Đúng 2 ngày cuối tuần (30/7 - 31/7): Thần May Mắn để mắt, 3 con giáp ‘đột phá’ tiền vào như nước, một bước lên tiên, giàu sang ngút ngàn

Tâm linh - Tử vi 28/07/2022 10:41

Theo chuyên gia phong thủy, những con giáp này sẽ có cơ hội mở rộng tài chính, thần may mắn ở bên phù trợ giúp họ gặt hái tiền nhiều như nước.

Tuổi Ngọ

Những người sinh năm Ngọ khá nhạy cảm, dễ thu hút người khác phái và rất giàu lòng nhân ái. Có đôi khi, họ mang đến cho người khác cảm giác hơi thu mình lại, tuy nhiên thực tế chỉ là họ có những nguyên tắc riêng của mình. Trong công việc, người tuổi Ngọ cực nghiêm túc và theo đuổi yêu cầu rất cao nhưng lúc đời thường, họ lại thân thiện và tương đối mềm mỏng với tất cả mọi người.

Đúng 2 ngày cuối tuần (30/7 - 31/7), vận khí của người tuổi Ngọ cực kì thịnh vượng. Cuộc sống của họ gần như bước lên một nấc thang mới, sự nghiệp hanh thông, vạn sự suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc đủ đầy. Nhìn chung, càng về sau, phúc khí của họ càng tràn trề. Đặc biệt, trước khoảng thời gian cuối năm nay, người tuổi Ngọ nhất định đón nhận tin vui lớn trong công việc.

Đúng 2 ngày cuối tuần (30/7 - 31/7): Thần May Mắn để mắt, 3 con giáp ‘đột phá’ tiền vào như nước, một bước lên tiên, giàu sang ngút ngàn - Ảnh 1
Đúng 2 ngày cuối tuần (30/7 - 31/7), vận khí của người tuổi Ngọ cực kì thịnh vượng. Cuộc sống của họ gần như bước lên một nấc thang mới, sự nghiệp hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân có giác quan thứ sáu nhạy bén nên dễ dàng đọc được suy nghĩ của người khác, tiểu nhân dù muốn cũng khó lòng hãm hại. Thân biết cách vượt lên chính mình, chiến thắng nghịch cảnh nên sẽ sở hữu cuộc sống sung túc, viên mãn ngay từ thuở độc thân.

Theo tử vi, đúng 2 ngày cuối tuần (30/7 - 31/7), có cát tinh soi chiếu, thần tài rót lộc nên tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại Thân. May mắn gia tăng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, khiến động lực cố gắng của người tuổi Thân ngày càng được nâng cao. Vận may nghề nghiệp đang trên đà phát triển.  

Đúng 2 ngày cuối tuần (30/7 - 31/7): Thần May Mắn để mắt, 3 con giáp ‘đột phá’ tiền vào như nước, một bước lên tiên, giàu sang ngút ngàn - Ảnh 2
Cụ thể hơn, đúng 2 ngày cuối tuần (30/7 - 31/7), thời kỳ bão tố sẽ qua, thay vào đó là một con đường tươi sáng với sự nghiệp và hôn nhân ổn định. Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể hơn, đúng 2 ngày cuối tuần (30/7 - 31/7), thời kỳ bão tố sẽ qua, thay vào đó là một con đường tươi sáng với sự nghiệp và hôn nhân ổn định. Về tài vận, tuổi Thân nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng có của ăn của để, tài khoản trong ngân hàng tăng số theo từng ngày, hậu vận viên mãn, sung túc. Đây là thời điểm lý tưởng để người tuổi Thân bắt đầu kinh doanh, đầu tư các loại hình bất động sản hoặc tiết kiệm cho tương lai. Tuy vậy, bạn hãy cẩn trọng và cảnh giác với các vấn đề thủ tục hành chính để tránh nguy cơ thất thoát tài sản.

Tuổi Thìn

Trong tử vi, sao Thái Âm và sao Thái Dương được xem là sao cát tinh, bản mệnh có 2 sao này chiếu mệnh thì sẽ gặp được nhiều may mắn trong năm, không chỉ sự nghiệp có nhiều khởi sắc mà tài vận cũng có dấu hiệu được cải thiện. Đúng 2 ngày cuối tuần (30/7 - 31/7), người tuổi Thìn may mắn có 2 sao này chiếu mệnh sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp cuộc sống thăng hoa.

Đặc biệt, Thìn có cơ hội như "cá gặp nước", trong công việc sẽ thịnh vượng, làm gì cũng suôn sẻ hanh thông, nhờ vượng khí "mặt trời" mà chuyện rủi hóa lành, đã giàu sẽ càng giàu hơn. Ngoài ra, Thìn còn gặp được nhiều điềm lành, với nữ giới thì hôn nhân gia đạo ấm êm đủ đầy.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng số độc đắc đúng 3 ngày cuối tháng (29/7 - 31/7): 3 con giáp làm sương sương mà tiền của bủa vây, nhờ phúc lộc trời an bài mà may mắn vồ vập, vận trình hân hoan, thuận lợi vô cùng

Trúng số độc đắc đúng 3 ngày cuối tháng (29/7 - 31/7): 3 con giáp làm sương sương mà tiền của bủa vây, nhờ phúc lộc trời an bài mà may mắn vồ vập, vận trình hân hoan, thuận lợi vô cùng

Những con giáp này có cơ hội thu nguồn lợi nhuận khổng lồ, tiền chảy tràn vào túi, đón vận may liên miên, thắng lợi chưa từng thấy.

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