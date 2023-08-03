Đúng 5 ngày tới (4/8 - 8/8), 3 con giáp cực sung túc, đếm tiền mỏi tay, cuối năm no đủ, phú quý không phải lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 03/08/2023 11:18

Cùng điểm qua 3 con giáp có vận thế tổng thể tốt nhất trong thời gian 5 ngày tới.

Tuổi Thìn

Bước sang 5 ngày tới, vận thế của người tuổi Thìn ngày một đi lên. Bạn sẽ nhận được một số lời mời làm việc, cơ hội hợp tác trong các dự án. Người ta nói: "Đầu xuôi, đuôi lọt", người tuổi Thìn đã nhiều tài lộc thì những tháng khác trong năm, vận trình của bạn cũng dần đi lên.

Con giáp tuổi Thìn còn độc thân sẽ tìm được bờ vai chia sẻ, không còn chịu cảnh đi lẻ về loi như trước. Chuyện tình duyên nồng nàn, ngọt ngào tạo nhiều động lực để bạn phấn đấu và thành công trong công việc.

Đúng 5 ngày tới (4/8 - 8/8), 3 con giáp cực sung túc, đếm tiền mỏi tay, cuối năm no đủ, phú quý không phải lo nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Bước sang 5 ngày tới, tài vận của người tuổi Sửu chủ yếu thể hiện ở sức khoẻ. Cơ thể khoẻ mạnh tạo nền tảng để bạn phấn đấu và thành công trong sự nghiệp. Nếu làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình, người tuổi Dần sẽ đạt được những bước tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp tuổi Dần sẽ có tài vận rất tốt trong thời gian này. Bạn có nhiều cơ hội thể hiện bản thân ở nơi làm việc. 

Người làm kinh doanh cũng gặp thời gặp thế, làm ăn đắc tài, sai lộc hơn năm trước. Có thể nói, người tuổi Dần sẽ có thu nhập dồi dào, túi tiền rủng rẻng. Người tuổi Dần được biết đến với tính cách sôi nổi, mạnh mẽ, lạc quan, hướng ngoại. Khi gặp khó khăn, con giáp này thể hiện rõ sự can trường, lì lợm, không chịu khuất phục.

Đúng 5 ngày tới (4/8 - 8/8), 3 con giáp cực sung túc, đếm tiền mỏi tay, cuối năm no đủ, phú quý không phải lo nghĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu hiền lành, ít nói và khá hướng nội. Bạn mang tính cách giản dị, dễ gần, thích làm điều thiện. Tuy nhiên, bạn cũng là con giáp có nhiều tham vọng trong công việc. Người tuổi này phù hợp với các công việc liên quan đến nghiên cứu, đầu tư, kinh doanh. Tổng thể tài vận của người cầm tinh con Gà trong 5 ngày tới rất tốt, đặc biệt là đường tài lộc. 

Bạn có nhiều cơ may đầu tư tài chính. Người làm công ăn lương cũng có nhiều cơ hội chuyển đổi công việc hoặc tiếp nhận một công việc tay trái. Ngoài ra, bạn còn được cấp trên nâng đỡ, tạo điều kiện để học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Bạn cần tích cực học tập, trau dồi khả năng để tiến xa hơn trong công việc.

Đúng 5 ngày tới (4/8 - 8/8), 3 con giáp cực sung túc, đếm tiền mỏi tay, cuối năm no đủ, phú quý không phải lo nghĩ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo. 

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