Đúng 9h sáng mai 8/10: Thời khắc huy hoàng đỉnh cao của 3 con giáp Cá chép hóa Rồng, vượt khó làm giàu bứt tốc, may mắn tràn trề, phúc lộc thăng hoa, kinh doanh đại phát, tiền vào túi ầm ầm

Tử vi vào 9h sáng ngày mới Thiên Tài giúp sức, người tuổi Tỵ có cơ hội phát tài phát lộc. Người làm đầu tư, kinh doanh có thể nắm bắt được những cơ hội béo bở, nhờ vậy mà bản mệnh có thể nhận được những khoản lợi nhuận khả quan.

Hỏa sinh Thổ, bản mệnh có một ngôi nhà khá yên bình. Mỗi khi về đến nhà, bạn đều cảm thấy vô cùng thư thái. Vì vậy, nếu có vấn đề gì còn khúc mắc, bạn đừng ngại tâm sự với những người thân thiết nhất.

Bản mệnh cũng có thể phát tài dựa vào sự may mắn của mình hoặc nhờ vào tiền người đi trước để lại. Tuy nhiên, bạn chớ vội nghĩ đến việc ăn chơi hưởng thụ. Muốn được sống dư dả, bạn cần có cách sử dụng khoản tiền đó hợp lý.

Tuổi Dần

Có Tam Hợp che chở cho vận trình vào 9h sáng ngày 18/10 của tuổi Dần, bản mệnh làm gì cũng thuận lợi, nhanh chóng chiếm được thế chủ động. Công việc có khởi sắc rõ rệt, bạn có thể sẽ được cất nhắc lên vị trí tốt hơn và được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn với những biểu hiện xuất sắc trong thời gian qua.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc cũng theo đó có chiều hướng tăng lên, con giáp này có thể tranh thủ cát khí để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau. Người làm kinh doanh cũng có nguồn thu ổn định, tuy không có nhiều liền một lúc trong ngày này nhưng túc tắc, không lúc nào thiếu. Các nguồn hàng, nguồn khách hàng đều được duy trì trong tầm kiểm soát.

Ngày mai 18/10, người tuổi Dần có Bán Hợp trợ mệnh nên đường tình duyên lại càng thêm vượng, người độc thân không ra ngoài giao lưu kết bạn thì thật là phí. Những đối tượng mà bạn gặp đều rất thu hút, thú vị nên dù không thể tiến triển thành tình yêu thì làm bạn cũng là trải nghiệm không tồi để cùng chia sẻ cuộc sống.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là những người vốn tính điềm đạm, hoạt bát, làm việc gì cũng lạc quan, rộng lượng. Trong cuộc sống, người cầm tinh con Dê nhẹ nhàng, hiền lành nhưng nội tâm vô cùng mạnh mẽ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi không vì bị mọi người coi thường mà xem nhẹ bản thân, nguợc lại càng thêm dũng cảm, bền bỉ đi đến thành công. Tuổi Mùi cứ lặng thầm, nhưng sôi sục cố gắng từng ngày. Vì vậy không có gì lạ khi vào 9h sáng ngày 18/10, sẽ gặt hái được thành quả.

Những ai từng xem thường con giáp này sẽ vô cùng kinh ngạc, không ngờ tuổi Mùi như "lột xác", một bước lên đỉnh cao thành công. Sự trợ giúp của phúc tinh khiến nỗ lực của tuổi Mùi càng được đền đáp xứng đáng, công danh, tiền bạc đổ về không ngớt.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.