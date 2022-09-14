Liên tiếp 3 ngày tới (15, 16, 17/9), Phúc tinh ban chiếu: 3 con giáp có của cải như núi, may mắn chiếu xuống đầu, công danh tài vận đỏ chót, may mắn khó ai bằng

Vận trình công danh sự nghiệp của bạn cũng có phần hanh thông, thuận lợi, gặp khó khăn là có quý nhân giúp đỡ. Song bạn không nên chủ quan, bởi nếu muốn tiến lên phía trước thì con giáp này phải tự thân cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ chứ đừng dựa dẫm vào người khác quá.

Xin chúc mừng tuổi Mão khi bạn được nhắc tới đầu tiên trong danh sách những con giáp Phúc tinh ban chiếu. Thiên Tài mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền cho người tuổi Mão. Chuyện làm ăn kinh doanh đang trên đà phát triển, bản mệnh thu về không ít kinh nghiệm quý báu cho mình cũng như những mối hợp tác lâu dài.

3 ngày tới (15, 16, 17/9), con giáp này không ngại ngần thử thách bản thân, thậm chí dám dấn thân vào những con đường mới mà chưa ai mở lối, vì thế mà bạn có thể kiếm được một khoản lời lãi kha khá. Bạn không chỉ làm giàu cho chính bản thân mà còn làm giàu cho tập thể.

Nhờ tính cách năng động, nhiệt tình và hiếu thắng cùng với sự phù trợ của cát tinh mà người tuổi Ngọ gặt hái được những thành tựu đáng nể trên con đường tài lộc.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là một trong những con giáp tốt số, được Thần Tài chiếu cố, dễ dàng đạt được thành công hơn người. Con giáp này luôn đảm nhận những vị trí quan trọng, đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty và bản thân.

Liên tiếp 3 ngày tới (15, 16, 17/9) người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ. Người đầu tư cũng tìm được những dự án tốt, mang lại lợi nhuận cao. Người làm công ăn lương có sự chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ nên được cấp trên và đồng nghiệp hết sức tin tưởng.

Tuổi Hợi bắt đầu gặt hái thành công. Ảnh minh họa: Internet

Các mối quan hệ rộng rãi cũng giúp bạn được tiếp xúc với nhiều cơ hội kiếm tiền triển vọng. Nhờ có bản tính chính trực, đứng đắn, bạn nhanh chóng mở rộng được mạng lưới khách hàng, đối tác, được mọi người yên tâm tin tưởng và mong được hợp tác dài lâu. Con giáp này có thể kiếm rất nhiều tiền, vàng bạc cũng về nhà, tăng cao vút.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thìn là con giáp vô cùng may mắn. Tuy nhiên, người tuổi Thìn cũng thường bị sao hung tinh chiếu nên tài vận kém. Do đó, họ thường gặp những va vấp trong công việc cũng như các mối quan hệ với những người xung quanh. Cuộc sống của con giáp tuổi Thìn trải qua nhiều lúc khó khăn, căng thẳng.

Tuy nhiên, 3 ngày tới (15, 16, 17/9) Phúc tinh chiếu mệnh giúp người tuổi Thìn ăn nên làm ra, tài lộc tăng vọt. Nếu biết nắm bắt cơ hội, con giáp tuổi Hợi có thể đưa cả gia đình hưởng phú quý, viên mãn.

Người làm công ăn lương có thể được tăng lương, thưởng nóng nhờ những cống hiến cho tập thể. Nhờ những biểu hiện xuất sắc trong công việc, cấp trên sẽ không ngại dành cho bạn những món quà khích lệ tương xứng.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm