Top 3 con giáp đụng đâu cũng có tiền, cuộc sống dư dả may mắn, sự nghiệp thuận lợi như “cá gặp nước”, tiền tài vô kể, bạc vàng phủ phê trong 10 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 23:00

Tử vi dự báo, trong 10 ngày tới, 3 con giáp này đụng đâu cũng có tiền, ngồi chơi tiền cũng tự chạy vào túi.

Tuổi Dậu

Tử vi dự báo, trong 10 ngày tới những người tuổi Dậu gặp nhiều điều thuận trong sự nghiệp nhờ có cát tinh nâng đỡ. Trong thời gian này bạn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân, gây ấn tượng với lãnh đạo và đồng nghiệp.

Đối với phương diện tình cảm của con giáp này cũng có dấu hiệu khởi sắc, Bạn có thể được giới thiệu cho một vài đối tượng khá triển vọng sẽ có nhiều tin vui cho bạn.

Đối với vấn đề tài chính, tuổi Dậu tuần mới có thể thu về nhiều khoản thu nhập ngoài lượng. Bạn sẽ thoái mái chi tiêu mà không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều.

Top 3 con giáp đụng đâu cũng có tiền, cuộc sống dư dả may mắn, sự nghiệp thuận lợi như “cá gặp nước”, tiền tài vô kể, bạc vàng phủ phê trong 10 ngày tới - Ảnh 1
Tuổi Dậu là con giáp may mắn được Thần Tài ghé thăm, tiền tài vô kể, bạc vàng phủ phê trong 10 ngày tới (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có một tuần bình yên, chỉ ngồi chơi xơi nước đón nhận thành quả mà bạn đã có công xây đắp từ trước đó. Con giáp này rất hợp công việc kinh doanh nên trong 10 ngày tới đơn hàng về ầm ầm, đúng là chỉ có ngồi nhà đếm tiền thôi đó.

Tử vi cho biết, trong 10 ngày tới chuyện tình cảm của bạn cũng hết sức hanh thông, người ấy đã cảm kích tấm lòng và sự kiên trì của bạn nên cuối cùng cũng quyết định bật đèn xanh. Với niềm vui này thì động lực làm việc của bạn còn lên cao gấp bội, tiền lại cứ thế vào túi ào ào.

Top 3 con giáp đụng đâu cũng có tiền, cuộc sống dư dả may mắn, sự nghiệp thuận lợi như “cá gặp nước”, tiền tài vô kể, bạc vàng phủ phê trong 10 ngày tới - Ảnh 2

Tuổi Tý

Tử vi cho biết trong 10 ngày tới tuổi Tý là những người tài giỏi và sở hữu khí chất quý tộc. Họ có những ý tưởng độc đáo trong kinh doanh và là những tài năng thông minh điển hình. Một người như vậy, trong hai năm tới, sẽ mở ra đỉnh cao tài lộc.

Trong công việc, tuổi Tý sẽ cảm thấy mình như cá gặp nước, tràn đầy năng lượng và không hề cảm thấy mệt mỏi. Ngoài ra, vận đào hoa vô cùng mạnh, là điềm tốt cho những con rồng độc thân. Có cả phú quý lẫn tình yêu, người thân cũng vui lây. Người tuổi Tý không chỉ may mắn trong tiền bạc, công việc mà còn vô cùng viên mãn trong tình duyên. Nếu tuổi Tý đang độc thân thì vận đào hoa theo đuổi, còn người có gia đình thì sẽ có thêm nhiều tin vui.

Top 3 con giáp đụng đâu cũng có tiền, cuộc sống dư dả may mắn, sự nghiệp thuận lợi như “cá gặp nước”, tiền tài vô kể, bạc vàng phủ phê trong 10 ngày tới - Ảnh 3
Tuổi Tý là con giáp đụng đâu cũng có tiền, cuộc sống dư dả may mắn, sự nghiệp thuận lợi như “cá gặp nước” trong 10 ngày tới (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi dự báo, bước sang tuần sau (19/9 – 25/9), 3 con giáp tài lộc nhân đôi, trúng số bất ngờ, may mắn hanh thông, sung túc cả năm.

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