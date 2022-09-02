Các chuyên gia phong thủy nói rằng, những người tuổi Thân có đầu óc linh hoạt, suy nghĩ tích cực. Thời gian qua, con giáp này hơi ham chơi và không đặt nặng tâm trí nên chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều trắc trở trước khi thoát ra khỏi hố sâu của cuộc đời.

Những người tuổi Thân luôn biết trân trọng công sức và tiền bạc, liên tiếp đón vận may, được quý nhân phù trợ, chỉ cần biết cách nắm bắt cuộc sống sẽ trở nên thoải mái, dư dả về vật chất, có nhà có xe, được an hưởng tuổi già trong sung sướng.

Trước đây, bản mệnh chưa được gặp đúng cơ hội, thì đúng 9h ngày mai (3/9) thể hiện được tài năng và sự khéo léo của mình, tạo ra sự khác biệt nổi trội ở nơi làm việc. Mặc dù phải chịu đựng rất nhiều sóng gió, nhưng thời gian tới tài vận phất như diều gặp gió, đặc biệt là trong sự nghiệp.

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp bật mí, người tuổi Hợi chính là một trong 3 con giáp phát tài ngày mai. Đa phần người tuổi này đều có xuất phát điểm rất bình thường, chưa đến mức sang giàu, dư dả song cũng không quá mức khó khó hay bần hàn.

Khi giao bất cứ công việc gì, bản mệnh có thể hoàn toàn yên tâm bởi con giáp này chắc chắn sẽ cố hết sức mình để hoàn thành ở mức tốt nhất trong khả năng - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 9h ngày 3/9/2022, người tuổi này nhờ có tinh thần trách nhiệm rất cao. Khi giao bất cứ công việc gì, bản mệnh có thể hoàn toàn yên tâm bởi con giáp này chắc chắn sẽ cố hết sức mình để hoàn thành ở mức tốt nhất trong khả năng. Chính vì thế, bản mệnh trở thành con giáp được lãnh đạo tin tưởng và nhận được sự yêu mến, ngưỡng mộ từ đồng nghiệp.

Họ sống rất hòa đồng và biết lo nghĩ cho người xung quanh. Đó là lý do người tuổi này có rất nhiều bạn bè và hầu như ai cũng đối xử chân thành với bản mệnh như cách mà con giáp này luôn hết mình vì mọi người. Vì những lý do đó, khi tuổi Hợi cần sự giúp đỡ, bạn bè và cả đồng nghiệp xung quanh đều sẵn sàng ra tay tương trợ.

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp cho biết, ưu điểm của con giáp này là tính cách chất phác, có nghĩa khí và đặc biệt rất "xông xênh" trong đối nhân xử thế dù tài chính không giàu có là bao.

Dù không được sinh ra trong một gia đình khá giả, trong tương lai con giáp này chắc chắn sẽ đại phú đại quý có bằng chính năng lực cá nhân và sự quyết tâm cao độ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Sửu mang số mệnh đại phú quý. Con đường phấn đấu làm giàu của con giáp này thường khá dài. Trong đó, khó khăn và nghèo khổ chỉ là một giai đoạn nhất thời. Từ 9 giờ ngày mai (3/9) tuổi trở đi, con giáp này sẽ gây dựng được cơ ngơi ổn định, vững chắc.

Những người tuổi Sửu cũng mang mệnh vượng Tài, đắc lực phát triển sự nghiệp. Dù không được sinh ra trong một gia đình khá giả, trong tương lai con giáp này chắc chắn sẽ đại phú đại quý có bằng chính năng lực cá nhân và sự quyết tâm cao độ của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.