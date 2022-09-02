Dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (3, 4/9/2022), 3 con giáp giàu sang bất chấp, kích hoạt năng lực kiếm tiền, sự nghiệp hanh thông, vận trình sắp tới vinh quang

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 10:30

Tử vi nói rằng những con giáp này chăm chỉ với công việc, không ngừng nỗ lực học hỏi thì 2 ngày cuối tuần (3, 4/9/2022), có thể phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Dần

Thầy tử vi nói rằng, người tuổi Dần là con giáp có ý chí mạnh mẽ, kiên cường, không ngại khó khăn, thử thách. người tuổi này làm gì cũng nỗ lực hết mình, chăm chỉ từng giây từng phút. Bản  chưa bao giờ ngừng phấn đầu. Bản mệnh không ngại phải đối đầu với thử thách, trải nghiệm những điều mới lạ.

Dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (3, 4/9/2022), 3 con giáp giàu sang bất chấp, kích hoạt năng lực kiếm tiền, sự nghiệp hanh thông, vận trình sắp tới vinh quang - Ảnh 1
 Thời gian tới, bản mệnh được trời Phật ban phước, quý nhân hỗ trợ nên cơ hội phát tài rộng mở, gặt hái được vô số thành công - Ảnh minh họa: Internet

Bước vào 2 ngày cuối tuần này (3, 4/9), đa số người tuổi Dần đều rất thành đạt, sở hữu khối tài sản lớn, cuộc sống dư dả, không phải lo cái ăn cái mặc từng bữa. Thời gian này, con giáp này càng cố gắng thì cuộc sống càng thăng hoa.

Bản mệnh xác định mục tiêu phấn đấu ngay từ đầu và kiên trì theo đuổi nên việc tạo dựng sự nghiệp cũng diễn ra suôn sẻ. Thời gian tới, bản mệnh được trời Phật ban phước, quý nhân hỗ trợ nên cơ hội phát tài rộng mở, gặt hái được vô số thành công.

Tuổi Thân

Các chuyên gia phong thủy cho hay, những người tuổi Thân trời sinh đã là một con giáp thông minh, nhạy bén. Con giáp này có khả năng học hỏi rất nhanh. Tuy nhiên vì tính cách nóng vội, hấp tấp nên dễ hỏng việc, công việc và sự nghiệp vì thế mà bị ảnh hưởng, gặp khó khăn trong chinh phục gặt hái thành công.

Dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (3, 4/9/2022), 3 con giáp giàu sang bất chấp, kích hoạt năng lực kiếm tiền, sự nghiệp hanh thông, vận trình sắp tới vinh quang - Ảnh 2
 Đây cũng là giai đoạn mà con giáp này bùng nổ trong cuộc sống và sự nghiệp, công thành danh toại, giàu sang phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy gian qua, những người tuổi này phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách. Nhưng nhớ rằng không có con đường nào dẫn tới vinh quang lại trải đầy hoa hồng, vậy nên đừng nản lòng, "lửa thử vàng, gian nan thử sức".

Vào 2 ngày 3/9 và 4/9, những người tuổi Thân hoàn toàn có thể phát huy khả năng của bản thân, thành công phát triển sự nghiệp. Đây cũng là giai đoạn mà con giáp này bùng nổ trong cuộc sống và sự nghiệp, công thành danh toại, giàu sang phú quý.

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp cho biết, những người cầm tinh con Trâu thường có tính cách rất đúng với bản mệnh của mình, đó là thật thà, thẳng thắn, chăm chỉ và không ngại việc khó. Dù sống nghèo khó hay giàu sang, con giáp này đều giữ được bản tính của mình, không vì tiền tài mà trở nên tham lam vô độ. 

Dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (3, 4/9/2022), 3 con giáp giàu sang bất chấp, kích hoạt năng lực kiếm tiền, sự nghiệp hanh thông, vận trình sắp tới vinh quang - Ảnh 3
Bản mệnh cũng không phải người khéo ăn khéo nói nên dễ làm mất lòng người đối diện, bị kẻ có tâm địa gian xảo xung quanh gây xích mích trong quan hệ xã giao - Ảnh minh họa: Internet

 

Trong tính cách của người tuổi Sửu vừa có sự ngay thẳng, cương trực, lại có phần cố chấp nên con giáp này dễ đắc tội những kẻ tiểu nhân. Bản mệnh cũng không phải người khéo ăn khéo nói nên dễ làm mất lòng người đối diện, bị kẻ có tâm địa gian xảo xung quanh gây xích mích trong quan hệ xã giao. Do đó, có không ít thử thách, vất vả, gian nan mà người tuổi này phải chịu đựng.

2 ngày tới, bản mệnh ngày càng trở nên trầm ổn. Con giáp này tinh ý hơn trong cách đối nhân xử thế và biết lựa lời để giao tiếp. Khi đã vận dụng các mối quan hệ xã hội tốt hơn thì vận trình bản mệnh sẽ biến chuyển tích cực. Phúc khí tích lũy sẽ giúp người tuổi Trâu có thời gian tài vận này tốt đẹp, đa số được hưởng an nhàn và sung sướng tuổi xế chiều.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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