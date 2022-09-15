Đúng 4 giờ sáng mai (20/8 âm lịch), Phúc tinh cao chiếu: 3 tuổi này tình duyên nở rộ đỏ thắm, vượng phát tài lộc tăng vọt, ‘đánh đâu thắng đó’, tha hồ vét sạch tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 06:18

Đúng 4 giờ sáng mai (20/8 âm lịch), may mắn chiếu xuống đầu 3 con giáp công thành danh toại, làm việc như ý muốn, thăng hoa, viên mãn.

Tuổi Thân

Đúng 4 giờ sáng mai (20/8 âm lịch) may mắn đến với người tuổi Thân. Con giáp này dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp, dù lần đầu tiên tiếp xúc với lĩnh vực mới mẻ cũng nhanh chóng bắt kịp được với guồng quay của mọi người.

Người làm lãnh đạo nhận được sự tin tưởng của cấp dưới. Bạn có thể đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể cùng phát triển.

Trên phương diện tài lộc, người làm kinh doanh, buôn bán nhìn ra hướng phát triển mới cho bản thân mình hoặc cho cả tập thể. Tất nhiên, quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi va vấp, song khi mọi việc đã vào guồng, bạn có thể thu được khoản lời lãi đáng mơ ước. Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên ắt không thiếu được các khoản thưởng nóng. Thậm chí bạn còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, với mức lương xứng đáng hơn.

Đúng 4 giờ sáng mai (20/8 âm lịch), Phúc tinh cao chiếu: 3 tuổi này tình duyên nở rộ đỏ thắm, vượng phát tài lộc tăng vọt, ‘đánh đâu thắng đó’, tha hồ vét sạch tiền thiên hạ - Ảnh 1
Phúc tinh cao chiếu mang lại may mắn cho Thân. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân độc thân dễ gặp được những đối tượng triển vọng trong các cuộc gặp gỡ bạn bè hoặc đồng nghiệp. Càng tích cực tham gia các hoạt động này, bạn càng tăng khả năng gặp người phù hợp với mình. Với người đã có đôi có cặp, con giáp may mắn này và nửa kia duy trì được mối quan hệ cân bằng. Cả hai đều tôn trọng nhau, biết lắng nghe ý kiến của nhau nên những hiểu lầm hoặc tranh cãi giảm đi đáng kể.

Tuổi Mùi

Đúng 4 giờ sáng mai (20/8 âm lịch), tuổi Mùi tam hợp thái tuế, vượng đại quý nhân nên suôn sẻ vô cùng, vận trình càng ngày càng hưng vượng. Do có phúc tinh chiếu rọi nên tuổi Mùi là một trong 4 con giáp được phúc tinh che chở, có thể bước lên đỉnh cao danh vọng, ghi danh tên tuổi không có gì là khó cả.

Nữ mệnh tuổi Mùi vận khí cực tốt nên sự nghiệp thăng tiến vù vù, bản mệnh sẽ đạt được vị trí cao trong sự nghiệp, giành được nhiều cơ hội phát triển hơn. Không những thế, bạn còn được nhiều người giúp sức, cộng thêm ý chí và lòng nhiệt huyết của mình, chắc chắn sẽ không ngừng dâng cao, giành được thành công ngoài mong đợi.

Đúng 4 giờ sáng mai (20/8 âm lịch), Phúc tinh cao chiếu: 3 tuổi này tình duyên nở rộ đỏ thắm, vượng phát tài lộc tăng vọt, ‘đánh đâu thắng đó’, tha hồ vét sạch tiền thiên hạ - Ảnh 2
Con giáp Mùi gặt hái nhiều thành công. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người cầm tinh Tuất là người có tính cách vui vẻ, nhiệt tình, thích kết bạn, họ sống cởi mở và chân thành. Họ cũng rất ngay thẳng với bạn bè, đồng nghiệp hay các mối quan hệ xã hội, thích quan tâm đến mọi người.

Vì vậy, con giáp tuổi Tuất luôn có thanh danh tốt, nhận được tín nhiệm từ người khác. Có đôi khi, người tuổi Tuất có vẻ lười biếng, trễ nải nhưng khi thực sự bắt tay vào việc, họ thực sự nghiêm túc, nỗ lực.

Tuổi Tuất có lòng tự trọng cao nên họ luôn phấn đấu để không bị người khác coi thường, đánh giá thấp mình. Nhờ đó, người tuổi Tuất đạt được một số trong sự nghiệp với tinh thần chịu thương chịu khó. Họ có nhiều ngôi sao may mắn, được quý nhân phù trợ, là người có phúc khí lớn.

Đúng 4 giờ sáng mai (20/8 âm lịch) họ cũng liên tục đón tin vui. Con giáp này càng làm ăn càng trở thành một trong những con giáp giàu sang phú quý nhất, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm nửa cuối năm, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi 12 con giáp đúng 7h sáng mai (15.9), 3 con giáp dễ có vận may, ‘búng tay’ là ra tiền, trúng độc đắc khó ai bằng.

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