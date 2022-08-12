Từ ngày 15/8 đến ngày 21/8, Thần Tài điểm danh 3 tuổi này giàu sang nức tiếng, Thần Phật bảo hộ, cuộc sống ngày càng nở hoa

Trong thời gian tới Mùi là con giáp phát tài , vận trình khởi phát rực rỡ như sao sáng trên trời. Cơ hội phát tài đến nhiều, chỉ sợ Mùi không có sức mà làm. Cuộc sống của người tuổi Mùi thuận buồm xuôi gió, những lo toan muộn phiền dần xa.

Người tuổi Mùi dám nghĩ dám làm lại có suy nghĩ sâu sắc tới mức đáng ngạc nhiên. Thêm nữa, nhờ có cái nhìn độc đáo mà bản mệnh tìm ra được thời cơ kinh doanh trước người khác 1 bước.

Con giáp may mắn thời gian này gọi tên người tuổi Tý. Bạn gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống, mà nổi bật nhất là phương diện tình duyên. Sao Thái Âm chủ đào hoa xuất hiện mang tới cho bản mệnh nhiều cơ hội cải thiện tình trạng độc thân của mình. Với người có đôi có cặp, chuyện tình cảm cũng giúp bạn thêm tràn đầy năng lượng.

Tuy nhiên, hung tinh Trầm Phù vẫn đang đeo bám nên Mùi chớ nhìn vào tương lai mà quên thực tại, sức khỏe của bản mệnh có thể bị ảnh hưởng ít nhiều. Hãy quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn chứ đừng vì mải mê công việc mà bỏ bữa, quên ăn quên ngủ để kiếm tiền.

Vận trình tài lộc trong thời gian này khá dồi dào, người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều phát tài phát lộc bởi may mắn đang đứng về phía bạn. Nếu con giáp này có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên bắt tay vào thời điểm này, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Vận trình công danh sự nghiệp đôi khi cũng xuất hiện vấn đề nhưng bạn luôn chứng tỏ được mình là một người đa tài, có khả năng xử lý nhiều nội dung công việc khác nhau. Bản mệnh ngày càng biết cách bộc lộ bản lĩnh khi cần, nhờ thế mà đạt được sự tin tưởng của cấp trên.

Vận trình tài lộc trong thời gian này khá dồi dào, phát tài phát lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Với người làm công ăn lương, bạn nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên dần tìm ra hướng giải quyết cho những bế tắc. Thậm chí nhờ vậy, bạn tìm ra điểm mạnh tiềm ẩn của mình và có hướng đi mới cho tương lai.

Chuyện làm ăn kinh doanh diễn ra tương đối ổn định. Bạn tìm cách mở rộng quy mô kinh doanh của mình và dần thu được lợi nhuận bước đầu. Có thể bạn vẫn còn nhiều băn khoăn, bối rối, nhưng mọi người xung quanh luôn sẵn sàng chỉ cho bạn hướng giải quyết công việc.

Chuyện tình cảm là một điểm sáng rõ rệt với bản mệnh trong thời gian này. Dù đã tìm được nửa kia hay chưa, bạn đều có cơ hội tận hưởng hạnh phúc. Hãy trân trọng khoảng thời gian này và đối xử chân thành với những người thật lòng với bạn, bạn sẽ luôn thấy tình yêu ở quanh mình.

Tỵ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên dần tìm ra hướng giải quyết cho những bế tắc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo