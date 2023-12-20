Đúng 7 ngày tới (27/12), 3 con giáp tài lộc chất cao như núi, thiên thời địa lợi nhân hòa, giàu sang viên mãn hơn người

Công việc của Dần thời gian này không gặp khó khăn vì có Thực Thần nâng đỡ. Những người làm công chức, văn phòng sẽ được thư giãn nhiều hơn, đầu óc được nghỉ ngơi. Những người làm kinh doanh, lao động tự do thì khá bận rộn nhưng có lộc làm ăn. Các bạn cứ thế mà cố gắng thôi vì thành quả sẽ được đền đáp.

Thời gian này là ngày khởi sắc tài lộc của Dần, lộc mua bán, ăn uống đều có cả. Hôm nay các bạn được nhiều người mời đi ăn hay cho quà thì đừng ngại, cứ thế mà đón nhận thôi. Dân kinh doanh được khách quan tâm ủng hộ nhiều, bán hàng tốt, buôn may bán đắt.

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi may mắn nhận được nhiều tin vui trong công việc, tài chính và tình cảm. Bản mệnh có quý nhân phù trợ nên công việc thuận lợi, phát triển hanh thông, không gặp khó khăn. Thần Tài che chở giúp bản mệnh có tài lộc dồi dào, tiền của rủng rỉnh.

Chuyện tình cảm của người tuổi Mùi cũng có tín hiệu khởi sắc. Bản mệnh có thể vẫn còn hơi dè dặt trong vấn đề này và cần thời gian để mở lòng. Để bắt đầu một câu chuyện mới, tuổi Mùi cần cởi mở hơn, bước ra khỏi vùng an toàn. Những cuộc trò chuyện thoải mái có thể giúp hai bên hiểu nhau hơn, có những khoảnh khắc khó quên và có thể tiến xa hơn.

Ảnh minh họa: Internet

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