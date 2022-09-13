Thần Tài chúc phúc, 3 con giáp vận xui biến mất, vận may xuất hiện, của cải nảy nở, vạn sự hanh thông, tài lộc phát tiến như “rồng bay phượng múa” trong vòng 15 ngày tới

Vận khí của tuổi Mùi trong vòng 15 ngày tới rất thịnh vượng và có nhiều điều đáng mong chờ.

Tất cả những gì người tuổi Mùi cần làm là vận dụng tốt những gì đã học được, tích lũy sau nhiều lần thất bại.

Thời gian trước đó khó khăn thế nào không biết trong vòng 15 ngày tới, cuộc sống của họ sẽ có nhiều biến chuyển, khởi sắc từng chút một. Từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều đang dần chuyển biến tích cực, biến họa thành phúc. Đặc biệt, trong vòng 15 ngày tới, tuổi Mùi còn có thể tìm được cơ hội thăng chức, tiền lương cao gấp đôi.

Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới, tuổi Mùi vận xui biến mất, vận may xuất hiện, của cải nảy nở, vạn sự hanh thông. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tý

Nếu như trong khoảng thời gian trước tuổi Tý có thể bị hung tinh Bàn Cân nhập mệnh, vì thế mà dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp trong các mối quan hệ xã giao, thị phi cũng dồn dập, khiến cho cuộc sống rơi vào cảnh căng thẳng, mệt mỏi.

Nhưng trong vòng 15 ngày tới trở đi tuổi Tý đẩy lùi đám mây xui xẻo, dành chỗ đón cát khí tới. Hoạnh tài cũng tới, con giáp này nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu, cứ hết tiền lại có ngay chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể xiết.

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới, vận mệnh của người tuổi Tuất sẽ được khai mở, với muôn vàn may mắn, tài lộc bủa vây. Khí vận tăng cao, giúp con giáp này làm việc ngày càng năng nổ, luôn hoàn thành mọi chỉ tiêu đúng hạn. Về lâu về dài, bao cố gắng của Tuất sẽ được mọi người công nhân và đề bạc lên một chức vụ xứng tầm hơn. Chưa kể, bản mệnh còn vớ luôn cả vía thần tài, nên nếu có mở ra buôn bán, kinh doanh thì cũng thành công vượt bậc, mua may bán đắt.

Thần Tài chúc phúc, người tuổi Tuất vạn sự hanh thông, tài lộc phát tiến như “rồng bay phượng múa” trong vòng 15 ngày tới. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.