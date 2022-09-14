Đúng 5 ngày tới (20/8 – 24/8), Ngọc Hoàng ban lộc, 3 con giáp của nả đầy tay, tiền vàng không mời mà đến, trúng số độc đắc, dư dả bất ngờ, hỷ tinh kéo đến nhà, tình tiền mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 02:36

Tử vi dự báo, đúng 5 ngày tới (20/8 – 24/8), 3 con giáp dưới đây đi đâu cũng có Thần Tài bám gót công việc tài lộc thuận lợi đủ đường, may mắn ai cũng ghen tị.

Tuổi Tỵ

Phần lớn những người tuổi Tỵ là con giáp may mắn trong 12 con giáp, đấy chính là minh chứng cho sự tài giỏi luôn đi trước thời đại của họ. Sinh thời những người tuổi Tỵ sẽ có cơ hội phát tài nên sớm muộn những ước mơ của họ đều thành hiện thực

Tử vi chỉ ra rằng đúng 5 ngày tới (20/8 – 24/8) người tuổi Tỵ sẽ được toại nguyện. Thời gian này người tuổi Tỵ may mắn đến mức bạn tưởng mình sống trong mơ khiến cho ai cũng phải ghen Tỵ.

Đúng 5 ngày tới (20/8 – 24/8), Ngọc Hoàng ban lộc, 3 con giáp của nả đầy tay, tiền vàng không mời mà đến, trúng số độc đắc, dư dả bất ngờ, hỷ tinh kéo đến nhà, tình tiền mỹ mãn - Ảnh 1
Đúng 5 ngày tới (20/8 – 24/8), Ngọc Hoàng ban lộc, tuổi Tỵ của nả đầy tay, tiền vàng không mời mà đến. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Ngọ

Bước sang tuần mới, người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm 5 ngày tới (20/8 – 24/8), kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này thì tiền trong túi của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Đúng 5 ngày tới (20/8 – 24/8), Ngọc Hoàng ban lộc, 3 con giáp của nả đầy tay, tiền vàng không mời mà đến, trúng số độc đắc, dư dả bất ngờ, hỷ tinh kéo đến nhà, tình tiền mỹ mãn - Ảnh 2

Tử vi dự báo, đúng 5 ngày tới (20/8 – 24/8) tuổi Ngọ và sao Thái Tuế tạo nên "bán hợp hỏa cục", tương sinh tương hợp với Thái Tuế tinh. Hơn thế, Thái Tuế còn là sao Chính Ấn của tuổi Ngọ trong Ngũ hành, là sao Chính Quan của tuổi Ngọ trong Tuế can. Hai cục diện hợp lại gọi là "quan ấn tương sinh".

Tuổi Tuất

Người sinh năm con chó bắt đầu giàu có nhờ sự nghiệp thăng tiến, dù làm việc gì cũng diễn ra vô cùng suôn sẻ, ít khi quan tâm đến người khác, dù là tích cực hay một phần của cải đều rất vượng, là người chu đáo và sẽ cố gắng làm mọi việc.

Hoàn cảnh cũng khá nổi bật, hoàn cảnh sống không tồi, có lòng dũng cảm phi thường, đúng 5 ngày tới (20/8 – 24/8)đến sóng gió khác, vì tính tình tốt nên họ chưa bao giờ từ bỏ khi được tiền. Họ sinh ra tử tế, gặp nhiều may mắn, khí chất mạnh mẽ, cộng với sự chân thành nên tiền không ngừng kiếm được.

Đúng 5 ngày tới (20/8 – 24/8), Ngọc Hoàng ban lộc, 3 con giáp của nả đầy tay, tiền vàng không mời mà đến, trúng số độc đắc, dư dả bất ngờ, hỷ tinh kéo đến nhà, tình tiền mỹ mãn - Ảnh 3
Đúng 5 ngày tới (20/8 – 24/8), tuổi Tuất trúng số độc đắc, dư dả bất ngờ, hỷ tinh kéo đến nhà, tình tiền mỹ mãn (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Bắt đầu từ giữa tháng 9 năm 2022, 3 con giáp phúc như Đông Hải, trúng số độc đắc bất ngờ, Thần Tài âm thầm giúp đỡ, may mắn tăng vọt, tình tiền đỏ chót, phú quý đời đời

Tử vi dự báo, bắt đầu từ giữa tháng 9 năm 2022, 3 tuổi dưới đây trúng số độc đắc bất ngờ, đổi vận đổi đời, giàu sang sung túc.

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