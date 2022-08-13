Đúng 9h sáng hôm nay (13/8), Ngọc Hoàng mở sổ phát lương, 3 con giáp giàu sang bất chấp, thảnh thơi rung đùi hưởng lộc, sống đời bình yên hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 06:11

Đúng 8h sáng 13/8, vận khí của các con giáp sau sẽ bắt đầu thay đổi tích cực.

Tuổi Tý

Tuổi Tý không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản, con giáp này luôn muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó cuộc sống của tuổi Tý tưởng chừng như không còn ý nghĩa.

Theo tử vi, đúng 9h sáng hôm nay, tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân giúp tài lộc rủng rỉnh, vận may cũng tăng đều theo từng tháng. Nhờ mọi việc thuận lợi mà tuổi Tý có cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Thời gian tới, tuổi Tý nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự, ở nơi làm việc, họ có thể gặp được nhiều quý nhân, được sếp trọng dụng, và đương nhiên sẽ có khả năng được thăng chức tăng lương. Đây là lúc mà tuổi Tý sẽ cảm nhận được vận may chín muồi, sự nghiệp suôn sẻ đáng ghen tị. 

Đúng 9h sáng hôm nay (13/8), Ngọc Hoàng mở sổ phát lương, 3 con giáp giàu sang bất chấp, thảnh thơi rung đùi hưởng lộc, sống đời bình yên hạnh phúc - Ảnh 1
Đúng 9h sáng hôm nay, tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân giúp tài lộc rủng rỉnh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mão có thế mạnh cả về ngoại hình lẫn tài năng. Họ được biết đến là những người tốt bụng, bao dung và nhân hậu. Trong công việc, con giáp tuổi này luôn tỏ ra cẩn trọng, có nhãn quan tinh tường. Người tuổi này có vận quý nhân vượng. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ thường được quý nhân giúp đỡ.

Đúng 9h sáng hôm nay, con giáp tuổi Mão thoát khỏi vận xui, tài vận hanh thông, tiền bạc không thiếu. Công việc của họ gần đây tuy gặp trắc trở nhưng họ đã bình tĩnh, từng bước giải quyết các vấn đề.

Con giáp tuổi Mão làm công ăn lương có thể nhận thêm cơ hội, dự án công việc. Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, có nhiều khách hàng thân thiết. Không những thế, họ có cơ hội mở rộng công việc kinh doanh, giấc mơ phát tài sắp trở thành hiện thực.

Đúng 9h sáng hôm nay (13/8), Ngọc Hoàng mở sổ phát lương, 3 con giáp giàu sang bất chấp, thảnh thơi rung đùi hưởng lộc, sống đời bình yên hạnh phúc - Ảnh 2
Đúng 9h sáng hôm nay, con giáp tuổi Mão thoát khỏi vận xui, tài vận hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi học chỉ rõ, người tuổi Hợi sung sướng từ trong trứng nước, cả đời cẳng cần lo nghĩ chuyện tiền nong. Họ được gia đinh o bế, nuông chiều ngay từ thuở nhỏ nên càng lớn càng sung sướng, an nhàn. Thế nhưng, thay vì ỷ lại vào gia đình mà ăn bám thì Hợi lại có ý chí, có tham vọng kiếm tiền, khẳng định chính mình.

Họ ham lao động, có khối óc lạc quan, sáng tạo và tinh thần làm việc trách nhiệm. Đấy chính là những điểm cộng giúp Hợi chiếm được cảm tình của đối tác, đồng nghiệp và các cộng sự của mình. Dẫu phải nếm trải khó khăn nhưng Hợi luôn là người xốc lại tinh thần cho mọi người, suy tính để vượt qua khổ ải. 

Sau những cơ cực Hợi sẽ gầy dựng được cơ ngơi đồ sộ, tiền chất chật nhà. Hôm nay chính là thời hoàng kim để Hợi đếm tiền sái tay, buôn may bán đắt, nằm ngửa mà ăn.

Đúng 9h sáng hôm nay (13/8), Ngọc Hoàng mở sổ phát lương, 3 con giáp giàu sang bất chấp, thảnh thơi rung đùi hưởng lộc, sống đời bình yên hạnh phúc - Ảnh 3
Đây chính là thời hoàng kim để Hợi đếm tiền sái tay, buôn may bán đắt. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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