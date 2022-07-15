Đúng 2 ngày cuối tuần (16/7 - 17/7), gặp niềm vui khôn xiết, 3 con giáp vận may bao quanh, tài lộc mời gọi, đường quan lộ rất hanh thông, chuyển mình giàu sang vô đối

Tâm linh - Tử vi 15/07/2022 10:32

Những ngày này là lúc 3 con giáp rời xa xui xẻo, lập nhiều công danh kì tích, nhanh chóng có được cuộc sống sung túc, may mắn.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Thìn sẽ đón nhiều tin vui đúng 2 ngày cuối tuần (16/7 - 17/7), đặc biệt là con giáp sinh năm 1976. Vào thời gian này, người tuổi Thìn được vận may bao quanh, tài lộc mời gọi.

Họ không chỉ có cơ hội tạm biệt "mưa gió" vất vả những tháng trước đó, mà còn được cuộc sống sung túc nhờ những vận may trong tháng này.

Đúng 2 ngày cuối tuần (16/7 - 17/7), gặp niềm vui khôn xiết, 3 con giáp vận may bao quanh, tài lộc mời gọi, đường quan lộ rất hanh thông, chuyển mình giàu sang vô đối - Ảnh 1
 Vào thời gian này, người tuổi Thìn được vận may bao quanh, tài lộc mời gọi. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, người tuổi Thìn trong vài ngày tới có thể gặp sức khỏe không tốt, cần phải chú ý. Với một số người có áp lực công việc cao cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đảm bảo không làm việc quá sức, căng thẳng. Con giáp tuổi Thìn cần phải duy trì tập thể dục và đi khám chữa bệnh nếu cảm thấy không khỏe.

 

Tuổi Ngọ

Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Ngọ sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì, tuổi Ngọ chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu về được 10, càng vui vẻ lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận.

Đúng 2 ngày cuối tuần (16/7 - 17/7), Ngọ sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, những chú ngựa như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn. Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Ngọ lên như diều gặp gió. Vị thế của con giáp này trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Ngọ cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến những chú ngựa có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

Đúng 2 ngày cuối tuần (16/7 - 17/7), gặp niềm vui khôn xiết, 3 con giáp vận may bao quanh, tài lộc mời gọi, đường quan lộ rất hanh thông, chuyển mình giàu sang vô đối - Ảnh 2
Đúng 2 ngày cuối tuần (16/7 - 17/7), Ngọ sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con rắn thường thông thái, khôn ngoan. Trong cuộc sống, họ luôn nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Họ coi trọng các mối quan hệ cá nhân và biết đối nhân xử thế. Con giáp tuổi này dù có tài giỏi hơn người cũng không kiêu căng, ngạo mạn. Họ biết người biết ta và kiên trì khắc phục điểm yếu của bản thân.

Đúng 2 ngày cuối tuần (16/7 - 17/7), con giáp tuổi Tỵ được dự báo có quý nhân phù trợ, vận khí hanh thông. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ được cấp trên tin tưởng, trao cho nhiều dự án công việc. Trong khi đó, người làm đầu tư, kinh doanh ắt sẽ sinh lời, tiền bạc rủng rỉnh.

Những con giáp tuổi Tỵ còn độc thân ắt sẽ tìm được người bạn đời ưng ý, tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào. Người tuổi này thành công trong sự nghiệp, kiếm được nhiều tiền, gia đạo an khang, tin vui gõ cửa.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 4 giờ chiều mai (15/7), Thần Phật an bài, ‘hào quang soi sáng đường đi’, 3 con giáp tài lộc thăng hạng, sự nghiệp thăng hoa, phúc khí lan tỏa, tiền bạc đầy nhà

Đúng 4 giờ chiều mai (15/7), Thần Phật an bài, ‘hào quang soi sáng đường đi’, 3 con giáp tài lộc thăng hạng, sự nghiệp thăng hoa, phúc khí lan tỏa, tiền bạc đầy nhà

Thần Phật che chở ban may mắn, 3 con giáp này có cơ hội khẳng định tài năng của mình, tài chính ngày một tăng lên, ơn lành kề cận chẳng sợ nghèo đói.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 2 giờ 26 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 3 giờ 6 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 3 giờ 29 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 4 giờ 2 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026