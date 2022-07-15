Đúng 8 giờ sáng thứ Bảy (16/7): Ngọc Hoàng ban lộc, Quý Nhân phù trợ, 3 con giáp tài lộc dồi dào, sự nghiệp phát đạt, tiền tài thăng tiến như vũ bão

Tâm linh - Tử vi 15/07/2022 20:48

Chính thức hết khổ, 3 con giáp này vươn lên đổi đời nhanh chóng, sự nghiệp có tài vận che chở, khó khăn nào cũng vượt qua

Tuổi Mùi

Đúng 8 giờ sáng thứ Bảy (16/7), đây là con giáp được quý nhân chỉ lối dẫn đường, dù là trong công việc hay trong cuộc sống cũng đều gặt hái được nhiều thành quả to lớn. Trong cuộc sống tuổi Mùi dù không tránh khỏi những lúc khó khăn, trở ngại ngáng đường nhưng vượng vận quý nhân nên con giáp này may mắn được mọi người đưa tay tương trợ, đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ, đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài.

Nổi tiếng là người thông minh, linh hoạt, bản lĩnh và giỏi kiếm tiền nên người cầm tinh con dê dường như không chịu lùi bước trước mọi khó khăn. Người tuổi Mùi cũng không chấp nhận một cuộc sống nghèo khó và không cho phép người khác coi thường mình.

Đúng 8 giờ sáng thứ Bảy (16/7): Ngọc Hoàng ban lộc, Quý Nhân phù trợ, 3 con giáp tài lộc dồi dào, sự nghiệp phát đạt, tiền tài thăng tiến như vũ bão - Ảnh 1
Đúng 8 giờ sáng thứ Bảy (16/7), đây là con giáp được quý nhân chỉ lối dẫn đường, dù là trong công việc hay trong cuộc sống cũng đều gặt hái được nhiều thành quả to lớn. Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, bản mệnh luôn không ngừng nỗ lực vươn lên để có được cuộc sống giàu sang, sung túc. Thế nhưng con giáp này lại không thích phô trương, thường sống rất giản dị, không điệu đà, và trưng diện nên tiền trong túi lúc nào cũng đầy ắp. Với tính tình phóng khoáng, trung trực nên người tuổi Mùi rất dễ chiếm được cảm tình của đối tác làm ăn và vì thế cơ hội ký được hợp đồng làm ăn, thu nhiều lợi nhuận cứ thế tăng lên.

Dự báo bản mệnh chắc chắn sẽ còn giàu lên một cách bất ngờ, tiền vào “ào ào như thác đổ”, trở thành đại gia là chuyện “một sớm, một chiều”.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trời sinh đã tương sinh với ngũ hành mộc. Điều này dự báo đúng 8 giờ sáng thứ Bảy (16/7), họ sẽ có vận khí tốt. Ngũ hành thủy tụ lại tạo thành thủy cục, mộc vượng nên vận may lớn đến, tài lộc hanh thông, sau này còn vượng phu ích tử.

Đúng 8 giờ sáng thứ Bảy (16/7) trở đi, người tuổi Dần chẳng những có cơ hội đổi một công việc tốt hơn mà còn thay đổi được luôn tình trạng không kiếm ra tiền, khiến nửa đời sau của họ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Nhìn chung, tuổi Dần nên nắm bắt quãng thời gian này để thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Miễn là biết đúc kết kinh nghiệm dù thất bại, hiểu rõ đạo lý từ bỏ thì đơn giản, kiên trì mới khó và tiếp tục chăm chỉ, cuộc sống tương lai của tuổi Dần sẽ vô cùng thuận lợi.

Đúng 8 giờ sáng thứ Bảy (16/7): Ngọc Hoàng ban lộc, Quý Nhân phù trợ, 3 con giáp tài lộc dồi dào, sự nghiệp phát đạt, tiền tài thăng tiến như vũ bão - Ảnh 2
Đúng 8 giờ sáng thứ Bảy (16/7) trở đi, người tuổi Dần chẳng những có cơ hội đổi một công việc tốt hơn mà còn thay đổi được luôn tình trạng không kiếm ra tiền. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu ngay thẳng, có sao nói vậy. Trong cuộc sống cũng như công việc, con giáp này thể hiện tác phong nhanh nhẹn, tinh thần trách nhiệm cao.

Ngay cả khi gặp những khó khăn, họ cũng rất bình tĩnh. Người tuổi này sống chân thành, hay giúp đỡ mọi người. Cũng bởi vậy mà con giáp này được nhiều người yêu mến, sự nghiệp hanh thông hơn người.

Đúng 8 giờ sáng thứ Bảy (16/7), con giáp tuổi Dậu nhận thiên thời địa lợi nhân hòa. Sự nghiệp của họ lên như diều gặp gió. Người tuổi này đạt nhiều thành tựu trong công việc, được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp nể trọng, tín nhiệm.

Tài lộc của con giáp này tăng cao nên những cơ hội kiếm tiền cũng tìm đến với họ. Người tuổi Dậu làm kinh doanh cũng nhận được nhiều hợp đồng, tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Trong những năm tới, tài lộc của con giáp tuổi Dậu ngày một vượng phát, tương lai tươi sáng.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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