuổi Hợi không những phát triển mà tài vận cũng dồi dào. Người tuổi Hợi tuy gặp được nhiều điều tốt đẹp nhưng họ không bao giờ tự mãn, càng nỗ lực thì họ lại càng may mắn hơn.

Vì vậy, khi gặp được cơ hội thuận lợi, tuổi Hợi nếu biết nắm bắt thì cuộc sống tình tiền viên mãn khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Bài viết chỉ mang tính chất minh họa, tham khảo.

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