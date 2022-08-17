Tử vi cuối năm 2022 chỉ rõ, Mùi gặt hái được nhiều thành công, phơi phới hân hoan, làm ăn thuận lợi. Chẳng những được thần tài chiếu cố, Mùi còn được cấp trên cất nhắc, thăng chức tăng lương ầm ầm.

Vào 6h sáng mai, con giáp giàu có này còn có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã có tiền tỷ trong tay, muốn khổ cũng không được.

Trời sinh người tuổi Tỵ vốn thông minh, tài giỏi, tuy không quá xuất sắc nhưng biết dùng kinh nghiệm và sự học hỏi của mình để đạt được thành công. Với tính cách cần mẫn, không ngừng học hỏi mà người tuổi Tỵ ngày càng thành công và giàu có.

Ảnh minh họa

Thời vận của tuổi Tỵ sẽ đến vào 6h sáng mai (18/8). Cuộc đời của họ như bước sang một trang mới. Con giáp này hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ không ngừng. Tỵ sẽ thấy vận trình của mình đi lên như "diều gặp gió". Con giáp này nếu nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong thời gian này, tiền của sẽ nhiều không kể siết.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn được biết đến với tính cách mạnh mẽ, quyết đoán. Trong công việc, họ luôn được đánh giá cao bởi sự cần cù, chăm chỉ, thái độ làm việc tỉ mỉ, cẩn thận. Nhờ tài năng và thái độ làm việc nghiêm túc, người tuổi Dần nhận được sự nể trọng từ đồng nghiệp và sự công nhận của cấp trên.

Ảnh minh họa

Từ 6h sáng mai, công việc kinh doanh của người tuổi Dần đã đi vào ổn định, họ sẽ liên tiếp nhận được những hợp đồng lớn từ khách hàng. Cũng nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi, con giáp này sẽ có khoản thu nhập đáng ngưỡng mộ.

(*) Thông tin trong bài có tính tham khảo, chiêm nghiệm.