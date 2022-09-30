Đúng 9h sáng 30/9/2022, 3 con giáp này may mắn ngợp Trời, vàng dát đầy người, ngênh đón Thần Tài ban lộc đại phát

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 04:25

Những may mắn sẽ đổ về dồn dập với 3 con giáp sau đây vào 9h sáng ngày 30/9/2022 nên làm ăn công danh cứ phất lên phơi phới, tiền vàng vào túi "rầm rầm".

Tuổi Dần

Tài lộc của người tuổi Dần có dấu hiệu khởi sắc vào 9h sáng ngày 30/9/2022, dù tình huống mang tính đột phá bất ngờ hiếm khi xuất hiện.

Bạn càng cố gắng bao nhiêu thì càng được hưởng khoản tiền xứng đáng bấy nhiêu, không nên mơ tới chuyện ngồi không cũng được hưởng, chiếm đoạt tài sản của người khác hoặc phát tài nhờ may rủi.

Con giáp này hãy tập trung vào công việc chính, không nên quá tham vọng, nhận quá nhiều việc kẻo cuối cùng việc gì cũng nửa vời, thu nhập cũng không tăng lên là mấy mà lại vừa tốn thời gian và sức lực.

Đúng 9h sáng 30/9/2022, 3 con giáp này may mắn ngợp Trời, vàng dát đầy người, ngênh đón Thần Tài ban lộc đại phát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu mở rộng được vòng tròn giao thiệp thì tuổi Dần sẽ kết thân được với nhiều người tài giỏi. Bạn có thể nhờ những mối quan hệ ấy mà dễ dàng tìm thấy mối làm ăn tốt, gián tiếp tăng thu nhập ngoài luồng.

Thời điểm mà tuổi Dần cần tập trung phát triển chính là tháng Giêng. Lúc này, bạn tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cấp cao, nếu lọt vào mắt xanh của họ thì cơ hội được thăng chức, tăng lương chẳng còn xa xôi nữa.

Những người làm trong lĩnh vực bất động sản, lâm nghiệp cũng phát triển thuận lợi, nhưng sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn.

Tuổi Sửu

Đúng 9h sáng 30/9/2022, 3 con giáp này may mắn ngợp Trời, vàng dát đầy người, ngênh đón Thần Tài ban lộc đại phát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi vào 9h sáng ngày 30/9/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu thăng hạng tài vận.

Tình duyên tăng tiến. Ân cần, quan tâm đến nửa kia, sau lưng luôn âm thầm ủng hộ nên mối quan hệ này rất hài hòa, ổn định.

Bạn sẽ gặp thuận lợi trong sự nghiệp, được đồng nghiệp giúp đỡ nên khá dễ dàng, đồng thời tạo được nền tảng vững chắc cho bản thân.

Nếu bạn hoàn thành tốt công việc, bạn sẽ dễ dàng được khen thưởng, một số khoản tiền thưởng hậu hĩnh sẽ được chia cùng với tiền lương của bạn.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn được biết đến là người ngay thẳng, chân thật. Trong cuộc sống thường ngày, họ rất ít nói và thường che giấu suy nghĩ của mình. Họ rất giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân.

Con giáp tuổi này rất sáng tạo và giàu ý tưởng thực tiễn. Cũng bởi vì vậy, họ dễ trở thành người đứng đầu trong cơ quan, tổ chức mà họ làm việc.

Đúng 9h sáng 30/9/2022, 3 con giáp này may mắn ngợp Trời, vàng dát đầy người, ngênh đón Thần Tài ban lộc đại phát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào 9h sáng ngày 30/9/2022, người tuổi Thìn làm việc gì cũng gặp được may mắn. Đường tài lộc của họ ngày càng suôn sẻ, dễ gặt hái thành công. Họ gặp được quý nhân, được người này tạo điều kiện phát triển sự nghiệp.

Con giáp tuổi Thìn nếu làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, chốt được đơn hàng lớn. Người chưa có công việc cũng nhận được công việc phù hợp. Người tuổi Thìn làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích lớn, được cấp trên khen thưởng, kiếm về bộn tiền.

 

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Bước sang tháng 10, 3 con giáp may mắn bùng nổ, Thần tài ngự trên két, vàng rót vào túi ầm ầm, công danh sự nghiệp thăng hoa vượt bậc

Bước sang tháng 10, 3 con giáp sau đây sẽ có số mệnh đỏ như son khi đường sự nghiệp và tiền tài đều tăng tiến vượt trội.

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