Trong ngày mai, thứ 7 (13/8/2022), top 3 con giáp có căn phú quý, tài lộc thăng hoa, tiền bạc tiêu xài thích tay, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 17:49

3 con giáp may mắn trong thứ 7 (13/8), tài lộc vượng phát, làm gì cũng xuôi chèo mát mái, hanh thông, suôn sẻ.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Sửu có tính cách buồn tẻ và ít nói. Tuy nhiên, họ luôn âm thầm cống hiến và nỗ lực, chăm chỉ làm việc, tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. 

Nhờ đó, họ sẽ có những thu hoạch tốt trong công việc, tài lộc hanh thông, ngày càng gặp nhiều may mắn để mọi việc được suôn sẻ, thuận lợi. Con giáp tuổi Sửu có thể sống một cuộc sống sung túc, ấm no trong thời gian tới.

Vào thứ 7, ngày 13/8/2022, con giáp tuổi Sửu liên tục đón tin vui vì bằng thực lực của mình có thể phát hiện và kịp thời nắm bắt cơ hội phát triển. Họ cũng dựa vào sự cống hiến của mình, bằng chính năng lực của mình để kiếm tiền, thật nhiều tiền. 

Trong ngày mai, thứ 7 (13/8/2022), top 3 con giáp có căn phú quý, tài lộc thăng hoa, tiền bạc tiêu xài thích tay, giàu càng thêm giàu - Ảnh 1
Vào thứ 7, ngày 13/8/2022, con giáp tuổi Sửu liên tục đón tin vui. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Ngày 13/8/2022 rất may mắn với người tuổi Thân trên con đường công danh sự nghiệp. Bạn dễ được cấp trên phân công những nhiệm vụ quan trọng, nếu hoàn thành tốt thì cơ hội được thăng chức nằm ngay trong tầm tay. Người đi thi cử cũng gặp nhiều may mắn.

Chuyện tài lộc khởi sắc nhất là vào thời điểm từ thứ 7 trở đi. Bạn có thể tìm được những mối đầu tư đáng giá, nhờ đó thu tiền về đầy túi một cách nhanh chóng. Từ đây có thể thấy rằng bạn là người có mắt đánh giá tình hình vô cùng chuẩn xác, hãy tin tưởng hơn nữa vào các quyết định tương lai.

Chuyện tình cảm càng đến cuối tháng càng có dấu hiệu khởi sắc. Người độc thân có thể nhận lời yêu của một ai đó sau một khoảng thời gian dài tìm hiểu. Với các cặp đôi, nếu tình cảm đã chín muồi, hai bạn có thể tính tới những chuyện xa xôi hơn.

Trong ngày mai, thứ 7 (13/8/2022), top 3 con giáp có căn phú quý, tài lộc thăng hoa, tiền bạc tiêu xài thích tay, giàu càng thêm giàu - Ảnh 2
Ngày 13/8/2022 rất may mắn với người tuổi Thân trên con đường công danh sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Xem tử vi cuối tuần, tuổi Tý may mắn đón vận tài lộc vượng phát nhờ cát tinh chiếu mệnh. Chuyện làm ăn thuận buồm xuôi gió, có người nhận được thêm tiền từ kinh doanh, được thưởng hoặc may mắn hơn là được cho tiền.

Đặc biệt trong thứ 7 ngày 13/8/2022 sẽ là ngày vượng tài vô cùng với tuổi này. Bản mệnh có thể tranh thủ cát khí để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau. Người làm kinh doanh cũng có nguồn thu ổn định. Các nguồn hàng, nguồn khách hàng đều được duy trì trong tầm kiểm soát.

Tuy vậy, dù có tiền nhưng Tý cũng đừng vội khoe khoang kẻo lại tự chuốc rắc rối vào thân. Xung quanh bạn luôn có người ghen tị với may mắn của bạn đó, đề phòng bị chơi xấu.

Trong ngày mai, thứ 7 (13/8/2022), top 3 con giáp có căn phú quý, tài lộc thăng hoa, tiền bạc tiêu xài thích tay, giàu càng thêm giàu - Ảnh 3
Trong thứ 7 ngày 13/8/2022 sẽ là ngày vượng tài vô cùng với tuổi Tý. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp may mắn con giáp phát tài con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 1 giờ 21 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 5 giờ 21 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 6 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng