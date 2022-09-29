Đúng 8h sáng hôm nay 29/9/2022: Thần Tài gõ cửa 3 con giáp may mắn này, hân hoan đón lộc to, xòe tay xin tiền tỷ, vận trình giàu sang phú quý kéo dài mãi

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 06:48

Tử vi ngày 29/9/2022 dự đoán, từ 8h sáng trở đi, có 3 con giáp vô cùng may mắn, hạnh phúc ngập tràn, cùng với đó trong ngày làm gì cũng vô cùng thuận lợi, suôn sẻ.

Tuổi Mão

Hôm nay cho biết, từ 8h sáng trở đi, có nhiều cơ hội để kiếm tiền nhưng con giáp tuổi Mão mới được khai mở và tiếp cận nhờ có Chính Tài chỉ lối cùng sự trợ giúp của một người có nhiều kinh nghiệm. Càng tìm hiểu bạn càng thấy tò mò và hào hứng nhưng để thực sự làm gì đó thay đổi thì lúc này vẫn chưa phải là thời điểm tốt đâu nhé.

Kim - Mộc xung khắc dự báo về rắc rối trong tình cảm của bản mệnh ngày hôm nay. Bạn nên biết rằng trong tình yêu không phải lúc nào cũng là bức tranh toàn màu hồng và những câu truyện cổ tích lãng mạn, bạn cần phải giải quyết những vấn đề rất thực tế mới mong mối quan hệ êm thấm được.

Đúng 8h sáng hôm nay 29/9/2022: Thần Tài gõ cửa 3 con giáp may mắn này, hân hoan đón lộc to, xòe tay xin tiền tỷ, vận trình giàu sang phú quý kéo dài mãi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho thấy từ 8h sáng trở đi, tác động tích cực của Tam Hợp, việc kinh doanh, làm ăn của tuổi Thân rất thuận lợi. Các kế hoạch được tiến hành trôi chảy, mối quan hệ với đối tác rất hài hòa khi hai bên luôn đặt lợi ích chung lên trên. Để mọi việc luôn suôn sẻ, bạn chỉ cần tránh hợp tác với người tuổi Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Dần, Canh Thân thì sẽ không có gì phải lo ngại.

Thiên Quan xuất hiện có thể đảo lộn một vài dự tính trong công việc của những chú Khỉ, gây cho bạn không ít lúng túng và buộc phải tính toán, sắp xếp lại mọi việc một lần nữa. Chỉ cần bạn đủ bình tĩnh thì vẫn có thể khắc phục tình trạng kịp thời.

Kim sinh xuất cho Thủy dự báo tình cảm của bạn tồn tại nhiều vấn đề khi mà đôi bên thiếu sự chia sẻ và thấu hiểu, không thực sự cảm thông được những khó khăn của đối phương. Tuổi Thân cần phải dành thêm thời gian cho người thân và gia đình, cùng chia sẻ, tâm sự về những chuyện mình gặp phải trong cuộc sống. Đừng chỉ lúc nào cũng chỉ mải mê với công việc, bận rộn kiếm tiền.

Đúng 8h sáng hôm nay 29/9/2022: Thần Tài gõ cửa 3 con giáp may mắn này, hân hoan đón lộc to, xòe tay xin tiền tỷ, vận trình giàu sang phú quý kéo dài mãi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất dù là đàn ông hay phụ nữ đều trung thực, tử tế và chăm chỉ phấn đấu cho tương lai. Nhờ thế, dù sinh ra trong nghèo khó nhưng Tuất chưa bao giờ tự ti về xuất thân của mình. Họ nỗ lực mỗi ngày, chí thú làm ăn nên càng về hậu vận càng sung túc đủ đầy, giàu sang viên mãn.

Tử vi ngày 29/9/2022 dự đoán, từ 8h sáng trở đi, con giáp may mắn này sẽ đạp trúng hũ vàng. Cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, của nả nối đuôi nhau chạy vào túi nên Tuất sẽ nhanh chóng trở thành con giáp giàu có nhất năm.

Đúng 8h sáng hôm nay 29/9/2022: Thần Tài gõ cửa 3 con giáp may mắn này, hân hoan đón lộc to, xòe tay xin tiền tỷ, vận trình giàu sang phú quý kéo dài mãi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Tử vi ngày mai 29/9/2022 dự đoán có 3 con giáp vô cùng may mắn khi được thần tài chiếu cố, rót lộc vào đầy túi, vận trình trong ngày suôn sẻ đủ đường

Tử vi ngày mai 29/9/2022 dự đoán có 3 con giáp vô cùng may mắn khi được thần tài chiếu cố, rót lộc vào đầy túi, vận trình trong ngày suôn sẻ đủ đường

Tử vi ngày mai 29/9/2022 dự đoán có 3 con giáp vô cùng may mắn khi được thần tài chiếu cố, rót lộc vào đầy túi, vận trình trong ngày suôn sẻ đủ đường.

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