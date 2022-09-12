Trong vòng 2 tuần tới (18/8 – 1/9 âm lịch), Thần Tài gửi gắm của cải, 3 con giáp túi tiền rủng rỉnh, tài lộc sung túc, bạc vàng từ trên trời rơi xuống, ngồi không rung đùi hốt lộc trời ban

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 23:59

Trong vòng 2 tuần tới (18/8 – 1/9 âm lịch), Thần Tài gửi gắm của cải, 3 con giáp túi tiền rủng rỉnh, tài lộc sung túc, bạc vàng từ trên trời rơi xuống, ngồi không rung đùi hốt lộc trời ban

Tuổi Tý

Trời sinh Tý là con giáp cá tính, mạnh mẽ và vô cùng thông minh. Họ dám nghĩ dám làm, dám vượt lên chính mình để chinh phục đỉnh cao danh vọng nên càng về hậu vận con giáp giàu có này càng lắm của nhiều tiền, sung sướng như tiên.

Trong vòng 2 tuần tới (18/8 – 1/9 âm lịch) là giai đoạn mang lại nhiều may mắn tài lộc cho Tý, giúp họ đổi đời chỉ sau một đêm. Thế nên, khi đã được bề trên cất nhắc Tý hãy chớp lấy thời cơ để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

Trong vòng 2 tuần tới (18/8 – 1/9 âm lịch), Thần Tài gửi gắm của cải, 3 con giáp túi tiền rủng rỉnh, tài lộc sung túc, bạc vàng từ trên trời rơi xuống, ngồi không rung đùi hốt lộc trời ban - Ảnh 1
Trong vòng 2 tuần tới (18/8 – 1/9 âm lịch), Thần Tài gửi gắm của cải, tuổi Tý là con giáp có túi tiền rủng rỉnh, tài lộc sung túc. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ là người có tâm hồn rộng rãi, hào phóng và nhiệt tình, được lòng người, được bạn bè tín nhiệm, có mạng lưới quan hệ rộng rãi, rất ham ăn, thường thích tìm đồ ngon.

Tử vi cho biết, trong vòng 2 tuần tới (18/8 – 1/9 âm lịch) tuổi Ngọ ra ngoài gặp quý nhân, tài lộc bùng nổ, thu về bạc triệu, gặp cơ hội thăng chức, tăng lương trong công việc. Chỉ cần bạn nắm bắt cơ hội, bạn sẽ có thể thu được cả tài lộc và phú quý!

Trong vòng 2 tuần tới (18/8 – 1/9 âm lịch), Thần Tài gửi gắm của cải, 3 con giáp túi tiền rủng rỉnh, tài lộc sung túc, bạc vàng từ trên trời rơi xuống, ngồi không rung đùi hốt lộc trời ban - Ảnh 2
Trong vòng 2 tuần tới (18/8 – 1/9 âm lịch), tiền vàng từ trên trời rơi xuống, tuổi Ngọ chỉ cần rung đùi hốt lộc. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tài lộc khá dồi dào trong 2 tuần tới (18/8 – 1/9 âm lịch) khi được nhiều cát tinh phù trợ. Bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính, có thể thoải mái mua sắm những món đồ cần thiết cho cuộc sống của mình.

Trong vòng 2 tuần tới (18/8 – 1/9 âm lịch), Thần Tài gửi gắm của cải, 3 con giáp túi tiền rủng rỉnh, tài lộc sung túc, bạc vàng từ trên trời rơi xuống, ngồi không rung đùi hốt lộc trời ban - Ảnh 3

Trong vòng 2 tuần tới (18/8 – 1/9 âm lịch), nếu có ý định đầu tư buôn bán hay mở rộng kinh doanh thì bạn nên bắt tay vào thời điểm giữa tuần, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.Dần đưa ra được nhiều nhận định đúng đắn, giúp ích cho sự phát triển, đồng thời cũng kết giao được với những bạn hàng, đối tác triển vọng.

Đôi lúc có thể có kẻ xấu tung tin giăng bẫy nhưng chỉ cần Dần giữ được sự bình tĩnh và sáng suốt thì ắt có thể vượt qua thuận lợi.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Thần May Mắn chở che vào trưa ngày mai (14/9/2022), 3 con giáp hút cạn lộc trời, chạm đỉnh giàu sang, trúng số độc đắc, tiền vào mạnh mẽ, làm gì cũng suôn sẻ, thịnh vượng phát tài

Thần May Mắn chở che vào trưa ngày mai (14/9/2022), 3 con giáp hút cạn lộc trời, chạm đỉnh giàu sang, trúng số độc đắc, tiền vào mạnh mẽ, làm gì cũng suôn sẻ, thịnh vượng phát tài

Tử vi dự báo trưa ngày mai (14/9/2022), 3 con giáp giàu có hết phần thiên hạ, cả đời sống trong nhung lụa, dù làm bất cứ việc gì thì sau cùng cũng giàu có và hạnh phúc nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi tâm linh tử vi Trong vòng 2 tuần tới (18/8 – 1/9 âm lịch) Thần Tài gửi gắm của cải 3 con giáp túi tiền rủng rỉnh tài lộc sung túc

TIN MỚI NHẤT

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 2 giờ 14 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới