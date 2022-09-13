Đúng 5 ngày tới (14/9 – 18/9/2022), 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, trúng số độc đắc bất ngờ, hút tiền như nam châm, làm ăn phát tài, Thần Tài phù hộ, tiền bạc rủng rỉnh, bạc vàng chất đống

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 10:18

Tử vi dự đoán đúng 5 ngày tới (14/9 – 18/9/2022), 3 con giáp dưới đây may mắn nhất thiên hạ, trúng số độc đắc bất ngờ, phát tài phát lộc lớn.

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp có óc sáng tạo hơn người, khá ngông cuồng, dám dấn thân nên dù lớn lên trong khốn khó nhưng từ tháng 6 này họ sẽ giàu sang sung túc. Chí thú làm ăn lại biết người biết ta nên càng phấn đấu con giáp giàu sang này càng lắm của nhiều tiền, đời sang trang mới.

Đúng 5 ngày tới (14/9 – 18/9/2022), nhờ được thần tài chấm số đỏ nên Ngọ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, đặc biệt có thể trung số độc đắc. Càng về cuối tháng càng thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió nên Ngọ sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, giàu ú ụ chỉ sau một đêm.

Đúng 5 ngày tới (14/9 – 18/9/2022), 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, trúng số độc đắc bất ngờ, hút tiền như nam châm, làm ăn phát tài, Thần Tài phù hộ, tiền bạc rủng rỉnh, bạc vàng chất đống - Ảnh 1
Đúng 5 ngày tới (14/9 – 18/9/2022), tuổi Ngọ may mắn nhất thiên hạ, trúng số độc đắc bất ngờ, hút tiền như nam châm. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Hợi

Những người sinh năm Hợi đúng 5 ngày tới (14/9 – 18/9/2022). Tài lộc cao, vượng phát, thu nhập mỗi ngày một triệu, rủng rỉnh tiền bạc, tài lộc sung túc như ý. Của cải bay lên trời cao, có Thần Tài gửi gắm của cải, tài lộc may mắn thịnh vượng, trong công việc sẽ có quý nhân giúp đỡ, của cải từ trên trời rơi xuống, tài lộc sung túc.

Đúng 5 ngày tới (14/9 – 18/9/2022), 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, trúng số độc đắc bất ngờ, hút tiền như nam châm, làm ăn phát tài, Thần Tài phù hộ, tiền bạc rủng rỉnh, bạc vàng chất đống - Ảnh 2
Đúng 5 ngày tới (14/9 – 18/9/2022), tuổi Hợi hút tiền như nam châm, làm ăn phát tài. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tý

Tử vi dự đoán, đúng 5 ngày tới (14/9 – 18/9/2022) tiền đổ dồn về túi những người tuổi Tý làm đầu tư, kinh doanh. Đầu tuần có cát tinh vây quanh nên Tý thu được một khoản lời lãi kha khá nếu mạnh dạn nắm bắt cơ hội và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Người làm công ăn lương phải trải qua nhiều khó khăn thì mới được hưởng trái ngọt. Nếu kiên trì, Tý sẽ có cơ hội khẳng định bản thân mình vào cuối tuần.

Đồng nghiệp và cấp trên đã hiểu rõ về Tý và sẵn sàng giao cho bản mệnh những công việc giúp Tý thể hiện được năng lực của bản thân, triển vọng thăng chức, tăng lương là rất khả quan.

Đúng 5 ngày tới (14/9 – 18/9/2022), 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, trúng số độc đắc bất ngờ, hút tiền như nam châm, làm ăn phát tài, Thần Tài phù hộ, tiền bạc rủng rỉnh, bạc vàng chất đống - Ảnh 3
Đúng 5 ngày tới (14/9 – 18/9/2022), người tuổi Tý được Thần Tài phù hộ, tiền bạc rủng rỉnh, bạc vàng chất đống (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Trong vòng 2 tuần tới (18/8 – 1/9 âm lịch), Thần Tài gửi gắm của cải, 3 con giáp túi tiền rủng rỉnh, tài lộc sung túc, bạc vàng từ trên trời rơi xuống, ngồi không rung đùi hốt lộc trời ban

Trong vòng 2 tuần tới (18/8 – 1/9 âm lịch), Thần Tài gửi gắm của cải, 3 con giáp túi tiền rủng rỉnh, tài lộc sung túc, bạc vàng từ trên trời rơi xuống, ngồi không rung đùi hốt lộc trời ban

Trong vòng 2 tuần tới (18/8 – 1/9 âm lịch), Thần Tài gửi gắm của cải, 3 con giáp túi tiền rủng rỉnh, tài lộc sung túc, bạc vàng từ trên trời rơi xuống, ngồi không rung đùi hốt lộc trời ban

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