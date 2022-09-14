8 giờ sáng mai (20/8 âm lịch) người tuổi Thân được dự báo sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao về tài lộc. Họ có những thay đổi lớn trong sự nghiệp. Có thể con giáp này sẽ thay đổi công việc hoặc có sự thăng tiến lớn trong công việc hiện tại.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Thân sở hữu chỉ số thông minh và chỉ số trí tuệ cảm xúc rất cao. Con giáp này có nhiều thế mạnh hơn là khuyết điểm. Con giáp này sinh ra nghèo khó nhưng luôn phấn đấu. Gặp gian truân nhưng với bản tính quyết đoán, luôn gặt hái thành công khó ai biết trước.

Xin chúc mừng tuổi Tuất khi bạn chính là một trong những con giáp chuẩn bị cải vận đổi đời. Tuy cũng phải trải qua không ít thách thức với bao phen trầy trật, nhưng kết quả cuối cùng sẽ khiến bản mệnh tự hào về những nỗ lực mình đã bỏ ra.

Trong khi đó, người ấp ủ ý tưởng kinh doanh có thể sẽ bắt đầu khởi nghiệp. Trải qua nhiều khó khăn, công việc của họ sẽ đạt được những thành quả nhất định, đắc thắng để dành của cải, tài lộc.

Tử vi 12 con giáp cho biết, 8 giờ sáng mai (20/8 âm lịch), người cầm tinh Tuất sẽ rất tự chủ và sẽ cố gắng làm tốt mọi việc và không muốn ai phiền lòng về mình. Hơn nữa, con giáp này luôn chu đáo và tận tâm với công việc mình được giao, làm hết khả năng để sớm tìm được cơ hội đổi đời.

Vốn sẵn tính năng nổ, làm việc gì cũng có kế hoạch rõ ràng, con giáp này không bị khuất phục trước hoàn cảnh, dù có khó khăn đến đâu cũng không bỏ cuộc. Ở nơi làm việc, bản mệnh thể hiện được những đức tính tốt như chăm chỉ học tập, cần cù, siêng năng trong lao động, sản xuất. Vì vậy, bạn cũng thường được cấp trên tin tưởng và giao cho những nhiệm vụ quan trọng.

Tuổi Tuất bắt đầu đếm lịch bình an. Ảnh minh họa: Internet

Những nỗ lực của bạn sẽ tích lũy thành phúc khí, là thời điểm vận thế chuyển đổi, mọi vất vả, khó khăn của con giáp này đều trôi qua. Phúc đức và tài lộc tề tựu, người tuổi Tuất sẽ đón nhận những niềm vui, niềm hạnh phúc mới trong cuộc sống, công việc và thu nhập. Lúc này, công việc thuận lợi, thu nhập tăng cao, tình cảm hôn nhân viên mãn.

Tuổi Tý

8 giờ sáng mai (20/8 âm lịch), dù người tuồi Tý làm ở lĩnh vực nào đi chăng nữa, bạn cũng sẽ gặt hái được thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Người làm công ăn lương tích cực nhận nhiệm vụ, không ngại khó khăn gian khổ sẽ được trao cho cơ hội thực hiện những công việc quan trọng. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn khẳng định bản thân, chạm tay đến cơ hội thăng chức, tăng lương, hoặc ít ra cũng là thưởng nóng.

Người làm nghề tự do luôn giữ được thái độ tích cực, chăm chỉ ngay cả khi mọi người xung quanh đều muốn nghỉ ngơi, lười biếng thì sẽ tiếp xúc được với các mối khách hàng hoặc đối tác triển vọng.

Người làm đầu tư, kinh doanh có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ mở ra hướng đi mới hoặc thực hiện tốt những kế hoạch đã đặt ra từ trước đó. Tuy nhiên, trong quá trình làm giàu, bản mệnh nên làm ăn chân chính dựa trên chính năng lực của mình, chớ nghĩ đến việc hãm hại người khác.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm