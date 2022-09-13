Bước sang tuần sau (19/9 – 25/9), Thần Tài phù hộ độ lượng, 3 con giáp tài lộc ngày càng hanh thông, công việc suôn sẻ, lương tăng gấp đôi, tiền dồn thành núi

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 22:27

Tử vi dự báo, bước sang tuần sau (19/9 – 25/9), 3 con giáp tài lộc nhân đôi, trúng số bất ngờ, may mắn hanh thông, sung túc cả năm.

Tuổi Tý

Tử vi dự báo, bước sang tuần sau (19/9 – 25/9) những người tuổi Tý càng về cuối tuần lại càng có dấu hiệu khởi sắc. Tuổi Tý sẽ có thể bứt phá mạnh mẽ, giải quyết tất thảy những rắc rối mà mình gặp phải trong công việc vào thời điểm đầu tuần.

Về chuyện tình cảm, bước sang tuần sau (19/9 – 25/9), các cặp đôi đã dần khắc phục được những bất đồng trước đó và ngày càng thêm yêu thương. Bạn sẽ có những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc bên cạnh người thương của mình. Nếu bạn còn đang độc thân, về cuối tuần, bạn có thể nhận được nhiều sự quan tâm hơn đến từ những người bạn khác giới.

Bước sang tuần sau (19/9 – 25/9), Thần Tài phù hộ độ lượng, 3 con giáp tài lộc ngày càng hanh thông, công việc suôn sẻ, lương tăng gấp đôi, tiền dồn thành núi - Ảnh 1
Bước sang tuần sau (19/9 – 25/9), người tuổi Tý lương tăng gấp đôi, tiền dồn thành núi (Ảnh minh họa: Internet)

Về tài chính bạn có thể chi tiêu thoải mái bởi bạn sẽ kiếm được khá nhiều tiền trong khoảng thời gian này. Đây chính là thời điểm cuối tuần cũng chính là thời cơ làm ăn đến với bạn tới tấp. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua.

Tuổi Dần

Dần thông minh, nhanh nhẹn, ăn nói dễ nghe và hai ngày cuối tuần bạn được cấp trên khen ngợi hết lời. Mang việc về nhà nhưng bạn không bao giờ khiến hiệu quả giảm đi mà còn năng suất hơn, hoàn thành nhanh chóng.

Nếu bạn thực sự yêu mến công việc này thì phải cống hiến hơn nữa, sẽ có được nhiều điều mới mẻ cho bạn và có thể sẽ được thăng quan tiến chức.

Bước sang tuần sau (19/9 – 25/9), miễn tuổi Dần có cố gắng khẳng định bản thân bằng những dự án mới chứ đừng cứ đi mãi lối mòn nhé.

Bước sang tuần sau (19/9 – 25/9), Thần Tài phù hộ độ lượng, 3 con giáp tài lộc ngày càng hanh thông, công việc suôn sẻ, lương tăng gấp đôi, tiền dồn thành núi - Ảnh 2

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất luôn giữ thái độ tận tâm với sự nghiệp, không bao giờ muốn lười biếng, có thái độ làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm. Cách làm việc của họ là điều mà hầu hết các nhà lãnh đạo mong đợi, vì vậy họ có thể giành được sự công nhận và tôn trọng.

Tử vi dự báo, bước sang tuần sau (19/9 – 25/9) vận thế của họ hưng thịnh không gì cản nổi, nhất là về tài lộc và may mắn. Chỉ cần tuổi Tuất dám đưa ra chính kiến của mình, bạn có thể sẽ được thăng chức, tăng lương và thu nhập sẽ tăng gấp đôi. Những người tuổi Tuất nếu càm chăm chỉ thì hai năm tới càng giàu có phát đạt hơn người.

Bước sang tuần sau (19/9 – 25/9), Thần Tài phù hộ độ lượng, 3 con giáp tài lộc ngày càng hanh thông, công việc suôn sẻ, lương tăng gấp đôi, tiền dồn thành núi - Ảnh 3
Bước sang tuần sau (19/9 – 25/9), Thần Tài phù hộ độ lượng, tuổi Tuất tài lộc ngày càng hanh thông, công việc suôn sẻ. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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