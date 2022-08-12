Từ ngày 15/8 đến ngày 21/8, Thần Tài điểm danh 3 tuổi này giàu sang nức tiếng, Thần Phật bảo hộ, cuộc sống ngày càng nở hoa

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 13:49

Những con giáp may mắn nhất thời gian này được hưởng thành quả xứng đáng.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dám nghĩ dám làm lại có suy nghĩ sâu sắc tới mức đáng ngạc nhiên. Thêm nữa, nhờ có cái nhìn độc đáo mà bản mệnh tìm ra được thời cơ kinh doanh trước người khác 1 bước.

Trong thời gian tới Mùi là con giáp phát tài, vận trình khởi phát rực rỡ như sao sáng trên trời. Cơ hội phát tài đến nhiều, chỉ sợ Mùi không có sức mà làm. Cuộc sống của người tuổi Mùi thuận buồm xuôi gió, những lo toan muộn phiền dần xa.

Tuy nhiên, hung tinh Trầm Phù vẫn đang đeo bám nên Mùi chớ nhìn vào tương lai mà quên thực tại, sức khỏe của bản mệnh có thể bị ảnh hưởng ít nhiều. Hãy quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn chứ đừng vì mải mê công việc mà bỏ bữa, quên ăn quên ngủ để kiếm tiền.

Từ ngày 15/8 đến ngày 21/8, Thần Tài điểm danh 3 tuổi này giàu sang nức tiếng, Thần Phật bảo hộ, cuộc sống ngày càng nở hoa - Ảnh 1
Trong thời gian tới Mùi là con giáp phát tài, vận trình khởi phát rực rỡ như sao trời. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Con giáp may mắn thời gian này gọi tên người tuổi Tý. Bạn gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống, mà nổi bật nhất là phương diện tình duyên. Sao Thái Âm chủ đào hoa xuất hiện mang tới cho bản mệnh nhiều cơ hội cải thiện tình trạng độc thân của mình. Với người có đôi có cặp, chuyện tình cảm cũng giúp bạn thêm tràn đầy năng lượng. 

Vận trình tài lộc trong thời gian này khá dồi dào, người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều phát tài phát lộc bởi may mắn đang đứng về phía bạn. Nếu con giáp này có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên bắt tay vào thời điểm này, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Vận trình công danh sự nghiệp đôi khi cũng xuất hiện vấn đề nhưng bạn luôn chứng tỏ được mình là một người đa tài, có khả năng xử lý nhiều nội dung công việc khác nhau. Bản mệnh ngày càng biết cách bộc lộ bản lĩnh khi cần, nhờ thế mà đạt được sự tin tưởng của cấp trên.

Từ ngày 15/8 đến ngày 21/8, Thần Tài điểm danh 3 tuổi này giàu sang nức tiếng, Thần Phật bảo hộ, cuộc sống ngày càng nở hoa - Ảnh 2
Vận trình tài lộc trong thời gian này khá dồi dào, phát tài phát lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Với người làm công ăn lương, bạn nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên dần tìm ra hướng giải quyết cho những bế tắc. Thậm chí nhờ vậy, bạn tìm ra điểm mạnh tiềm ẩn của mình và có hướng đi mới cho tương lai.

Chuyện làm ăn kinh doanh diễn ra tương đối ổn định. Bạn tìm cách mở rộng quy mô kinh doanh của mình và dần thu được lợi nhuận bước đầu. Có thể bạn vẫn còn nhiều băn khoăn, bối rối, nhưng mọi người xung quanh luôn sẵn sàng chỉ cho bạn hướng giải quyết công việc.

Chuyện tình cảm là một điểm sáng rõ rệt với bản mệnh trong thời gian này. Dù đã tìm được nửa kia hay chưa, bạn đều có cơ hội tận hưởng hạnh phúc. Hãy trân trọng khoảng thời gian này và đối xử chân thành với những người thật lòng với bạn, bạn sẽ luôn thấy tình yêu ở quanh mình.

Từ ngày 15/8 đến ngày 21/8, Thần Tài điểm danh 3 tuổi này giàu sang nức tiếng, Thần Phật bảo hộ, cuộc sống ngày càng nở hoa - Ảnh 3
Tỵ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên dần tìm ra hướng giải quyết cho những bế tắc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp may mắn con giáp giàu có con giáp phát tài

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 1 giờ 30 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 4 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 5 giờ 30 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 6 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng