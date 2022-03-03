Đúng 9h sáng mai (4/3) - 3 con giáp vận khí thịnh vượng, tài vận hanh thông dồi dào, làm việc gì cũng thuận lợi, quý nhân tứ phương tề tựu về giúp đỡ

Nhờ có tầm nhìn xa trông rộng, người tuổi Ngọ sẽ tìm được cách lợi nhuận hóa đam mê của mình. Bạn có thể dùng sức sáng tạo của mình tạo thành sản phẩm, công cụ để gia tăng doanh thu, lời lãi cho bản thân cũng như công ty.

Bên cạnh đó, những ai đang có ý định muốn học hỏi về các lĩnh vực đầu tư thì có thể bắt đầu các bước khởi động của mình đi nhé.

9h sáng mai (4/3) mang tới nhiều điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, mở rộng kinh doanh của tuổi Ngọ. Những ai mới khởi nghiệp cũng hứa hẹn có được dòng tiền lớn đổ về. Do đó, thời gian này là cơ hội hoàn hảo để xúc tiến các dự định bấy lâu, bạn cần tập trung cao độ nếu không muốn lỡ mất những gì được xem là lợi thế của mình.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu tin rằng chỉ cần biết học hỏi và rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu thì sớm muộn gì cũng sẽ thành công. Đặc biệt, tuổi Sửu cũng là người biết quý trọng những lúc vấp ngã, họ tin rằng những bài học sẽ giúp họ trưởng thành.

Ảnh minh họa

9h sáng mai (4/3), vận khí của tuổi Sửu thịnh vượng, tài vận hanh thông dồi dào, làm việc gì cũng thuận lợi, quý nhân tứ phương tề tựu về giúp đỡ. Trong tương lai, tuổi Sửu sẽ tìm được cơ hội kiếm được nhiều tiền, tăng thêm thu nhập theo tháng, nhìn chung cuộc sống gặp nhiều may mắn, công việc của tuổi Sửu sẽ có những bước chuyển biến bất ngờ. Những điều họ không nghĩ rằng sẽ thành công thì bất ngờ đạt được sự toại nguyện.

Tuổi Mão

9h sáng mai (4/3), tử vi dự đoán cả thu nhập chính và thu nhập phụ của người tuổi Mão đều có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt vào thời điểm này. Bản mệnh kiếm được tiền từ nhiều nguồn khác nhau, phát huy được những năng lực tiềm ẩn của mình.

Người làm công ăn lương có thêm thu nhập bằng khả năng ngoại giao khéo léo. Bạn đang nắm trong tay một nguồn khách hàng tiềm năng, chỉ cần mạnh dạn tư vấn và khai thác, đảm bảo sẽ ký kết được nhiều hợp đồng giá trị lớn.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, bạn có con mắt tinh đời nên nhìn nhận ra cơ hội sớm hơn mọi người xung quanh. Nhờ việc là người đi tiên phong mà đồng tiền chảy về túi của bạn nhanh chóng và ổn định.

Khi đã có được tiền bạc dư dôi, bản mệnh cũng nên có cách dùng tiền hợp lý để tài lộc ngày càng sinh sôi nảy nở. Hãy chia làm nhiều khoản, ngoài khoản tiết kiệm cho tương lai thì dùng số tiền còn lại để tiến hành đầu tư hay mở rộng thêm quy mô, sản xuất, cải tiến kĩ thuật...

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.