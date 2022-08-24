Đúng 9 giờ ngày mai (25/8/2022), 3 con giáp thoát nạn tam tai, trúng số đổi đời, cả tiền lẫn tình đều thăng tiến chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 13:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây thoát nạn tam tai, trúng số đổi đời, cả tiền lẫn tình đều thăng tiến chạm nóc vào đúng 9 giờ ngày 25/8/2022.

Tuổi Dần

Đúng 9 giờ ngày mai (25/8/2022), vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi. Đây là thời điểm phù hợp để con giáp này thể hiện năng lực và kinh nghiệm của mình. Những hạng mục mà con giáp này đầu tư đều phát triển theo như mong muốn, từ đó mang đến cho tuổi này những khoản thu nhập “khổng lồ”, vượt ngoài mong đợi.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ luôn đong đầy, viên mãn. Dự đoán, bạn sẽ nhận được một món quà bất ngờ từ người ấy, khiến bạn rất phấn khích và mãn nguyện. Đôi lứa yêu nhau tìm được sự đồng điệu trong suy nghĩ và cả trong cuộc sống nhờ có Quý Nhân nâng đỡ. 

 

Đúng 9 giờ ngày mai (25/8/2022), 3 con giáp thoát nạn tam tai, trúng số đổi đời, cả tiền lẫn tình đều thăng tiến chạm nóc - Ảnh 1
Đúng 9 giờ ngày mai (25/8/2022), vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ có phúc lộc dồi dào vào đúng 9 giờ ngày mai. Thời gian này sự nghiệp của bạn ngày càng hưng vượng. Bản mệnh được quý nhân giúp đỡ nên nhận được thêm cơ hội phát triển khả năng. Bạn chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực và tập trung hơn trong công việc thì ắt sẽ nhận được thành quả.

Với những người tuổi Thân còn độc thân thì đây chính là khoảng thời gian cực kỳ sung túc cho bạn tìm kiếm một nửa của mình. Với ai có đôi có cặp thì tình duyên thêm phần viên mãn. Những người tuổi Mùi nên biết nắm lấy cơ hội trời cho này để tạo dựng tương lai của mình thật thành công rực rỡ, khiến ai cũng phải nể phục, tôn trọng bạn. 

Đúng 9 giờ ngày mai (25/8/2022), 3 con giáp thoát nạn tam tai, trúng số đổi đời, cả tiền lẫn tình đều thăng tiến chạm nóc - Ảnh 2
Người tuổi Thân sẽ có phúc lộc dồi dào vào đúng 9 giờ ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ có cơ duyên với việc kiếm tiền trong thời điểm tới. Do vậy, chỉ với một sự đầu tư nhỏ cũng có khả năng mang lại thành công cho người tuổi Mùi. Từ đó, công việc của bạn sẽ tiến triển tốt, vận may kéo dài và tiền bạc đến khá dễ dàng.

Nhìn chung, cuộc đời của bản mệnh khá đủ đầy và viên mãn. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những con giáp nhận được nhiều lộc của trời ban; vận may tới ào ào giúp chủ nhân gặt hái thành công bất ngờ. Thậm chí, đường công danh sáng ngời của tuổi Mùi có thể khiến người khác phải ngưỡng mộ và ghen tỵ.

Đúng 9 giờ ngày mai (25/8/2022), 3 con giáp thoát nạn tam tai, trúng số đổi đời, cả tiền lẫn tình đều thăng tiến chạm nóc - Ảnh 3
Người tuổi Tuất sẽ có cơ duyên với việc kiếm tiền trong thời điểm tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đồng hồ điểm đúng 4 giờ chiều ngày mai (25/8/2022), 3 con giáp trúng số độc đắc, tài vận gặp dữ hóa lành, sự nghiệp như 'diều gặp gió'

Đồng hồ điểm đúng 4 giờ chiều ngày mai (25/8/2022), 3 con giáp trúng số độc đắc, tài vận gặp dữ hóa lành, sự nghiệp như 'diều gặp gió'

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây trúng số độc đắc, tài vận gặp dữ hóa lành, sự nghiệp như 'diều gặp gió' vào đúng 4 giờ chiều ngày 25/8/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 59 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 1 giờ 55 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 3 giờ 36 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi