Đúng 9 giờ sáng mai (thứ Sáu, 29/7), xua đi bao xui xẻo vây kín lối, 3 con giáp đón đầu tài lộc, vận may mỉm cười, khó khăn tan biến, quý nhân soi đường rất hanh thông

Tâm linh - Tử vi 28/07/2022 12:36

Sách tử vi 2022 nói rằng, những con giáp sắp tới có vận trình rất hanh thông, may mắn ùa vào cửa, mọi vất vả, khó khăn tan biến.

Tuổi Tuất

Trời sinh người tuổi Tuất có tính cách trung thực, thẳng thắn, luôn biết vị trí mình ở đâu và không ngừng tìm kiếm cơ hội để xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới. Người tuổi Tuất trước khi gặt hái được nhiều thành công thì họ đã phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách, thậm chí cả hy sinh. Tuy nhiên, với sự bản lĩnh tuyệt vời của mình, tuổi Tuất đã vượt qua mọi thứ một cách ngoạn mục.

Tử vi học có nói, đúng 9 giờ sáng mai (thứ Sáu, 29/7), tuổi Tuất sẽ chính thức khổ tận cam lai. Thời gian trước khó khăn thế nào nhưng từ giai đoạn này trở đi, tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn. Đầu tuần công việc có tiến triển mới, những kế hoạch được đặt ra sẽ vận hành trơn tru, kéo theo mọi chuyện suôn sẻ, thuận lợi. Ngoài ra, từ giai đoạn này đến cuối năm, bất kể tuổi Tuất làm gì cũng có quý nhân phù trợ, cần nắm bắt tốt cơ hội để đổi đời, xây dựng cuộc sống viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Đúng 9 giờ sáng mai (thứ Sáu, 29/7), xua đi bao xui xẻo vây kín lối, 3 con giáp đón đầu tài lộc, vận may mỉm cười, khó khăn tan biến, quý nhân soi đường rất hanh thông - Ảnh 1
Tử vi học có nói, đúng 9 giờ sáng mai (thứ Sáu, 29/7), tuổi Tuất sẽ chính thức khổ tận cam lai. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 9 giờ sáng mai (thứ Sáu, 29/7) tuổi Tuất gặp vận hoàng kim, người tuổi Tuất có được cơ hội nỗ lực và cố gắng hết mình, nắm bắt thời cơ bằng bất cứ giá nào. Được như vậy, tuổi Tuất nếu không giàu có thì ít nhất cũng kiếm được nhiều tiền. 

Tuổi Tý

Những tháng đầu năm, cuộc sống tuổi Tý tuy có chút bấp bênh, không ổn định, thậm chí có lúc họ còn rơi vào trạng thái mơ hồ, không biết mình đang làm gì. Tuy nhiên, đúng 9 giờ sáng mai (thứ Sáu, 29/7), tuổi Tý sẽ cảm nhận vận may đang lội ngược dòng, vạn sự đều hanh thông, tinh thần cũng đang phấn chấn hơn, giúp công việc suôn sẻ thuận lợi, kéo theo tài vận dồi dào.

Đúng 9 giờ sáng mai (thứ Sáu, 29/7), đường tài lộc của người tuổi Tý vượng phát. Họ có cuộc sống ngày càng gia tăng, công việc suôn sẻ, tiền về như ý muốn. Tuổi Tý dù kiếm tiền bằng nghề tay trái hay tay phải không quan trọng, quan trọng nguồn thu nhập của bản thân tăng rất cao.

Đúng 9 giờ sáng mai (thứ Sáu, 29/7), xua đi bao xui xẻo vây kín lối, 3 con giáp đón đầu tài lộc, vận may mỉm cười, khó khăn tan biến, quý nhân soi đường rất hanh thông - Ảnh 2
Đúng 9 giờ sáng mai (thứ Sáu, 29/7), đường tài lộc của người tuổi Tý vượng phát. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thời gian trước đó khó khăn thế nào không biết nhưng đúng 9 giờ sáng mai (thứ Sáu, 29/7), cuộc sống của họ sẽ có nhiều biến chuyển, khởi sắc từng chút một. Từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều đang dần chuyển biến tích cực, biến họa thành phúc. Tuổi Dần còn có thể tìm được cơ hội thăng chức, tiền lương cao gấp đôi.

Tử vi khoa học cho thấy, người tuổi Dần đón một ngày nhiều niềm vui, công việc, làm ăn buôn bán thuận lợi nhờ cát khí mang đến. Cơ hội hợp tác với khách hàng tiềm năng ùn ùn kéo đến, bạn chủ động nắm bắt, chắc chắn sẽ mang về cho công ty những hợp đồng “béo bở”.

Bạn có thể tranh thủ dịp này để xúc tiến một vài kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư vào dự án mà mình đang tìm hiểu. Biết tranh thủ cơ hội và lợi thế đang sẵn có, lại thêm bản lĩnh và nhân duyên của mình, bạn sẽ có cơ hội để phát triển rộng mở hơn nữa đấy.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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