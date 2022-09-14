Bắt đầu từ giữa tháng 9 năm 2022 , những người tuổi Tuất sẽ tìm thấy cho mình một chân trời mới, đây cũng là dấu hiệu cho sự thay đổi và dịch chuyển trong cuộc sống của Tuất. Thế nhưng, đây chính là những điều nằm trong kế hoạch và dự định của Tuất cả rồi nên con giáp này không bận tâm quá nhiều.

Tuổi Tuất sinh ra vốn thông minh hơn người, chính bởi vậy họ sẽ vượt qua hết những cản trở, chướng ngại vật để đặt chân đến đỉnh vinh quang một cách dễ dàng. Bạn không ngồi một chỗ chờ may mắn đến mà chủ động đi kiếm tìm. Vậy nên những thành tựu sẽ dễ dàng được Tuất gây dựng. Tử vi cho biết, không chỉ tài lộc, đường tình duyên của Tuất trong thời gian tới đây cũng rất vượng.

Bắt đầu từ giữa tháng 9 năm 2022 là thời điểm may mắn của người tuổi Mùi. Bạn dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp, dù lần đàu tiên tiếp xúc với lĩnh vực mới mẻ cũng nhanh chóng bắt kịp được với guồng quay của mọi người. Người làm lãnh đạo nhận được sự tin tưởng của cấp dưới. Bạn có thể đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể cùng phát triển.

Trên phương diện tài lộc, người làm kinh doanh, buôn bán nhìn ra hướng phát triển mới cho bản thân mình hoặc cho cả tập thể. Tất nhiên, quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi va vấp, song khi mọi việc đã vào guồng, bạn có thể thu được khoản lời lãi đáng mơ ước. Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên ắt không thiếu được các khoản thưởng nóng. Thậm chí bạn còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, với mức lương xứng đáng hơn.

Người tuổi Mùi độc thân dễ gặp được những đối tượng triển vọng trong các cuộc gặp gỡ bạn bè hoặc đồng nghiệp. Càng tích cực tham gia các hoạt động này, bạn càng tăng khả năng gặp người phù hợp với mình. Với người đã có đôi có cặp, con giáp may mắn bắt đầu từ giữa tháng 9 năm 2022 này và nửa kia duy trì được mối quan hệ cân bằng. Cả hai đều tôn trọng nhau, biết lắng nghe ý kiến của nhau nên những hiểu lầm hoặc tranh cãi giảm đi đáng kể.

Tuổi Hợi

Tử vi cho biết, bắt đầu từ giữa tháng 9 năm 2022, những người sinh năm Hợi đều được thăng chức, tăng lương hoặc tiếp tục kiếm tiền, công việc làm ăn khấm khá hơn, ngày tốt nhiều vô kể, sau một tuần tiền gửi ngân hàng vượt 8 con số.

Phương hướng và mục tiêu, công việc, họ có thể nổi bật trong cuộc cạnh tranh khốc liệt, dưới sự hướng dẫn của quý tộc, họ đã đạt được một cuộc sống tốt hơn trong một cuộc sống bình thường, giàu sang phú quý, tiền tràn vào, và sẽ bận rộn đếm tiền mỗi ngày trong tương lai. Mọi thứ sẽ thay đổi để tốt hơn, và sự nghiệp sẽ dần đi đúng hướng, đó là điều phổ biến nhất.

Tử vi dự báo, bắt đầu từ giữa tháng 9 năm 2022, tuổi Hợi phúc như Đông Hải, trúng số độc đắc bất ngờ, may mắn tăng vọt. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.