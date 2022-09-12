Trong vòng 2 tuần tới (18/8 – 1/9 âm lịch), Thần Tài gửi gắm của cải, 3 con giáp túi tiền rủng rỉnh, tài lộc sung túc, bạc vàng từ trên trời rơi xuống, ngồi không rung đùi hốt lộc trời ban

Trời sinh Tý là con giáp cá tính, mạnh mẽ và vô cùng thông minh. Họ dám nghĩ dám làm, dám vượt lên chính mình để chinh phục đỉnh cao danh vọng nên càng về hậu vận con giáp giàu có này càng lắm của nhiều tiền, sung sướng như tiên.

Trong vòng 2 tuần tới (18/8 – 1/9 âm lịch) là giai đoạn mang lại nhiều may mắn tài lộc cho Tý, giúp họ đổi đời chỉ sau một đêm. Thế nên, khi đã được bề trên cất nhắc Tý hãy chớp lấy thời cơ để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

Người tuổi Ngọ là người có tâm hồn rộng rãi, hào phóng và nhiệt tình, được lòng người, được bạn bè tín nhiệm, có mạng lưới quan hệ rộng rãi, rất ham ăn, thường thích tìm đồ ngon.

Tử vi cho biết, trong vòng 2 tuần tới (18/8 – 1/9 âm lịch) tuổi Ngọ ra ngoài gặp quý nhân, tài lộc bùng nổ, thu về bạc triệu, gặp cơ hội thăng chức, tăng lương trong công việc. Chỉ cần bạn nắm bắt cơ hội, bạn sẽ có thể thu được cả tài lộc và phú quý!

Trong vòng 2 tuần tới (18/8 – 1/9 âm lịch), tiền vàng từ trên trời rơi xuống, tuổi Ngọ chỉ cần rung đùi hốt lộc. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tài lộc khá dồi dào trong 2 tuần tới (18/8 – 1/9 âm lịch) khi được nhiều cát tinh phù trợ. Bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính, có thể thoải mái mua sắm những món đồ cần thiết cho cuộc sống của mình.

Trong vòng 2 tuần tới (18/8 – 1/9 âm lịch), nếu có ý định đầu tư buôn bán hay mở rộng kinh doanh thì bạn nên bắt tay vào thời điểm giữa tuần, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.Dần đưa ra được nhiều nhận định đúng đắn, giúp ích cho sự phát triển, đồng thời cũng kết giao được với những bạn hàng, đối tác triển vọng.

Đôi lúc có thể có kẻ xấu tung tin giăng bẫy nhưng chỉ cần Dần giữ được sự bình tĩnh và sáng suốt thì ắt có thể vượt qua thuận lợi.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm