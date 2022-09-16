Đúng 9h ngày mai: 3 con giáp may mắn được chấm tên trong sổ vàng của Ngọc Hoàng, làm đâu trúng đó, công danh lên như diều gặp gió

Người tuổi Thìn có tài năng vượt trội, ưu tú xuất sắc, họ vừa có học lực, vừa có năng lực, lại vừa có kinh nghiệm. Tuổi này đặc biệt có số hưởng phúc từ quý nhân phù trợ, nhiều lần gặp may mắn, nhiều lúc gặp nạn đều có người giúp đỡ.

Tử vi dự báo, trước khi bước sang tháng 10 dương lịch người tuổi Thìn sẽ có được may mắn ngập tràn, sự nghiệp bứt phá. Con đường thăng quan tiến chức của con giáp may mắn này như được trải thảm, lúc nào cũng rộng mở thênh thang. Nếu như bạn đang làm công việc kinh doanh, việc mua bán của tuổi Thìn cũng sẽ ngày càng dễ dàng, hanh thông, dễ kiếm tiền tỷ trong tay.

Những người tuổi Tý thường là người tiên phong, dẫn đầu trong công việc. Họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp dự báo, từ giờ đến tháng 10//2022, con giáp tuổi Tý nên chuẩn bị tinh thần để đón vận may và quý nhân. Thần tài sẽ đặc biệt chiếu cố tuổi Tý, nhờ vậy, con giáp này không chỉ tích góp được một khoản kha khá mà đường công danh cũng khởi sắc hơn. Có thể, bản mệnh sẽ có cơ hội đổi đời chỉ sau một đêm.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu năm 2022 ở thế “nước đẩy thuyền lên”, công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào. Phương diện tài chính có hướng phát triển rất tốt, sinh lời sinh lộc, tiền bạc hanh thông.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, thời gian cuối tháng 9 tới đây, con giáp này vận trình rực rỡ, phúc khí dồi dào, có cơ hội để chứng minh năng lực xuất sắc của mình. Vốn chăm chỉ và chịu khó, bản mệnh không ngại đương đầu với bất cứ khó khăn mà chiếm lấy thành công. Tài lộc đến khá bất ngờ, tuổi Sửu sẽ được thưởng hoặc có thể nhận được khoản tiền lớn những phi vụ làm ăn trước đó mang lại.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.