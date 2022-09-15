Đúng 8h tối nay (15/9/2022), vận may hoan hỷ gọi tên 3 con giáp, phúc đức tề tựu, vận trình thăng hoa, tai qua nạn khỏi, mang túi hứng tiền cuối năm

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 06:41

Tử vi nói rằng, đúng 8h tối nay (15/9/2022), vận trình suôn sẻ đến với 3 con giáp, may mắn mọi bề, tiền tài chảy vào túi.

Tuổi Thìn

Tử vi nói rằng người tuổi Thìn có năng lực lại rất ham học hỏi. Bản thân tuổi Thìn có sự sáng tạo tốt, có chính kiến trong mọi vấn đề. Dù làm việc gì, con giáp này đều nhìn trước nhìn sau, ít khi làm mất lòng người khác. Mọi sự vun vén đều có kết quả, sống tốt trời xanh nhìn thấu.

Người tuổi Thìn có tinh thần cầu thị, nghiêm túc trong công việc. Khi làm bất cứ việc gì, con giáp này cũng dành thời gian lắng nghe góp ý, phản hồi từ những người xung quanh. Điều này giúp tuổi Thìn luôn được mọi người tin tưởng, yêu quý.

Đúng 8h tối nay (15/9/2022), vận may hoan hỷ gọi tên 3 con giáp, phúc đức tề tựu, vận trình thăng hoa, tai qua nạn khỏi, mang túi hứng tiền cuối năm - Ảnh 1
Trời xanh nhìn thấu, vượng phát triền miên. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 8h tối nay (15/9/2022), tuổi Thìn vượng vận quý nhân. Trong công việc hay cuộc sống, bản mệnh đều nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người. Tử vi dự báo rằng, sự nghiệp của tuổi Thìn ngày càng thăng hoa. Bản mệnh được người tốt giúp đỡ, có thêm cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân. Tuổi Thìn càng ngày càng tự tin hơn để hoàn thành các nhiệm vụ khó khăn.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp có số giàu. Đúng 8h tối nay (15/9/2022),vận may của họ cũng sẽ đến. Những người sinh năm Hợi đa số đều có bản tính hiền lành, cần mẫn, chăm chỉ và luôn có trách nhiệm, được người khác yêu thương quý trọng.

Dù có gặp phải khó khăn đến thế nào đi chăng nữa thì họ cũng như những chiếc xe lu, âm thầm nhưng kiên quyết, từng bước vượt qua trở ngại và đạt được thành công.

Không phải là những người lãng mạn, nhưng bù lại, họ lại là những người rất kiên nhẫn và trong cuộc sống ít khi hành xử lỗ mãng. Họ không bao giờ ép bản thân phải cố gắng làm thân với những người không thích họ.

Thường là những người kiệm lời và giấu cảm xúc, khó mà biết được người tuổi Hợi đang nghĩ gì. Thế nhưng, bạn cũng đừng nghĩ họ hiền lành mà bắt nạt nhé. Một khi họ đã nổi cơn thịnh nộ thì những kẻ ghê gớm nhất cũng phải dè chừng đấy.

Đúng 8h tối nay (15/9/2022), vận may hoan hỷ gọi tên 3 con giáp, phúc đức tề tựu, vận trình thăng hoa, tai qua nạn khỏi, mang túi hứng tiền cuối năm - Ảnh 2
Con giáp Hợi thành công, viên mãn. Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia tử vi, tuy hiền lành, nhiều khi bị gán mác là "khù khờ" nhưng đúng như câu nói của người xưa, "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ", người tuổi Hợi lại hay được bề trên khoản đãi và chiếu cố. Đúng 8h tối nay (15/9/2022), dự đoán họ sẽ có một con đường công danh tài lộc vô cùng rạng rỡ khiến cho những khó khăn và thiếu thốn trước kia sẽ trở thành quá khứ.

Tuổi Mão

Tuổi Mão luôn thu hút sự chú ý của người khác nhờ tính cách vui vẻ, biết khuấy động không khí. Bản mệnh là người có tài năng, ham học hỏi. Họ tin rằng mình có đủ khả năng để tạo ra thành tựu tốt, thay đổi cuộc sống của chính mình.

Người cầm tinh con Mèo có tính cách độc lập từ nhỏ, có lý tưởng và dám đấu tranh, theo đuổi lý tưởng của mình, dù có gặp nhiều thử thách. Họ sẽ luôn vạch ra kế hoạch dài hạn cho bản thân để nỗ lực phấn đấu.

Người tuổi Mão cũng là người đặc biệt có năng lực vượt trội lại rất siêng năng. Trong công việc, họ luôn làm việc tận tâm, tận lực, hết sức mình. Người tuổi Mão gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, làm việc gì cũng được người thân, bạn bè ủng hộ và đạt thành tích xuất sắc. Họ cũng thường xuyên giúp đỡ người khốn khó. Cuộc sống của những người này sẽ ngày càng tốt hơn, tài lộc thêm thịnh vượng. Đúng 8h tối nay (15/9/2022), những con giáp tuổi Mão cũng sẽ đi lên. Vận may ngày càng thịnh vượng. Con giáp này được dự đoán vượt qua mọi khó khăn, tiền bạc thu vào như nước cuối năm.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 4 giờ sáng mai (20/8 âm lịch), Phúc tinh cao chiếu: 3 tuổi này tình duyên nở rộ đỏ thắm, vượng phát tài lộc tăng vọt, ‘đánh đâu thắng đó’, tha hồ vét sạch tiền thiên hạ

Đúng 4 giờ sáng mai (20/8 âm lịch), Phúc tinh cao chiếu: 3 tuổi này tình duyên nở rộ đỏ thắm, vượng phát tài lộc tăng vọt, ‘đánh đâu thắng đó’, tha hồ vét sạch tiền thiên hạ

Đúng 4 giờ sáng mai (20/8 âm lịch), may mắn chiếu xuống đầu 3 con giáp công thành danh toại, làm việc như ý muốn, thăng hoa, viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 1 giờ 44 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 2 giờ 44 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả