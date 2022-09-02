Đúng giờ Tý ngày mai (thứ Bảy, 3/9/2022), 3 con giáp may mắn được Cát Tinh dự đoán tin vui, thảnh thơi rung đùi hưởng lộc, tha hồ hô mưa gọi gió

Tử vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi Tỵ vốn vô cùng khôn khéo, con giáp này có chỉ số EQ và IQ khá cao. Bản mệnh luôn lạc quan, hoạt bát và rất nhiệt huyết với mọi thứ. Điều đó hình thành nên tính cách cầu toàn, luôn đặt ra những yêu cầu rất cao đối với bản thân. Đa số những người cầm tinh con Rắn thường theo đuổi sự hoàn hảo trong mọi việc.

Khi bước vào giờ Tý thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, vận trình tài lộc của con giáp này cũng theo đó gia tăng. Bản mệnh rất biết quản lý tài chính nên có khả năng tiết kiệm tiền, đảm bảo cho cuộc sống sung túc và an ổn.

Những vấp ngã thời gian qua trở thành bài học để người tuổi này học cách phát triển ổn định và vững vàng trong ngày mai. Nếu biết chớp đúng thời cơ, con giáp này có thể “phất lên” trong một đêm. Tuy nhiên, đây không phải thành công nhờ vận may, mà là nhờ toàn bộ quá trình tích lũy từ trước đến giờ.

Tuổi Ngọ

Các chuyên gia phong thủy cho hay, những người tuổi Ngọ bản tính phóng khoáng, ham vui, ưa mạo hiểm, thích thử những điều mới lạ. Thời gian qua, người tuổi Ngọ phải nếm trải không ít thất bại, nhưng điểm mạnh của con giáp này là không dễ dàng từ bỏ mục tiêu và lý tưởng.

Từ giờ Tý ngày mai (3/9) trở ra sẽ xuất hiện những bước ngoặt lớn, có tính chất thay đổi cục diện theo hướng tích cực, thuận lợi, suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ sự nhiệt huyết, giàu năng lượng tích cực và tinh thần vươn lên không mệt mỏi nên cuộc đời của con giáp này từ giờ Tý ngày mai (3/9) trở ra sẽ xuất hiện những bước ngoặt lớn, có tính chất thay đổi cục diện theo hướng tích cực, thuận lợi, suôn sẻ.

Đặc biệt, từ sau khoảng thời gian tài vận này, con giáp tuổi Ngọ sẽ lên như diều gặp gió, giàu sang phú quý là một cuộc sống hoàn toàn có được trong tầm tay. Sự nóng vội và thiếu bình tĩnh có thể trở thành chướng ngại vật trên con đường phát triển. Do đó, bản mệnh dễ đạt được thành tựu nhưng cũng dễ gặp trở ngại và thất bại.

Tuổi Mão

Sách tử vi - tướng số cho hay, những người tuổi Mão có tài lộc dồi dào hơn khi bước vào giờ Tý ngày 3/9/2022. Thời gian qua, con giáp này phải trải qua nhiều thăng trầm, khó khăn trong cuộc sống. Bản mệnh luôn cố gắng làm việc chăm chỉ nhưng thu nhập không mấy khả quan, thậm chí còn rơi vào cảnh nợ nần.

Người cầm tinh con Mèo được cả Thần Tài và quý nhân chiếu cố, đi đâu cũng gặp cơ hội tốt, kiếm được nhiều tiền và hưởng cuộc sống giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, con giáp này khổ tận cam lai, vận số thay đổi theo chiều hướng tích cực. Sự nghiệp của bản mệnh bước sang một trang mới tốt đẹp hơn, ổn định và phát triển mạnh mẽ hơn. Ở thời điểm này, người cầm tinh con Mèo được cả Thần Tài và quý nhân chiếu cố, đi đâu cũng gặp cơ hội tốt, kiếm được nhiều tiền và hưởng cuộc sống giàu sang.

Nếu người ngoài nhìn vào, họ thường nghĩ bản mệnh này có số an nhàn, dễ gặp may mắn nên mới đạt được thành công. Thế nhưng, đằng sau những bản lĩnh đó là rất nhiều năm tháng vật lộn và phấn đấu không ngừng, đúng với bản chất “khổ trước sướng sau”.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.