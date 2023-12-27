Đúng 9h ngày 27/12, 3 con giáp vượt qua lao đao, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào, yên tâm hưởng vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 27/12/2023 08:05

Theo tử vi tháng 12/2023 dự đoán, 3 con giáp sau tình duyên thăng hoa, sự nghiệp lên hương, chẳng lo thiếu tiền.

Tuổi Ngọ 

Tử vi hôm nay ngày 27/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ có nhiều lí do để bạn từ chối những mối quan hệ tìm đến bạn.  

Công việc: Người tuổi Ngọ công việc sẵn sàng trao đổi cùng mọi người, chia sẻ những khó khăn khi làm việc.

Tình cảm: Tình yêu không cần quá phô trương, bạn luôn dành cho đối phương những bất ngờ.

Tài lộc: Gia đình hỗ trợ đắc lực nguồn kinh tế cho bạn kinh doanh, đầu tư.

Sức khoẻ: Cân bằng chế độ ăn, hạn chế tăng cân không kiểm soát.

Đúng 9h ngày 27/12, 3 con giáp vượt qua lao đao, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào, yên tâm hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần gặp nhiều may mắn trong thời gian tới. Con giáp này có thể đạt được thành công lớn hơn trong công việc. Bản mệnh kiếm được nhiều tiền nhờ các dự án đầu tư. Với bản tính ôn hòa, khéo léo, tuổi Dần có thể xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi.

Con giáp này tiếp đón quý nhân đến tới tấp. Họ sẽ mang đến cho bản mệnh nhiều cơ hội quý trên con đường gây dựng công danh sự nghiệp.

Vận trình tình cảm của người tuổi Dần có sự thăng hoa vượt bậc. Người độc thân nên mạnh dạn bày tỏ cảm xúc của mình. Nếu trái tim có sự rung động, xao xuyến thì nên chủ động bày tỏ tình cảm với đối phương, đừng giữ khư khư cảm xúc trong lòng.

Đúng 9h ngày 27/12, 3 con giáp vượt qua lao đao, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào, yên tâm hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Tư ngày 27/12/2023 hôm nay có một việc nào đó không diễn ra như ý của tuổi Thìn. Hoặc nếu sức khỏe có chiều hướng đi xuống thì bản mệnh nên tập trung ưu tiên chăm sóc bản thân trước đã.

Thêm vào đó, trong ngày này dự báo có người đã làm tuổi Thìn bị tổn thương, nhưng đừng chỉ trích họ kịch liệt, hãy cho họ thời gian để có thể xoa dịu cảm xúc của chính họ.

Bù lại, tuổi Thìn cảm nhận được chỗ dựa tinh thần từ người thân trong gia đình. Thậm chí họ còn mang lại cho con giáp này những lời khuyên quý giá để giúp bản mệnh hiểu tình hình mà mình đang mắc phải.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Mão

Đúng 9h ngày 27/12, 3 con giáp vượt qua lao đao, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào, yên tâm hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 10 ngày liên tiếp tới (27/12-7/1), 3 con giáp chuyển mình giàu có, đếm tiền mỏi tay, đón tài lộc như mưa, làm gì cũng như ý

Đúng 10 ngày liên tiếp tới (27/12-7/1), 3 con giáp chuyển mình giàu có, đếm tiền mỏi tay, đón tài lộc như mưa, làm gì cũng như ý

Đúng 10 ngày liên tiếp tới (27/12-7/1), 3 con giáp sau lộc tới ào ào, đổi đời trong gang tấc, sớm mua đất xây nhà.

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