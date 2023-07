Tuổi Thìn có những mối quan hệ ngoại giao cực kỳ tốt và nhiều phúc khí, điều này tạo cơ hội gia tăng nguồn tiền mang tới cho bản thân, thậm chí sinh lời to lớn trong tương lai. Thời gian này nhờ Thần Tài rót lộc vào nhà, quý nhân hết lòng nâng đỡ nên con giáp giàu sang này sẽ đón mưa tài lộc ập xuống đầu. Làm sương sương mà tiền của vây quanh, song hỷ lâm môn chính là phúc lộc trời đã an bài cho Thìn.

Theo tử vi, đúng 3 ngày cuối tháng (29/7 - 31/7) tài vận của người tuổi Thìn sẽ thịnh vượng một cách bất ngờ. Tuổi Thìn sẽ nắm trong tay cơ hội đổi đời. Cuộc sống sẽ bước sang trang với mọi điều hanh thông, may mắn và có tài có lộc. Bạn có thể gặp được cơ hội kiếm nhiều tiền hơn bình thường.

Người tuổi Thân nhiệt tình, phóng khoáng, thường kết giao với rất nhiều bạn bè và cũng rất trọng nghĩa khí, chính vì thế luôn có quý nhân ra tay giúp đỡ khi gặp khó khăn. Đúng 3 ngày cuối tháng (29/7 - 31/7), tuổi Thân do cung mệnh xuất hiện cát tinh nên vận thế của con giáp này không khởi sắc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi Trong 12 con giáp, tuổi Mùi là con giáp lương thiện, có nhiều may mắn nhất. Đúng 3 ngày cuối tháng (29/7 - 31/7), tuổi Mùi có nhiều cơ hội tăng túi tiền. Họ vừa có cơ hội kiếm thêm tài lộc, vừa có bước đột phá trong công việc, sự nghiệp. Tuổi Mùi có nhiều vận may để tạo dựng cơ đồ của riêng mình. Người khởi nghiệp phát huy hết năng lực của mình, được thần May Mắn để mắt làm gì cũng có cơ hội thăng tiến trong thời gian tới.

Thời gian này, đường tài lộc của tuổi Mùi không ngừng được mở rộng. Đặc biệt, người kinh doanh tranh thủ nắm bắt cơ hội quý giá để thu hút khách hàng, vận may đến.

Trong tình duyên, tuổi Mùi độc thân có nhân duyên tốt với những người đàn ông “cực phẩm”. Nếu có tin vui hãy nhanh chóng nghĩ đến chuyện trăm năm.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm